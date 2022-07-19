Экологические проблемы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция животных Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Внутренняя среда организма Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Половая система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Тип Членистоногие Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Жизненные циклы растений Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Размножение водорослей
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача

Экологические проблемы

Биологическое разнообразие ― залог устойчивости экосистем. Поэтому человек должен стремиться сохранять природные богатства. Однако из-за влияния антропогенных факторов наша планета столкнулась с рядом глобальных экологических проблем.

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Основные из них:

  • Увеличение численности населения Земли и неравномерное распределение, что приводит к избыточному потреблению ресурсов;

  • Загрязнение Мирового океана ― причина снижения видового разнообразия, изменения течений и, как следствие, климата;

  • Аварии на АЭС ― загрязнение окружающей среды, возникновение мутаций в популяциях;

  • «Озоновые дыры» ― это истончение озонового слоя ― защитного экрана планеты от избыточного УФ-излучения, вследствие чего происходит увеличение температуры поверхности Земли, таяние ледников, также УФ-лучи в избыточном количестве являются мутагенами для живых организмов;

  • Парниковый эффект ― это повышение температуры поверхности Земли за счет скопления газов в нижних слоях атмосферы, что может явиться причиной изменения климата планеты;

  • Сведение лесов (особенно тропических)

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  • Опустынивание земель в результате вырубки лесов и выветривания плодородного слоя почвы;

Опустынивание ― деградация земель в засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

Внимание!

Наиболее частым видом вмешательства человека в природу является съедание домашними животными растительного покрова. Вследствие выпаса животных растительный покров становится все более редким, и происходит разрыхление почвы. Это приводит к усилению эрозии почвы, что еще больше ухудшает условия для роста растений.

  • Сокращение энергетических ресурсов за счет нерационального использования полезных ископаемых (нефть, уголь, газ, руды), которые относятся к невозобновимым.

Неисчерпаемые ресурсы ― источник этих ресурсов не подвержен влиянию со стороны человека.

Исчерпаемые ресурсы источник этих ресурсов подвержен влиянию со стороны человека.

  • Возобновимые ресурсы ― природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они или нет.Примеры: почва, растения, животные, осадочные породы (морская соль);

  • Невозобновимые ― ресурсы земных недр. Строго говоря, многие из них могут возобновляться в ходе геологических циклов, но длительность этих циклов, определяемая сотнями миллионов лет, несоизмерима с этапами развития общества и скоростью расходования минеральных ресурсов. К невозобновимым ресурсам относится: полезные ископаемые, топливо (нефть, газ, уголь), металлические руды, базальт.

Следствием совокупности этих воздействий является изменение как животного, так и растительного сообществ. Эти факторы ведут к изменению природы в целом.

Охрана окружающей среды ― комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление компонентов биосферы.

Основные направления ООС: борьба с опустыниванием, охрана Мирового океана, почвенного покрова, дождевых тропических лесов, источников пресной воды и т. д.

Рассмотрим пример задания по данной теме:

Задание.

Почему глобальной экологической проблемой считают расширение озоновых дыр?

Ответ:

1. С уменьшением мощности озонового слоя увеличивается количество ультрафиолетового излучения Солнца, попадающего на земную поверхность, происходит нарушение теплового баланса планеты.

2. Истощение озонового слоя угрожает здоровью населения, вызывая такие заболевания, как рак кожи, катаракта глаз, иммунодефицит.

Проблемы устойчивого развития биосферы

Последние два столетия – время резкого увеличения населения, качественного скачка в развитии науки и производства.

Последние десятилетия отмечены ростом масштабов антропогенного воздействия на все компоненты природы. Нарушение равновесия в биосфере усиливается в результате дальнейшего развития энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Почти не осталось биоценозов, не вовлеченных в хозяйственную, рекреационную, иную деятельность населения. Катастрофическое разрушение природной среды, в свою очередь, сопровождается снижением качества жизни людей.

Экологи предложили выход из разразившегося кризиса – устойчивое развитие биосферы.

Устойчивым названо такое развитие, которое обеспечивает стабильный экономический рост с одновременным прекращением деградации окружающей среды.

Основные задачи в рамках устойчивого развития:

  • восстановление ряда деградировавших экосистем до уровня естественной продуктивности;

  • внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий;

  • сохранение уцелевших экологических систем; 

  • стабилизация роста численности населения;

  • рационализация потребления.