Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Подтип Оболочники Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Морфология бактерий Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Половая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Характеристика растительного организма Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Размножение водорослей
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция растений
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Митоз Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Доказательства эволюции Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции

Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Биосфера ― оболочка Земли, населенная живыми организмами.

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов.

Основные положения теории В. И. Вернадского:

1. Солнце ― источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.

Биосфера ― открытая система, она не может существовать без энергии, поступающей извне. Основным поставщиком этой энергии является Солнце. Растения способны аккумулировать солнечную энергию и переводить ее в энергию химических связей, таким образом, делая ее доступной для всех остальных живых организмов.

2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.

Живые организмы участвуют в круговороте всех химических элементов.

3. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.

Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты, то есть биогеоценозы.

4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.

Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас минеральных веществ и в итоге бы погибли.

5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.

В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ ― растения, животные составляют менее 1%.

6. Биосфера имеет границы.

Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.

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7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу ― «сферу разума».

Ноосфера ― «разумная оболочка Земли» ― высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.

8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.

Внимание!

Задания на знания данных четырех групп вещества очень часто встречаются в экзамене, поэтому обратите внимание на примеры!

  • Живое вещество ― совокупность всех живых элементов биосферы.

Примеры: медведь белый, осока заячья, олений мох.

  • Косное веществонеживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельностью живого.

Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок, глина.

  • Биокосное вещество ― элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного.

Примеры: вода, почва, ил и другие элементы.

  • Биогенное вещество ― вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами.

Примеры: нефть, газ, каменный уголь, молоко, мёд, жемчуг.


Функции живого вещества:

  • Энергетическая ― связана с запасанием энергии в виде химических связей в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, использованием, рассеиванием;

  • Газовая ― поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы;

  • Концентрационная ― участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу;

  • Окислительно-восстановительная ― обмен веществ и энергии, фотосинтез;

  • Иногда выделяют транспортную функцию ― перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении.

Внимание!

Процесс фотосинтеза может выполнять РАЗНЫЕ функции, это зависит от формулировки задания (можно применить метод ключевого слова).

Например:

Выделение кислорода в процессе фотосинтеза ― газовая функция,

или

Преобразование углекислого газа при синтезе глюкозы ― окислительно-восстановительная функция.