Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Дыхательная система Половая система Лимфатическая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Органы чувств
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Генетический код и его свойства Клеточный цикл Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле
Ботаника
Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Тип Хордовые

Характеристика типа:

• Имеют внутренний осевой скелет, основу которого составляет плотный, упругий и эластичный спинной тяж – хорда.

Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).

• Нервная система имеет вид трубки, располагающейся на спинной стороненад хордой.

У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.

Все хордовые – двусторонне – симметричные (билатеральные) животные.

• Все хордовыевторичноротые животные.

• Все хордовые – вторичнополостные животные.

Вдоль их тела проходит пищеварительная трубка – кишечник, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием.

У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.

• Кровеносная система хордовых замкнутая.

Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.

Выделительная система представлена почками.

Дыхательная система: у водных форм – жабры, у наземных — легкие.

Некоторые хордовые имеют кожное дыхание.

Обычно раздельнополые.

Картинки по запросу "ланцетник""

Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника

Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.

Прочитайте темы: “Подтип Оболочники”, “Подтип Бесчерепные”, Подтип Черепные” и переходите к тестированию.