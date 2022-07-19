Ненаследственная изменчивость

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные
Цитология
Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Митоз Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Лимфатическая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Половое размножение Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Селекция растений
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Происхождение человека Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Результаты эволюции

Ненаследственная изменчивость

Изменчивость организмов проявляется в разнообразии особей (одного вида, породы или сорта), отличающихся друг от друга по комплексу признаков, свойств и качеств.

На основании причин возникновения изменчивости выделяют два её вида:

ненаследственную (модификационную, фенотипическую)

наследственную (генотипическую).

Генотип — генетический материал организма

Фенотип — признаки организма (внешние и внутренние)

Модификационная (фенотипическая) изменчивость заключается в том, что под действием разных условий внешней среды у организмов одного вида, генотипически одинаковых, наблюдается изменение признаков (фенотипа). Изменения эти индивидуальны и не наследуются, т. е. не передаются особям следующих поколений.

Примеры проявления фенотипической изменчивости

1.В одном из опытов корневище одуванчика разрезали вдоль острой бритвой и высадили половинки в разных условиях ― в низине и в горах. К концу сезона из этих проростков выросли совершенно не похожие друг на друга растения. Первое из них (в низине) было высоким, с большими листьями и крупным цветком. Второе, выросшее в горах, в суровых условиях, оказалось низкорослым, с мелкими листьями и цветком.

Генотип у этих двух растений абсолютно идентичен (ведь они выросли из половинок одного корневища), но их фенотипы существенно различались в результате разных условий произрастания. Потомки этих двух растений, выращенные в одинаковых условиях, ничем не отличались друг от друга. Следовательно, фенотипические изменения не наследуются.

Биологическое значение модификационной изменчивости заключается в обеспечении индивидуальной приспособляемости организма к различным условиям внешней среды.

2.Рассмотрим другой пример. Представим себе, что две сестры, однояйцовых близнеца (т. е. с идентичными генотипами) выбрали еще в детстве разные увлечения: одна посвятила себя тяжелой атлетике, а другая― игре на скрипке. Очевидно, через десяток лет между ними будет наблюдаться существенное физическое различие. И также ясно, что у спортсмена его новорожденный сын не родится с «атлетическими» признаками.

Статистические закономерности модификационной изменчивости можно выразить вариационным рядом и вариационной кривой.

Вариационный ряд – ряд значений признака, расположенных в порядке возрастания или убывания.

Вариационный ряд листьев лавровишни (цифрами обозначена длина листа)

Вариационная кривая – это графическое отображение зависимости частоты проявления варианта от его интенсивности.

Вариационная кривая распределения семян тыквы по их величине

Изменения фенотипа под воздействием условий внешней среды могут происходить не беспредельно, а только в ограниченном диапазоне (широком или узком), который обусловлен генотипом.

Диапазон, в пределах которого признак может изменяться, носит название нормы реакции.

  • Так, например, признаки у коров, учитываемые в животноводстве, ― удойность (т. е. количество вырабатываемого молока) и жирность молока ― могут изменяться, но в разных пределах. В зависимости от условий содержания и кормления животных удойность варьируется существенно (от стаканов до нескольких ведер в сутки). В данном случае говорят о широкой норме реакции.

  • А вот жирность молока очень незначительно колеблется в зависимости от условий содержания (всего на сотые доли процента), т. е. этот признак характеризуется узкой нормой реакции.

К широкой норме реакции чаще относятся количественные показатели, к узкой – качественные

Широкая норма реакции Узкая норма реакции
Высота растения Форма цветка
Размеры листьев Размеры сердца
Рост человека Размеры печени
Вес животных Жирность молока
Яйценоскость кур Половые различия
Удои молока Окраска шерсти

Итак, условия внешней среды обусловливают изменения признака в пределах нормы реакции. Границы же последней продиктованы генотипом. Следовательно, изменения самой нормы реакции могут произойти только в результате изменения генотипа (т. е. в результате генотипической изменчивости).

Модификационная изменчивость

Причина: Изменение условий среды

Результат: Приспособленность

Характер: Массовый