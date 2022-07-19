Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Ботаника
Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития
Цитология
Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Митоз Немембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Результаты эволюции

Универсальные методы научного познания

Содержание этой темы проверяется заданиями базового уровня в части 1 (дополнение таблицы), а также в задании на прогнозирование результатов эксперимента. Кроме того, знание методов познания может понадобиться при решении практико-ориентированного задания во второй части.

Биология — наука, изучающая свойства живых систем.

Объектом изучения биологии является жизнь во всех ее проявлениях и формах, а также на разных уровнях.

Каждая наука, в том числе и биология, пользуется определенными методами исследования.

Метод – это путь исследования, который проходит ученый, решая какую-либо научную задачу, проблему.

По востребованности методов в тех или иных науках все методы можно разделить на:

  • универсальные, или общенаучные, методы – методы, используемые во всех науках (наблюдение, измерение, анализ и пр.)

  • частные методы – методы, разработанные для нужд и дальнейшего использования конкретной науки (хроматография, кариотипирование, биохимический и пр.)

По подходу все методы можно разделить на:

  • теоретические (логические) – методы, требующие мышления, анализа, синтеза, обобщения и т.д.

  • практические (эмпирические) – требуют конкретных действий с применением или без различных приборов и инструментов (например, наблюдение, измерение, описание и т.д.).

Биология тесно связана с другими науками — химией, физикой, экологией, географией. Собственно, биология делится на множество частных наук, изучающих различные биологические объекты: биология растений и животных, физиология растений, морфология, генетика, систематика, селекция, микология, гельминтология, анатомия и множество других наук.

Универсальные методы – это совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных знаний не только в биологии, но и в других науках.

Наблюдение – метод, с помощью которого исследователь собирает информацию об объекте (можно визуально наблюдать за поведением животных, с помощью приборов за изменениями в живых объектах, за сезонными изменениями в природе). Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо повторными наблюдениями, либо экспериментально.

Описание – сохранение полученной информации на носителе

Сравнение – сопоставление строения, процессов жизнедеятельности разных организмов

Измерение – определение количественных характеристик объекта, процесса с использованием специального оборудования

Мониторинг – проведение регулярных измерений запрашиваемых величин объектов (в качестве объектов могут быть организмы, популяции, экосистемы, биосфера). Благодаря мониторингу появляется возможность наблюдать за изменением каких-либо показателей во времени.

Классификация – систематизация организмов на основе их сравнения и объединения в группы

Анализ – изучение объекта (процесса) по отдельным составляющим компонентам

Моделирование – метод, при котором создается некий образ объекта, модель, с помощью которой ученые получают необходимые сведения об объекте (например, Джеймс Уотсон и Френсис Крик создали из пластмассовых элементов модель — двойную спираль ДНК)

Эксперимент (опыт) – метод, с помощью которого проверяют результаты наблюдений, выдвинутые предположения – гипотезы (получение новых знаний с помощью поставленного опыта).

  • Контролируемый эксперимент – научный тест, который проводится в полностью контролируемых условиях (все факторы, влияющие на результат, контролируются). При этом есть факторы, которые изменяются, а есть – которые остаются постоянными.

  • Независимая переменная – фактор, который выбирает или меняет сам экспериментатор (например, количество воды для полива высаженных семян).

  • Зависимая переменная – это реакция, которая измеряется. Она зависит от независимой переменной (например, доля проросших семян зависит от количества воды.

Примеры экспериментов: скрещивания животных или растений с целью получения нового сорта или породы, проверка нового лекарства.

Исторический – установление взаимосвязей между фактами, процессами, явлениями, происходившими на протяжении исторически длительного времени (несколько миллиардов лет).

Любая наука использует вышеперечисленные методы для проведения научных исследований, которые должны соответствовать определенной структуре для достоверности результатов.

Структура научного исследования:

1. Постановка проблемы.

2. Наблюдение над объектом или явлением. Сбор материала.

3. Выдвижение гипотез, объясняющих наблюдения.

4. Проведение экспериментов для проверки гипотез.

5. Подтверждение полученных данных (закон или теория).

Проблема – вопрос, задача, требующие решения. Решение проблемы ведет к получению нового знания. Научная проблема всегда скрывает какое-то противоречие между известным и неизвестным. Решение проблемы требует от ученого сбора фактов, их анализа, систематизации.

Гипотеза – предположение, предварительное решение поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, исследователь ищет взаимосвязи между фактами, явлениями, процессами. Именно поэтому гипотеза чаще всего имеет форму предположения: «если … тогда». Гипотеза проверяется экспериментально.

Теория – это обобщение основных идей в какой-либо научной области знания. Со временем теории дополняются новыми данными, развиваются. Некоторые теории могут опровергаться новыми фактами. Верные научные теории подтверждаются практикой.