Классы Моллюсков

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Органы чувств Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система
Организм как биологическая система
Половое размножение Органогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Типы размножения Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей
Зоология
Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Классы членистоногих Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Классы Моллюсков

Класс Брюхоногие

Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень

Количество видов: около 90 000

Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные

Тело (сегментация и другие особенности): Четкое разделение на голову, туловище и ногу, имеется цельная раковина, выраженная асимметрия. У слизня нет раковины.

Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы.

Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие.

Нервная система: 3 пары нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), хеморецепторы в основании жабр, обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (одна левая)

Половая система: Гермафродиты

Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое; на некоторых стадиях имеют закрученное тело.

Могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, являются звеном в цепи питания, вредители садов и огородов, употребляются человеком: в пищу, как ювелирный материал

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Виноградная улитка

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Малый прудовик

Слизень

Класс Двустворчатые

Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)

Количество видов: около 20 000

Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные

Тело (сегментация и другие особенности): Тело сплющено с боков и заключено между двумя створками крепко соединенных эластичной связкой, туловище, нога, тело не закручено

Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия, хеморецепторы и осязания

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (две)

Половая система: Раздельнополые, половые железы парные

Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.

Мидии и устрицы образуют банки, фильтраторы, являются звеном в цепи питания, производители перламутра и жемчуга (жемчужницы), используются как ювелирный материал, наносят вред деревянным постройкам, находящимся в воде (корабельный червь)

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Тридакна

Класс Головоногие

Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус

Количество видов: Около 700 современных и 11 000 вымерших.

Место обитания и образ жизни: Водные, активно передвигающиеся.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, нога (преобразована в щупальца 8-10 штук и воронку), раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, может полностью отсутствовать, тело не закручено, в коже есть хроматофоры – могут изменять окраску

Система опоры (скелет): Раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи)

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка, через которую с виллой выталкивается вода из мантийной полости – реактивное движение

Пищеварительная система: Ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: «Головной мозг» и нервы.

Органы чувств: Глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы равновесия – статоцисты, органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.

Выделительная система: 2-4 почки метанефридиального типа

Половая система: Раздельнополые, половые железы непарные.

Развитие: Оплодотворение внутреннее, развитие прямое, многие заботятся о потомстве.

Являются звеном в цепи питания, употребляются в пищу человеком, остатки раковин используются в медицине, из чернильного вещества изготавливают китайскую тушь и краску сепию

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Кальмар

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Наутилус