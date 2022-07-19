Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Организм человека и его здоровье
Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Ткани в организме человека Дыхательная система Перифирическая нервная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика животных Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Тип Членистоногие
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Митоз Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5

Морфология бактерий

Бактерии – группа прокариотических микроорганизмов, объединенных общими признаками.


Бактерии объединены в царство микроскопических организмов. Их можно увидеть только при увеличении микроскопа в 500-1000 раз. Бактерии распространены повсюду: в воздухе, в воде, в почве, в мёртвых телах и в живых организмах. Они были обнаружены даже на дне океана на глубине нескольких километров, в термальных источниках, температура воды которых достигает 90 градусов, в нефтеносных пластах, то есть они способны существовать в таких условиях, где другие живые организмы не встречаются вообще.

Строение бактерий

Большинство бактерий – одноклеточные структуры. Исключением являются такие растения, как нитчатые цианобактерии. Форма клеток бактерий может быть:

  • Кокки (сферические формы) – диплококки, стрептококки, стафилококки, сарцины

  • Бациллы (палочковидные формы) – диплобациллы, стрептобациллы

  • Спириллы (негнущиеся спиральные формы – состоят из одного или большего числа витков)

  • Вибрионы (лишь часть витка спирали)

  • Спирохеты (гнущиеся спиральные формы – состоят из нескольких витков)

В строении бактерий выделяют три обязательных клеточных элемента:

  1. цитоплазматическую мембрану

  2. нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК)

  3. рибосомы

  • Почти все бактерии имеют внешнюю оболочку – клеточную стенку, благодаря которой форма бактерий постоянна. Эта клеточная оболочка выполняет основные механические и физиологические функции. Ее главный структурный элемент – биополимер муреин.

  • Главная функция внешней оболочки – транспортная. Многие бактерии имеют на своей поверхности ворсинки либо жгутики, обеспечивающие передвижение организма.

Некоторые бактерии покрыты снаружи слизистыми капсулами, состоящими из полисахаридов (в некоторых случаях полипептидов или гликопротеинов).

  • От клеточной стенки цитоплазму бактерий отделяет цитоплазматическая мембрана. Ее основная функция – создание осмотического барьера в клетке, регуляция транспорта веществ.

  • У фототрофных, нитрифицирующих бактерий имеется обширная сеть цитоплазматических мембран, представленная сливающимися пузырьками, как граны хлоропластов у эукариот.

  • Также в клетках бактерий могут быть плазмиды.

Плазмиды – мелкие кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в клетках бактерий.

Они содержат дополнительную генетическую информацию, способны автономно, независимо от ДНК бактерий, реплицироваться.

Плазмиды используются в генной инженерии. После проникновения в клетку бактерии рекомбинантная плазмида может функционировать и размножаться автономно, либо включаться в ДНК бактерии. Таким методом в клетки бактерии были введены гены человека и созданы штаммы бактерий интерферона, инсулина, гормоны роста человека, быка, глобин животных и человека.

  • У тех бактерий, которые живут в водной среде, есть газовые вакуоли (аэросомы), функция которых заключается в регуляции плотности.

  • Также в цитоплазме имеются включения запасных питательных веществ: полифосфатов, полисахаридов, соединений серы и т. д.