Лимфатическая система

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Классы членистоногих Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы
Ботаника
Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Немембранные органоиды
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Формы борьбы за существование Результаты эволюции
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Инфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Лимфатическая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС

Лимфатическая система

Лимфатическая система тесно связана с сердечно-сосудистой и дополняет ее.

Лимфа – жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических сосудах.

Функции лимфатической системы

– возвращение белков в кровь из межтканевых пространств (перенос межклеточной жидкости и белков к подключичным венам и возвращение их в кровь);

– перераспределение жидкости в организме (перенос тканевой жидкости из межклеточного пространства);

– удаление и уничтожение бактерий (в лимфатических узлах отфильтровываются и удаляются инородные вещества и отработанные продукты);

– участие в иммунных реакциях (выработка лимфоцитов, которые защищают организм от инфекций и болезней);

– перенос жиров из тонкой кишки в кровь (в тонком кишечнике глицерин и жирные кислоты всасываются в клетки эпителия ворсинками, преобразуются в специфические жиры человека и переносятся по лимфатическим капиллярам).

Рисунок 1. Лимфатическая система человека

Строение лимфатической системы

В структуру лимфатической системы входят:

  • Лимфатические капилляры, сосуды и стволы: трубки, по которым течет жидкость

  • Лимфатические узлы: образования, расположенные по всему телу

  • Лимфатические органы: селезенка, тимус (вилочковая железа) и миндалины

  • Лимфатические протоки: различают два протока ― правый лимфатический проток и грудной проток, которые впадают в правые и левые подключичные вены соответственно

  • Лимфа: жидкость, которая циркулирует по сосудам

Лимфатические капилляры представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела. Стенки капилляров очень тонкие, поэтому жидкость, белки и крупные частицы свободно попадают внутрь. Поскольку эти частицы и белки не могут пройти сквозь стенки кровеносного сосуда, они попадают в кровь через лимфатическую систему.

Лимфатические сосуды образуются путём слияния мельчайших лимфатических капилляров. По строению лимфатические сосуды напоминают вены, но имеют более тонкие стенки и большее число клапанов для предотвращения оттока лимфы. Представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела.

Рисунок 2. Лимфатический сосуд

Все лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам.

Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией.

Рисунок 3. Строение лимфатического узла

Движение лимфы в организме человека

  • Лимфа проникает из тканевой жидкости в лимфатические капилляры, собирающиеся в мелкие лимфатические сосуды, постепенно образующие лимфатические вены.

  • Вены лимфатической системы подобно кровеносным венам содержат клапаны, которые обеспечивают движение лимфы к сердцу.

  • От левой руки, левой стороны головы, ребер лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в грудной проток, а дальше в вены большого круга кровообращения (верхняя полая вена).

  • В правый лимфатический проток поступает лимфа от правой руки, правой части головы, ребер, из него переходит в правую подключичную вену. Затем вместе с венозной кровью лимфа впадает в правое предсердие.

Таким образом, лимфатическая система служит для возврата жидкости из межклеточного пространства в систему кровообращения.