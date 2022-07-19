Энергетический обмен

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Классификация грибов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Половая система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Лимфатическая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития
Зоология
Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Митоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Репликация ДНК
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) – это совокупность химических реакций постепенного распада органических соединений, сопровождающихся высвобождением энергии, часть которой расходуется на синтез АТФ.

  • Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования, т. е. присоединения остатка фосфорной кислоты к АДФ (аденозиндифосфату). Энергия для фосфорилирования АДФ образуется в ходе энергетического обмена.

  • В зависимости от среды обитания диссимиляция может протекать в два или три этапа.

  • У большинства живых организмов – аэробов, живущих в кислородной среде, – в ходе диссимиляции осуществляется три этапа: подготовительный, бескислородный, кислородный.

  • У анаэробов, обитающих в среде, лишенной кислорода, или у аэробов при его недостатке, диссимиляция протекает лишь в два первых этапа с образованием промежуточных органических соединений, еще богатых энергией.


Рисунок – распад и синтез АТФ

Этапы энергетического обмена

Рассмотрим энергетический обмен в многоклеточном организме (например, человеческом) и в одноклеточном (например, клетке простейшего).

Первый этапподготовительный.

  • В желудочно-кишечном тракте многоклеточных организмов он осуществляется пищеварительными ферментами.

  • У одноклеточных – ферментами лизосом.

  • На первом этапе происходит расщепление белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот, полисахаридов до моносахаридов, нуклеиновых кислот до нуклеотидов. Этот процесс называется пищеварением. Вся энергия на этом этапе рассеивается в виде тепла.

Второй этапбескислородный (гликолиз).

  • Гликолиз происходит в цитоплазме клеток. Он состоит из нескольких последовательных реакций превращения молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты (пирувата/ПВК) и две молекулы АТФ:

С6Н12O6 + 2АДФ + 2Ф → 2С3Н4O3 + 2АТФ.

Остальная энергия рассеивается в виде тепла.

  • В клетках дрожжей и растений (при недостатке кислорода) пируват распадается на этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс называется спиртовым брожением.

Энергии, накопленной при гликолизе, слишком мало для организмов, использующих кислород для своего дыхания. Вот почему в мышцах животных, в том числе и у человека, при больших нагрузках и нехватке кислорода образуется молочная кислота (С3Н6O3), которая накапливается в виде лактата. Появляется боль в мышцах. У нетренированных людей это происходит быстрее, чем у людей тренированных

Третий этапкислородный.

  • Состоит из двух последовательных процессов – цикла Кребса, названного по имени Нобелевского лауреата Ганса Кребса, и окислительного фосфорилирования.

  • Его смысл заключается в том, что при кислородном дыхании пируват окисляется до окончательных продуктов – углекислого газа и воды, а энергия, выделяющаяся при окислении, запасается в виде 36 молекул АТФ. (34 молекулы в цикле Кребса и 2 молекулы в ходе окислительного фосфорилирования).

  • Энергия распада органических соединений обеспечивает реакции их синтеза в пластическом обмене.

  • Эволюционно кислородный этап возник после накопления в атмосфере достаточного количества молекулярного кислорода и появления аэробных организмов.

Окислительное фосфорилирование, или клеточное дыхание.

  • Происходит на внутренних мембранах митохондрий, в которые встроены молекулы-переносчики электронов и ферментные комплексы АТФ-синтазы.

  • Молекулы-переносчики транспортируют электроны к молекулярному кислороду. Часть энергии рассеивается в виде тепла, а часть расходуется на образование АТФ.

Суммарная реакция энергетического обмена:

С6Н12O6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2O + 38АТФ.

Бескислородный и кислородный этапы энергетического обмена

Для удобства запоминания, используйте таблицу с этапами энергетического обмена.