Классы Моллюсков

Класс Брюхоногие Представители: Виноградная улитка, катушка, большой и малый прудовики, морское блюдечко, слизень

Количество видов: около 90 000

Место обитания и образ жизни: Моря и океаны, пресные воды, наземные животные

Тело (сегментация и другие особенности): Четкое разделение на голову, туловище и ногу, имеется цельная раковина, выраженная асимметрия. У слизня нет раковины.

Система опоры (скелет): Раковина цельная, как правило, закрученная.

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: В основном травоядные, но есть и фильтраторы.

Дыхательная система: Наземные представители утратили жабры, мантийная полость превращена в легкие.

Нервная система: 3 пары нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Органы осязания – пара щупалец на голове, на них же расположены глаза, чувствительны к температуре среды (от нее зависит уровень обмена веществ), хеморецепторы в основании жабр, обоняние и вкус – клетки ротового отверстия.

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (одна левая)

Половая система: Гермафродиты

Развитие: Оплодотворение внутреннее перекрестное; развитие у большинства прямое; на некоторых стадиях имеют закрученное тело.

Могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, являются звеном в цепи питания, вредители садов и огородов, употребляются человеком: в пищу, как ювелирный материал

Виноградная улитка

Малый прудовик

Слизень

Класс Двустворчатые Представители: Мидии, устрицы, тридакна (самый большой в классе -1,5м в длину, 250 кг)

Количество видов: около 20 000

Место обитания и образ жизни: Водные животные, прикрепленные и малоподвижные

Тело (сегментация и другие особенности): Тело сплющено с боков и заключено между двумя створками крепко соединенных эластичной связкой, туловище, нога, тело не закручено

Система опоры (скелет): Двустворчатая раковина

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, орган передвижения – нога.

Пищеварительная система: Фильтраторы, есть вводной и выводной сифоны, пища попадает в рот, глотку, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: 5 пар нервных узлов, соединенных между собой.

Органы чувств: Глаза (скопления светочувствительных клеток) по краю мантии, в жабрах, в основаниях сифонов, их может быть до 100, органы равновесия, хеморецепторы и осязания

Выделительная система: Почки видоизмененный метанефридий (две)

Половая система: Раздельнополые, половые железы парные

Развитие: Оплодотворение наружное, личинка – глохидия паразитирует на теле рыб, переносясь на большие расстояния.

Мидии и устрицы образуют банки, фильтраторы, являются звеном в цепи питания, производители перламутра и жемчуга (жемчужницы), используются как ювелирный материал, наносят вред деревянным постройкам, находящимся в воде (корабельный червь)

Тридакна

Класс Головоногие Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус

Количество видов: Около 700 современных и 11 000 вымерших.

Место обитания и образ жизни: Водные, активно передвигающиеся.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, нога (преобразована в щупальца 8-10 штук и воронку), раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, может полностью отсутствовать, тело не закручено, в коже есть хроматофоры – могут изменять окраску

Система опоры (скелет): Раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи)

Мышечная система: Пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка, через которую с виллой выталкивается вода из мантийной полости – реактивное движение

Пищеварительная система: Ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями.

Дыхательная система: Большие пластинчатые жабры

Нервная система: «Головной мозг» и нервы.

Органы чувств: Глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы равновесия – статоцисты, органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.

Выделительная система: 2-4 почки метанефридиального типа

Половая система: Раздельнополые, половые железы непарные.

Развитие: Оплодотворение внутреннее, развитие прямое, многие заботятся о потомстве.

Являются звеном в цепи питания, употребляются в пищу человеком, остатки раковин используются в медицине, из чернильного вещества изготавливают китайскую тушь и краску сепию

Кальмар

Наутилус