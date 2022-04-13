Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Классы моллюсков Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Хордовые Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Цитология
Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Митоз Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Клеточный цикл Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические законы и правила Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение семени Строение и разнообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы

Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Скелет верхней и нижней конечностей имеет общий план строения. Состоит из двух отделов: скелета пояса и скелета свободной конечности.

  • Кости верхней конечности

Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.

Картинки по запросу лопатка и ключица

Рисунок 1. Кости плевого пояса

Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

Картинки по запросу скелет верхней конечности

Рисунок 2. Скелет свободной верхней конечности

  • Кости нижней конечности

Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.

Картинки по запросу тазовый пояс

Рисунок 3. Пояс нижних конечностей

Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).

Картинки по запросу Скелет свободной нижней конечности

Картинки по запросу предплюсна плюсна фаланги

Рисунок 4. Скелет свободной нижней конечности