Органогенез

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Генетический код и его свойства Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Покровная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Селекция растений Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Ботаника
Отдел Голосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Жизненные циклы растений
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания

Органогенез

После гаструляции начинается следующий этап в развитии зародыша — дифференцировка зародышевых листков и закладка органов – органогенез.

Вначале происходит формирование осевых органов — нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется нейрулой.

Из эктодермы у позвоночных формируется нервная трубка, развивается наружный покров кожи — эпидермис, и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы), эпителий рта, носа, анального отверстия, выстилка прямой кишки, эмаль зубов, воспринимающие клетки органов слуха, обоняния, зрения и т. д.

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пищевод, желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, поджелудочную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, щитовидную и околощитовидную железы.

Производными мезодермы являются соединительнотканная основа кожи (дерма), вся собственно соединительная ткань, кости скелета, хрящи, кровеносная и лимфатическая системы, дентин зубов, брыжейка, почки, половые железы, мускулатура.

Таблица 1. Производные зародышевых листков

Эктодерма Энтодерма Мезодерма

Нервная система (головной мозг, спинной мозг, ганглии, нервы, рецепторные клетки органов чувств)

Эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, потовые железы)

Эпителий ротовой полости и полости анального отверстия

Хрусталик глаза

Зубная эмаль

Пищеварительная система (печень, поджелудочная железа, кишечник, желудок)

Дыхательная система (лёгкие, трахея, бронхи)

Эпителий желудка, пищевода, кишечника

Эпителий трахеи, бронхов, лёгких

Эпителий желчного пузыря

Эпителий мочевого пузыря

Эпителий мочеиспускательного канала

Щитовидная и паращитовидная железа

Половая система (семенники, яичники и органы половой системы)

Мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая, сердечная)

Кровеносная система (сердце, кровеносные сосуды)

Выделительная система (почки, мочеточник, мочевой пузырь, уретра)

Соединительная ткань (костная, хрящевая, кровь, лимфа)

Дерма кожи

Дентин зубов

Брыжейка

Хорда

Зародыш животных развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы находятся в тесном взаимодействии. При этом один зачаток оказывает влияние на другой, в значительной мере определяя путь его развития. Кроме того, на темпы роста и развития зародыша оказывают влияние внешние и внутренние условия.

Зародышевые оболочки

Эмбриональное развитие организмов протекает по-разному у разных типов животных, но во всех случаях необходимая связь зародыша со средой обеспечивается специальными внезародышевыми органами, функционирующими временно и называемыми провизорными. Примерами таких временных органов являются желточный мешок у личинок рыб, плацента у млекопитающих.

Развитие зародышей высших позвоночных животных, в том числе и человека, на ранних стадиях развития весьма похоже на развитие ланцетника, но у них, уже начиная со стадии бластулы, наблюдается появление специальных зародышевых органов — дополнительных зародышевых оболочек (хориона, амниона и аллантоиса), обеспечивающих защиту развивающегося зародыша от высыхания и различного рода воздействий среды.

Наружная часть сферического образования, развивающегося вокруг бластулы, называется хорионом. Эта оболочка покрыта ворсинками. У плацентарных млекопитающих хорион вместе со слизистой оболочкой матки образует детское место, или плаценту, обеспечивающую связь плода с материнским организмом.

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Второй зародышевой оболочкой является амнион (лат. amnion — околозародышевый пузырь). Амнион зародыша заполнен жидкостью.

Амниотическая жидкость — водный раствор белков, сахаров, минеральных солей, содержащий также гормоны. Количество этой жидкости у шестимесячного зародыша человека достигает 2 л, а к моменту родов — 1 л. Стенка амниотической оболочки — производное экто- и мезодермы.

Аллантоис (лат. alios — колбаса, oidos — вид) — третья зародышевая оболочка. Это зачаток мочевого мешка.

У различных позвоночных животных его функции различны. У пресмыкающихся и птиц в нем накапливаются продукты жизнедеятельности зародыша до вылупливания из яйца. У зародыша человека он не достигает больших размеров и исчезает на третьем месяце эмбрионального развития.

Анамнии (низшие позвоночные животные: круглоротые, рыбы, земноводные) – организмы, в процессе эмбриогенеза которых не возникает зародышевых оболочек – амниона и аллантоиса). Связаны с водной средой на протяжении всего онтогенеза или на некоторых его стадиях.

Амниоты (высшие позвоночные животные: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие) – организмы, для которых характерно образование зародышевых оболочек вокруг зародыша. Эмбриональное развитие амниот протекает в яйцах, откладываемых на суше, или в организме матери.