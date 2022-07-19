Половое размножение

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Происхождение человека Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей
Организм как биологическая система
Типы размножения Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Половое размножение Эмбриональный период развития Селекция растений Мутационная изменчивость
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных
Цитология
Клеточная теория Двумембранные органоиды Митоз Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Выделительная система Лимфатическая система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы взаимоотношений организмов

Половое размножение

Половой процесс. Половое размножение отличается наличием полового процесса, который обеспечивает обмен наследственной информацией и создает условия для возникновения наследственной изменчивости. В нем, как правило, участвуют две особи ― женская и мужская, которые образуют гаплоидные женские и мужские половые клетки гаметы.

В результате оплодотворения, т. е. слияния женской и мужской гамет, образуется диплоидная зигота с новой комбинацией наследственных признаков, которая и становится родоначальницей нового организма.

Половое размножение по сравнению с бесполым обеспечивает появление наследственно более разнообразного потомства. Формами полового процесса являются конъюгация, копуляция и партеногенез.

Конъюгация ― своеобразная форма полового процесса, при которой оплодотворение происходит путем взаимного обмена мигрирующим генетическим материалом, перемещающимся из одной клетки в другую по цитоплазматическому мостику, образуемому двумя особями.

При конъюгации обычно не происходит увеличения количества особей, но происходит обмен генетическим материалом между клетками, что обеспечивает перекомбинацию наследственных свойств. Конъюгация типична для ресничных простейших (например, инфузорий), некоторых водорослей (спирогиры).

На рис. Конъюгация у бактерий

Конъюгация инфузорий.

1 ― две особи соединились;

2 ― проделывает первое деление;

3 ― в левой особи заканчивает первое деление, в правой оба ядра, образовавшиеся в результате деления, приступили ко второму делению;

4 ― в каждой особи второе деление;

6 ― из двух ядер, образовавшихся после 3-го деления, одно переходит в партнера (мигрирующее ядро;

7 ― мигрирующее и стационарное ядра сливаются (оплодотворение);

8 ― делится;

9 ― из двух ядер, образовавшихся в результате деления, одно ядро начинает расти.

Копуляция ― процесс слияния половых клеток или одноклеточных организмов, выполняющие функции половых клеток (гамет).

Виды копуляции:

  • изогамия (изогамная, рамногаметность) – гаметы, участвующие в копуляции, имеют одинаковые малые размеры, обе подвижны (пример: характерно для вольвокса и хламидомонады).

  • анизогамия (анизогамная, гетерогамия, разногаметность)– участвуют две гаметы, одна из которых крупная и подвижная, а вторая мелкая и подвижная (пример: характерно для мхов, многих зелёных водорослей).

  • оогамия – крайняя форма анизогамии, участвуют две гаметы, одна из которых большая и неподвижная, а вторая малая и подвижная (пример: многие растения; также сюда часто относят и большинство животных).

Партеногенез(девственное размножение) ― половое размножение без оплодотворения. Развитие нового организма происходит из неоплодотворенной яйцеклетки. Характерен для пчел, тлей, дафний.

Партеногенез бывает гаплоидным и диплоидным.

У пчёл, у которых имеет место гаплоидный факультативный партеногенез, яйцеклетки могут быть оплодотворены и в таком случае рождаются диплоидные девочки, а если они остались без сперматозоида, развиваются гаплоидные мальчики ― трутни.

У тлей, дафний, коловраток, некоторых ящериц наблюдается диплоидный (соматический) партеногенез, при котором ооциты самки формируют диплоидные яйцеклетки.

Например, у скальных ящериц, до мейоза клетка-предшественница яйцеклетки увеличивает свой набор так, чтобы в итоге мейоза образовалась диплоидная клетка.

У других организмов яйцеклетка сливается с одним из направительных телец, также восстанавливая диплоидный набор.

Значение полового размножения

  • Повышение вероятности приспособления к изменяющимся условиям среды у потомства за счёт перекомбинации генетического материала

  • Увеличение генетического разнообразия потомства

Сравнение полового и бесполого размножения.

Критерий Половое размножение Бесполое размножение
Количество особей Две Одна
Сходство родителей и потомства Генетически разнообразны, сочетают признаки обоих родителей Генетически идентичны
Клетки, участвующие в размножении Половые Соматические
Процесс деления клеток Мейоз (образование гамет) Митоз соматических клеток
Приспособленность к условиям Выгодно в изменяющихся условиях среды Выгодно в постоянных условиях среды
Значение Увеличение генетического разнообразия Увеличение численности