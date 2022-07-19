Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Перифирическая нервная система Лимфатическая система Покровная система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Хордовые Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Мейоз Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Клеточный цикл Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия

Комбинативная изменчивость

При наследственной (генотипической) изменчивости происходит изменение генотипа и, как результат, меняются признаки (или их комбинации). Новые признаки наследуются, т. е. передаются последующим поколениям организмов.

Выделяют две формы наследственной изменчивости ― комбинативную и мутационную. При комбинативной сами гены не меняются, другим становится лишь их сочетание. При этой форме изменчивости имеющиеся признаки комбинируются (в ряду поколений особей) по-разному, что создает большое разнообразие организмов.

Комбинативная изменчивость – одна из форм наследственной изменчивости. Она осуществляется в процессе полового размножения.

Существует три ее источника:

● при независимом расхождении хромосом в ходе мейоза образуются гаметы с разными сочетаниями генов, т. е. разнокачественные гаметы;

● сочетания при оплодотворении гамет разных типов (по комплексу генов) равновероятны, что обеспечивает формирование разнокачественных зигот, из которых разовьются различающиеся между собой особи;

● за счет процесса кроссинговера повышается разнообразие гамет в результате перекомбинации генов в ходе мейоза между гомологичными хромосомами.

Причины появления: возникает стихийно в рамках популяции при скрещивании, когда у потомков появляются новые комбинации генов.

Значение: обеспечивает новые сочетания генов при образовании гамет, а, следовательно, и появление особей с иными сочетаниями признаков, т. е. увеличивается разнообразие особей данного вида.

Примеры: появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и красноцветковой примул. При скрещивании белого и серого кроликов может появиться черное потомство