Разнообразие класса птицы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение цветка Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Характеристика растительного организма Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег
Цитология
Биосинтез белка Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Генетический код и его свойства Немембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Половая система Лимфатическая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Оболочники Тип Членистоногие Тип Круглые черви Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов

Разнообразие класса птицы

Количество видов: около 9 000 видов

Классификация: делятся на 3 группы:

I. Бескилевые (страусы, киви)

II. Пингвины

III. Килевые.

Включает отряды (40 отрядов, некоторые из них: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные, Дневные хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Голенастые и др.)

Основные признаки трех групп птиц:

Надотряд Бескилевые (бегающие) около 7 видов.

Представители: Страус африканский, нанду обыкновенный, эму, казуар шлемоносный.

Крылья: недоразвиты, без маховых перьев.

Строение и расположение перьев: перья лишены цельных опахал, расположены на теле сплошь, без промежутков.

Число пальцев на ногах: 2 – африканский страус или 3 – нанду.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на груди нет киля и грудных мышц.

Другие особенности: самые крупные птицы, с длинной шеей, длинными мощными ногами. Не летают, шея и ноги не оперены. Птенцы выводкового типа, о которых заботится в основном самец.

Надотряд Пингвины (плавающие) 15-17 видов.

Представители: Пингвин императорский, адели, королевский, малый.

Крылья: видоизменены в ласты

Строение и расположение перьев: перья лишены опахал, ствол их расширен и уплощен в виде чешуи, расположены на теле сплошь.

Число пальцев на ногах: 4 пальца обращены вперед. Три из них соединены плавательной перепонкой.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на грудине высокий киль, под кожей толстый слой жира.

Другие особенности: живут в Южном полушарии. Не летают, хорошо плавают. Обычно высиживают 1 яйцо, пара образуется на всю жизнь.

Надотряд Килевые (летающие) около 8500 видов.

Представители: Гусь, лебедь, орел, сова, кречет, глухарь, грач, филин, тетерев, воробей, цапля, марабу.

Крылья: хорошо развиты.

Строение и расположение перьев: перья типичного строения – со стволом и опахалами. Расположены на теле отдельными участками.

Число пальцев на ногах: 4 пальца, три из них обращены вперед, один – назад.

Черты внутреннего строения: кости облегченные, с воздушными полостями; на грудине высокий киль.

Основные отряды килевых птиц

Отряд Гусеообразные.

Представители: Гуси, утки, лебеди, гаги.

Гусь

Отряд Дневные хищники.

Представители: Ястребы, соколы, грифы, орлы, беркуты, луни, коршуны, кондор, бородач, пустельга, кобчик.

Сокол

Отряд Совы.

Представители: Совы, филин, сычики.

Сыч

Отряд Куриные.

Представители: Тетерев, фазаны, индейки, куропатки, банкиевские куры.

Фазан

Отряд Воробьинообразные.

Представители: Ворон, королек, сойка, щегол, ласточка, грач, воробей, дрозд, снегирь, козодой, трясогузка, синицы, жаворонок.

Ласточка

Отряд Голенастые.

Представители: Выпь, аист, кваква, цапля, журавль, марабу, китоглав, чибис.

Выпь

Отряд Журавлеобразные.

Представители: Серый журавль, журавль красавка, белый журавль, или стерх, венценосный.

Серый журавль

Отряд Длиннокрылые.

Представители: Стрижи, колибри.

Стриж

Отряд Дятлы.

Представители: Дятлы, вертишейка, тукан.

Тукан