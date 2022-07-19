Общая характеристика класса Млекопитающие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Ткани в организме человека Роль витаминов Выделительная система Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Зоология
Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Мейоз Биосинтез белка Генетический код и его свойства Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология

Общая характеристика класса Млекопитающие

Высший класс животных

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Картинки по запросу разнообразие млекопитающих

Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей

Покров

Волосяной покров появился впервые (новая структура). Кожа толстая, с большим количеством потовых, сальных и других желез, покрыта шерстью. Есть роговые образования – ногти, когти, копыта.

Особенности покрова

Система опоры (скелет)

В позвоночнике:

шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.

Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности:

  • передняя – плечо, предплечье, кисть;

  • задняя – бедро, голень, стопа.

Конечности имеют 5 пальцев.

Строение скелета

Мышечная система

Особенность:

Диафрагма – куполообразная мышца, ограничивающая грудную и брюшную полость.

Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.

Пищеварительная система:

В ротовой полости – зубы дифференцированы (резцы, клыки, коренные)!

3 пары слюнных желез, глотка → пищевод → желудок (у жвачных – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник

Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.

Пищеварительная система

Внимание! Нужно знать пищеварительную систему травоядных.

Травоядные, как и человек, не способны собственными ферментами переварить целлюлозу – вещество, которое в большом количестве содержится в растениях. Вместо нее это делают бактерии-симбионты, живущие в ее пищеварительном тракте.

У коровы очень большой желудок (до 300 литров), состоящий из нескольких отделов.

  1. Рубец – первая камера желудка, имеющая самый большой объём. Рубец заселён микроорганизмами, обеспечивающими первичную переработку пищи. Здесь происходит до 70% всего пищеварительного процесса. Расщепление сухого вещества происходит за счёт механического перемешивания и измельчения корма, ферментации секретами микроорганизмов и брожения.

  2. Из рубца пища попадает в сетку или отрыгивается в ротовую полость для дальнейшего пережёвывания. В сетке пища размокает, за счёт работы мускулатуры происходит разделение измельчённой массы на крупные фракции, поступающие в книжку, и грубые, отправляющиеся в рубец. Своё название сетка получила за счёт ячеистой структуры, способной задерживать крупные фракции пищи.

  3. Книжка – часть желудка продолжает обработку уже измельчённых грубых волокон клетчатки, где происходит окончательное их перетирание и превращение в кашицу, поступающую в сычуг.

  4. Сычуг является истинным желудком, его железы непрерывно образуют желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, пепсина, трипсина и ряда других ферментов. Под их воздействием происходит окончательное расщепление пищи.

Кровеносная система: замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную). Кровь не смешивается. Развита левая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Кровеносная система

Дыхательная система:

Легкие АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ! => гигантская площадь газообмена. Реберный (легочный) тип дыхания.

Строение альвеол

Нервная система:

Наибольшей величины и сложности достигает передний мозг, в котором большая часть мозгового вещества сосредоточена в коре полушарий (знать для экзамена!).

Средний мозг → Хорошо развитый мозжечок → Промежуточный → Продолговатый мозг.

Мозг млекопитающих

Органы чувств:

  • Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), различают цвета, но хуже, чем птицы.

  • Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо (слуховой проход до барабанной перепонки)

  • Хорошо развито обоняние. Органы осязания – вибриссы. Звуковая эхолокация развита у рукокрылых (летучих мышей), мышевидных грызунов, землероек, китообразных.

Выделительная система: Парные бобовидные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть половой диморфизм.

У большинства зародыш развивается в матке, прикрепляясь через плаценту.

Зародыш в матке

Развитие:

Яйцо содержит небольшое количество питательных веществ, так как зигота прикрепляется к матке. Проявляют заботу о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.