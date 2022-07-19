Основные уровни организации живой природы:
Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).
Выделяют следующие уровни организации:
Суборганизменные:
Молекулярно-генетический
Клеточный
Органно-тканевый
Организменный
Надорганизменные:
Популяционно-видовой
Биоценотический
Биосферный
Биологическая система: Молекула
Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)
Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.
Биологическая система: Клетка
Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.
Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.
Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.
Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.
Примеры: Обмен веществ, раздражимость.
Биологическая система: Орган
Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.
Биологическая система: Организм
Компоненты, образующие систему: Системы органов
Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.
Выделяют 4 царства живой природы:
1) Царство Бактерии
2) Царство Грибы
3) Царство Растения
4) Царство Животные
Биологическая система: Популяция
Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой
Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового.
На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.
Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)
Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза
Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.
Биологическая система: Биосфера
Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие
Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).