Отдел Папоротникообразные

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.
У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;
Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;
Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».
Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».
Сорусы
Гаметофит = заросток
● Гаплоидные споры у папоротников формируются на обратной стороне листа в спорангиях и распространяются на большие территории при помощи ветра, из них в благоприятных условиях вырастает гаметофит – заросток. Это небольшое зеленое растение, живущее недолго и формирующее гаметы. Заросток часто имеет сердцевидную форму. Гаметофиты обычно двуполые.
● При слиянии гамет (в водной среде!) формируется новое растение – диплоидный спорофит, развивающийся из зиготы.
Жизненный цикл папоротника
Экология папоротниковидных
Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.
Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.
● Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях
● Некоторые употребляются в пищу
● Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.