Общая характеристика животных

• Подавляющее большинство животных – аэробные организмы (необходим кислород для процессов окисления), но есть и анаэробные организмы.
• Для животных характерен гетеротрофный тип питания. Среди одноклеточных животных имеются организмы со смешанным (миксотрофным) типом питания.
• В отличие от растений, большинство животных активно передвигается, многоклеточные животные имеют нервную систему.
• Размножение – половое и бесполое.
На экзамене часто можно встретить задания, где просят указать различия между животными и растениями.
|Царство Животные
|Царство Растения
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Гетеротрофы =
Питаются готовыми органическими веществами
|Автотрофы
|Активно передвигаются
|Неподвижны
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Раздражимость проявляют с помощью рефлексов =
реакций под управлением нервной системы
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Раздражимость проявляют с помощью тропизмов =
рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм
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Рост ограничен =
растут до определенных размеров
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Неограниченный рост =
растут в течении всей жизни
|У большинства многоклеточных имеются специальные органы выделения, в частности для выведения азотистых веществ
|Продуктов выделения немного, специальных органов выделения нет
|Имеют органы движения, пищеварения, выделения, газообмена, кровообращения, нервная, органы чувств и др.
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Органы тела:
Вегетативные: корень, стебель, лист; генеративные: цветок, плод, семя
Также важно знать различия в строении клеток животных и растений
|Царство Животные
|Царство Растения
|Не имеют клеточную стенку
|Клеточная стенка из целлюлозы (=клетчатки)
|Имеют небольшие вакуоли (сократительная, пищеварительная)
|Имеют большую, постоянно существующую вакуоль, содержащую клеточный сок
|Не имеют пластид
|Есть пластиды
|Запасают гликоген
|Запасают крахмал
|Имеют клеточный центр
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Клеточный центр отсутствует
!НО! есть у низших растений
Сравнение животной и растительной клетки
Главные типы животных
Известно около 1,5 млн. видов животных. На схеме представлены все те систематические единицы животных.
Классификация животных