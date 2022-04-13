Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Скелет верхней и нижней конечностей имеет общий план строения. Состоит из двух отделов: скелета пояса и скелета свободной конечности.

Кости верхней конечности

Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.

Рисунок 1. Кости плевого пояса

Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

Рисунок 2. Скелет свободной верхней конечности

Кости нижней конечности

Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.

Рисунок 3. Пояс нижних конечностей

Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).

Рисунок 4. Скелет свободной нижней конечности