Тип Плоские черви

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Органы чувств Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Выделительная система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Ботаника
Отдел Голосеменные Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Строение семени Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные
Цитология
Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Минеральные вещества клетки, вода Метаболизм и основные понятия Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Немембранные органоиды Мейоз Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Одноклеточные организмы Тип Плоские черви
Организм как биологическая система
Селекция растений Селекция микроорганизмов Органогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3

Тип Плоские черви

Общая характеристика:

  • Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма

  • Билатеральная симметрия (двусторонняя)

Симметрии тела

  • Пищеварительная система слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие

  • Тело заполнено паренхимой (отсутствует полость тела)

Класс Ресничные

Представители: Белая (молочная) планария

Белая планария

Образ жизни: свободноживущие

Особенности тела: Тело нежное, мягкое, имеет листовидную форму; присоски, как правило, отсутствуют; тело покрыто ресничным эпителием, кутикулы нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств есть только у взрослых особей.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: простой жизненный цикл

Являются звеном в цепи питания

Класс Ленточные

Представители: Бычий, свиной цепень, широкий лентец

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело удлиненное, расчлененное на членики способные отделяться; присоски и крючки на головке; толстая кутикула, у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Кишки нет, всасывание всей поверхностью тела

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Класс Сосальщики

Представители: Ланцетовидный сосальщик, сибирская двуустка, печеночный сосальщик

Печеночный сосальщик

Образ жизни: эндопаразиты

Особенности тела: Тело листовидное; Обычно помимо ротовой присоски имеется брюшная присоска; толстая кутикула; у взрослых форм ресничек нет

Система опоры (скелет): Мезодерма представлена паренхимой, кожно-мускульный мешок

Мышечная система: Мышечные волокна

Пищеварительная система: Есть кишка

Кровеносная система: отсутствует

Дыхательная система: отсутствует

Нервная система: Лестничного типа! = парный мозговой ганглий, 2 нервных ствола, соединенные кольцевыми перемычками. Органы чувств только у свободноживущих форм.

Выделительная система: протонефридии

Половая система: гермафродиты

Развитие: Сложный жизненный цикл со сменой хозяев, огромная плодовитость.

Вызывают заболевания человека и животных

Строение плоского червя (Белой планарии)