Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Дыхательная система Половая система Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Эндокринная система Внутренняя среда организма Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды экосистем Среда обитания организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Ботаника
Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Селекция растений
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Цитология
Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Немембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола

Отдел Папоротникообразные

Папоротникообразные – более развитые споровые растения по сравнению со мхами. Папоротники широко распространены во влажных тропических лесах, где до сих пор встречаются их древовидные формы.

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.

Строение папоротников отличает их от мхов:

  1. У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;

  2. Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;

  3. Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».

Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».

На обратной стороне листа расположены сорусы – скопления спорангиев.

Сорусы

Спорофит = взрослое растение

Гаметофит = заросток

Важно! В жизненном цикле папоротников преобладает спорофит.

● Гаплоидные споры у папоротников формируются на обратной стороне листа в спорангиях и распространяются на большие территории при помощи ветра, из них в благоприятных условиях вырастает гаметофит – заросток. Это небольшое зеленое растение, живущее недолго и формирующее гаметы. Заросток часто имеет сердцевидную форму. Гаметофиты обычно двуполые.

● При слиянии гамет (в водной среде!) формируется новое растение – диплоидный спорофит, развивающийся из зиготы.

Жизненный цикл папоротника

Экология папоротниковидных

Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.

Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.

Человек использует папоротники в различных сферах:

● Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях

● Некоторые употребляются в пищу

● Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.