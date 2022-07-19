Характеристика типа:
Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).
У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.
• Все хордовые – двусторонне – симметричные (билатеральные) животные.
• Все хордовые – вторичноротые животные.
• Все хордовые – вторичнополостные животные.
• У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.
Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.
• Выделительная система представлена почками.
• Дыхательная система: у водных форм – жабры, у наземных — легкие.
Некоторые хордовые имеют кожное дыхание.
• Обычно раздельнополые.
Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника
Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.
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