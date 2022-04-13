Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Биосфера ― оболочка Земли, населенная живыми организмами.

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов.

Основные положения теории В. И. Вернадского:

1. Солнце ― источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.

Биосфера ― открытая система, она не может существовать без энергии, поступающей извне. Основным поставщиком этой энергии является Солнце. Растения способны аккумулировать солнечную энергию и переводить ее в энергию химических связей, таким образом, делая ее доступной для всех остальных живых организмов.

2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.

Живые организмы участвуют в круговороте всех химических элементов.

3. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.

Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты, то есть биогеоценозы.

4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.

Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас минеральных веществ и в итоге бы погибли.

5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.

В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ ― растения, животные составляют менее 1%.

6. Биосфера имеет границы.

Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.

7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу ― «сферу разума».

Ноосфера ― «разумная оболочка Земли» ― высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.

8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.

Внимание! Задания на знания данных четырех групп вещества очень часто встречаются в экзамене, поэтому обратите внимание на примеры!

Живое вещество ― совокупность всех живых элементов биосферы.

Примеры: медведь белый, осока заячья, олений мох.

Косное вещество ― неживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельностью живого.

Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок, глина.

Биокосное вещество ― элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного.

Примеры: вода, почва, ил и другие элементы.

Биогенное вещество ― вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами.

Примеры: нефть, газ, каменный уголь, молоко, мёд, жемчуг.





Функции живого вещества:

Энергетическая ― связана с запасанием энергии в виде химических связей в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, использованием, рассеиванием;

Газовая ― поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы;

Концентрационная ― участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу;

Окислительно-восстановительная ― обмен веществ и энергии, фотосинтез;

Иногда выделяют транспортную функцию ― перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении.