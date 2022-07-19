Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция растений Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Митоз
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Ботаника
Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Классы моллюсков
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Определение вида и популяции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Внутренняя среда организма Эндокринная система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы

Покровная система

Кожа — наружный покров тела человека. Её площадь ― 1,5-1,6 м2.

Кожа состоит из трех слоев:

  1. Наружного = эпидермиса

  2. Среднего = дермы

  3. Внутреннего = подкожной жировой клетчатки.

Рисунок 1. Слои кожи.

Эпидермис

Состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Клетки внутренних слоев эпидермиса постоянно делятся. Среди эпителиальных клеток находятся меланоциты, содержащие пигмент меланин, который задерживает ультрафиолетовые лучи солнца и придает коже цвет. Под действием УФ-излучения в эпидермисе синтезируется витамин D.

Клетки средних слоёв заполнены кератином, предшественником рогового вещества.

Наружные клетки эпидермиса мёртвые, ороговевшие, постепенно отпадают (слущиваются), с ними уносятся микробы и грибки, т. е. клетки эпидермиса постоянно обновляются.

Дерма

Или внутренний слой (собственно кожа), намного толще эпидермиса. Он состоит из плотной соединительной ткани, образованной клетками и тесно переплетающимися волокнами.

Содержит:

  • Рецепторы и нервы ― обеспечивают кожную чувствительность;

  • Кровеносные капилляры ― служат депо крови и регулируют теплоотдачу (при расширении капилляров она увеличивается);

  • Потовые железы выделяют пот (вода, соли, мочевина); при испарении пота тело охлаждается;

  • Сальные железы ― выделяют кожное сало, которое смазывает и придает эластичность эпидермису и волосам;

  • Волосяные луковицы ― содержат:

    • живую часть волоса;

    • сальную железу;

    • нервное окончание;

    • мышцу, поднимающую волос (в холод сокращается, на коже появляются «мурашки»).

Гиподерма — подкожная жировая клетчатка

Самый глубокий слой кожи, состоящий из рыхло соединительной ткани, в которой есть волокна и много жировых клеток. Здесь откладываются запасы жира. Кроме того, подкожная клетчатка служит для защиты органов, покрытых ею, от ударов(амортизация) и переохлаждения.

Рисунок 2. Кожа человека

Производные кожи.

К производным кожи относят волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Строение волоса

Волос состоит из корня и стержня. Корень волоса погружен в волосяную луковицу, окруженную волосяной сумкой. Она снабжена сосудами и нервами. Рост волоса происходит за счет деления клеток волосяной луковицы. Волосы поднимаются сокращением гладких мышц. Снаружи волос покрыт кутикулой.

Стержень волоса постоянно смазывается жировым секретом сальных желёз. Цвет волос определяется содержанием в них пигмента меланина. К старости волосы седеют из-за потери пигмента.

Важные структуры волоса и их функции:

1. Луковица, за счет деления и размножения клеток которой происходит рост волоса

2. Волосяной сосочек, контролирующий состояние и рост волоса; скопление кровеносных сосудов и нервов, обеспечивающих приток кислорода и питательных веществ

3. Сальная и потовая железы отвечают за смазку волос и образование на их поверхности защитной пленки

4. Волосяная мышца ― скопление кровеносных сосудов и нервов, которое контролирует состояние и рост волос, обеспечивает приток кислорода и питательных веществ

Рисунок 3. Строение волоса

Терморегуляция кожи

Кожа принимает участие в теплорегуляции. Она предохраняет организм от перегревания и охлаждения, помогает сохранять постоянную температуру тела. Около 80% тепла, образующегося в организме, выделяется через кожу.

  1. Изменение просветов кровеносных сосудов

Когда температура окружающей среды высокая, происходит расширение кровеносных сосудов, через них проходит больше крови, кожа нагревается, тепло­отдача в окружающую среду увеличивается.

При похолодании сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток в коже уменьшается, и потеря тепла снижается.

  1. Потоотделение

= Пот испаряется, охлаждая кожу

  1. Подкожная жировая клетчатка

= Предохраняет организм от переохлаждения

  1. Волосяной покров

= задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

Рецепторы кожи

Кожа содержит большое количество рецепторов, воспринимающих различные внешние раздражения. В зависимости от характера раздражителей различают болевые, терморецепторы (тепловые и холодовые) и механорецепторы (тактильные). Подробнее см. тему «Органы чувств».