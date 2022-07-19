Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Органы чувств Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Экологические законы и правила
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные
Цитология
Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Пластический обмен. Хемосинтез Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Метаболизм и основные понятия Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов

Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

Прокариоты (доядерные) – более простые по строению и возникли в процессе эволюции раньше;

Эукариоты (ядерные) – более сложные, возникли позже.

Клетки, составляющие тело человека, в основном, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам:

● Общий план строения клетки: наличие клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра

● Принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке

● Кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот

● Единство химического состава клеток

● Сходные процессы деления клеток

Прокариоты (от лат. Pro – перед, до и греч. Κάρῠον – ядро, орех) – организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).

У прокариот генетический материал представлен кольцевой молекулой ДНК (нуклеоидом). Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи.

• Нуклеоид — не ограниченный мембранами участок цитоплазмы, в котором расположена кольцевая молекула ДНК — «бактериальная хромосома», где хранится весь генетический материал клетки.

· Плазмиды — небольшие дополнительные кольцевые молекулы ДНК, несущие обычно всего несколько генов. Плазмиды, в отличие от бактериальной хромосомы, не являются обязательным компонентом клетки. Обычно они придают бактерии определенные полезные для неё свойства, такие как устойчивость к антибиотикам.

• Жгутики — органеллы движения некоторых бактерий. Бактериальный жгутик построен значительно проще эукариотического, и он в 10 раз тоньше, внешне не покрыт плазматической мембраной и состоит из одинаковых молекул белков, которые образуют цилиндр. В мембране жгутик закреплен при помощи базального тела.

Пили — поверхностные структуры, присутствующие у многих бактериальных клеток и представляющие собой прямые белковые цилиндры. Пили участвуют в передаче генетического материала между бактериальными клетками (конъюгация).

Споры (эндоспоры) — окруженные плотной оболочкой структуры, содержащие ДНК бактерии и обеспечивающее выживание в неблагоприятных условиях. К образованию спор способны лишь некоторые виды прокариот, в частности, возбудитель столбняка, возбудитель ботулизма и возбудитель сибирской язвы. Споры бактерий могут выдерживать довольно жесткие условия среды, такие как длительное высушивание, кипячение, коротковолновое облучение.

• Слизистая капсула – слизистая структура, располагающаяся над клеточной стенкой, состоит из полисахаридов.

Эукариоты (от греч. Ευ – хорошо, полностью и κάρῠον – ядро, орех) – организмы, обладающие оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой.

Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином.

В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты – митохондрии, а у водорослей и растений – пластиды.

Прокариоты Эукариоты
Средний диаметр 0,5-10 мкм Средний диаметр 10-100 мкм
Имеют одну кольцевую молекулу ДНК, размещенную в цитоплазме Имеют несколько линейных молекул ДНК – хромосом, локализованных в ядре
Деление клетки происходит посредством бинарного деления, без образования веретена деления. Деление клетки происходит путем мейоза или митоза.
Отсутствуют мембранные органоиды, иногда плазмалемма образует выпячивание внутрь клетки Присутствует большое количество мембранных органелл

В природе выделяют четыре царства живой природы.

Царство Бактерии

Бактериальная клетка – типичная клетка прокариот.

1. Ядерный аппарат. Кольцевая ДНК – нуклеоид. Есть плазмиды.

2. Клеточная стенка из муреина.

3. Не имеет мембранных органоидов. Есть только рибосомы, редко бывают вакуоли.

4. Запасает различные полисахариды.

5. По способу питания может быть, как автотрофом, так и гетеротрофом.

Царство Грибы

Клетка грибов:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка есть, содержит хитин.

3. Имеет мембранные органоиды. Вакуоли развиваются у старых клеток.

4. Запасающий углевод – гликоген.

5. По способу питания гетеротрофы.

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Тело гриба образовано нитевидными структурами в один ряд клеток – гифами. У некоторых грибов перегородки между клетками утрачиваются, и возникает грибница, состоящая из одной гигантской многоядерной клетки. Грибы не способны к активному движению, зато они могут расти неограниченно – это признаки, которые объединяют грибы с растениями.

Царство Растения

Клетка растений:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка есть, содержит целлюлозу.

3. Имеет мембранные органоиды.

Есть крупные вакуоли с клеточным соком и пластиды – главное отличие растительной клетки от других.

4. Запасающий углевод – крахмал.

5. По способу питания автотрофы.

Для обеспечения фотосинтеза в клетках растений содержатся пластиды, несущие хлорофилл и другие пигменты.

Картинки по запросу "растительная клетка""

Царство Животные

Клетка животных:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка отсутствует. Поэтому клетка животных способна к фаго –и пиноцитозу. Имеет гликокаликс, который выполняет рецепторную и маркерную функции.

3. Имеет мембранные органоиды. Есть клеточный центр. В некоторых клетках есть мелкие сократительные и пищеварительные вакуоли.

4. Запасающий углевод – гликоген.

5. По способу питания гетеротрофы.

Для лучшего запоминания закрепим информацию о клетках разных царств в таблице.