Уровни организации живой природы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Перифирическая нервная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Цитология
Мейоз Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования

Уровни организации живой природы

Основные уровни организации живой природы:

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).

Уровень жизни – это форма и способ ее существования.

Выделяют следующие уровни организации:

  • Суборганизменные:

    • Молекулярно-генетический

    • Клеточный

    • Органно-тканевый

  • Организменный

  • Надорганизменные:

    • Популяционно-видовой

    • Биоценотический

    • Биосферный

1. Молекулярно-генетический.

Биологическая система: Молекула

Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)

Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.

2. Клеточный.

Биологическая система: Клетка

Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.

Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.

3. Тканевый.

Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.

Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.

Примеры: Обмен веществ, раздражимость.

4. Органный.

Биологическая система: Орган

Компоненты, образующие систему: Ткани разных типов

Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.

Важно! На экзамене может встретиться органно-тканевый уровень

5. Организменный.

Биологическая система: Организм

Компоненты, образующие систему: Системы органов

Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.

Выделяют 4 царства живой природы:

1) Царство Бактерии

2) Царство Грибы

3) Царство Растения

4) Царство Животные

6. Популяционно-видовой.

Биологическая система: Популяция

Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой

Примеры: Взаимодействие между особями и популяциями одного вида. Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Важно! Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой.

Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового.

На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.

7. Биоценотический (биогеоценотический, экосистемный)

Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)

Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза

Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

8. Биосферный.

Биологическая система: Биосфера

Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие

Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).