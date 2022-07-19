Общая характеристика надкласса Рыба

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Выделительная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Половая система
Ботаника
Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Экологические законы и правила Сукцессия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Селекция растений Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез
Цитология
Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Липиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Клеточный цикл
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Классификация грибов

Общая характеристика надкласса Рыба

Данный надкласс включает несколько классов:

Особенности надкласса Рыбы:

Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)

Место обитания: Морские и пресные воды

Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела.

Покров: Кожа из многослойного эпителия и дермы с большим количеством желез (слизеотделительных, ядоотделительных).

Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца.

Плакоидная

  • характерна для хрящевых рыб

  • из данного вида чешуи развились зубы позвоночных

Костного типа

  • характерна для костных рыб

  • есть два подвида: циклоидной (округлой) и ктеноидной (с зазубринами) формы

Строение Плакоидной чешуи

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Строение ктеноидной (I) и циклоидной (II) чешуи (1 – годичные кольца)

Система опоры:

Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.

Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.

Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.

У рыб есть парные – брюшные, грудные и непарные – спинной, анальный, хвостовой плавники.

Пищеварительная система:

Ротовое отверстие → ротовая полость (челюсти снабжены зубами, которые произошли из плакоидной чешуи, у акул это настоящая плакоидная чешуя) → глотка → пищевод → желудок → кишка, заканчивающаяся заднепроходным отверстием.

Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа

Строение пищеварительной системы

Плавательный пузырь – гидростатический аппарат – заполнен газом, стенки покрыты кровеносными сосудами, может изменять объем выделяя в кровь или получая из неё газы, у некоторых рыб соединен с пищеварительной системой и выполняет функцию «легких».

Когда выделение газов из крови в пузырь увеличивается, пузырь расширяется, увеличивая общий объем тела рыбы, объёмный вес его уменьшается – и рыба всплывает вверх. Если же, наоборот, часть газов снова поглощается кровью, объём пузыря и всего тела становится меньше и объёмный вес возрастает – рыба опускается глубже.

Строение плавательного пузыря

Кровеносная система:

Замкнутая. Один круг кровообращения.

В двухкамерное (предсердие и желудочек) сердце поступает только венозная кровь

Кровеносная система

Строение сердца

Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.

Нервная система: спинной + головной мозг (уже 5 отделов).

Хорошо развит мозжечок для передвижения в трехмерном пространстве.

Строение головного мозга

Органы чувств:

Глаза по бокам головы.

Орган слуха (лабиринт) воспринимает звук через воду и кости черепа.

• Боковая линия (только у первичноводных животных) воспринимает силу и направление тока воды, органы.

Обоняния – 2 обонятельные слепо замкнутые ямки.

Орган вкуса – в ротовой полости, на коже, даже на хвосте.

Боковая линия

Выделительная система: первичные (лентовидные) почки, мочеточники открываются отдельно от клоаки или впадают в неё.

Половая система: преимущественно раздельнополы (морской окунь – гермафродит), представлена парными яичниками и семенниками, чаще выметывают огромное количество икры (нет заботы о потомстве), но некоторые проявляют заботу о потомстве (икринок меньше – колюшка, пинагор и др.), самцы выделяют молоки.

Развитие: Оплодотворение и развитие внешнее = вне тела матери

Значение:

  1. Звено в цепи питания, регулируют численность животных и растений.

  2. Ценный пищевой продукт для человека, рыбий жир – источник витамина D, плавательный пузырь и плавники используются для производства клея.

  3. Некоторые ядовиты, могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, некоторые нападают на человека (акулы, мурены, пираньи и др.)

Прочитайте тему “Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы” и переходите к тестированию.