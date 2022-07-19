Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Одномембранные органоиды Репликация ДНК Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Митоз Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Биосинтез белка Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Эволюция живой природы
Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Иммунная система и иммунитет Половая система Лимфатическая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные
Организм как биологическая система
Селекция животных Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Общая характеристика животных

Животные – эукариотические, гетеротрофные организмы.

• Подавляющее большинство животных – аэробные организмы (необходим кислород для процессов окисления), но есть и анаэробные организмы.

• Для животных характерен гетеротрофный тип питания. Среди одноклеточных животных имеются организмы со смешанным (миксотрофным) типом питания.

• В отличие от растений, большинство животных активно передвигается, многоклеточные животные имеют нервную систему.

• Размножение – половое и бесполое.

На экзамене часто можно встретить задания, где просят указать различия между животными и растениями.

Царство Животные Царство Растения

Гетеротрофы =

Питаются готовыми органическими веществами

 Автотрофы
Активно передвигаются Неподвижны

Раздражимость проявляют с помощью рефлексов =

реакций под управлением нервной системы

Раздражимость проявляют с помощью тропизмов =

рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм

Рост ограничен =

растут до определенных размеров

Неограниченный рост =

растут в течении всей жизни
У большинства многоклеточных имеются специальные органы выделения, в частности для выведения азотистых веществ Продуктов выделения немного, специальных органов выделения нет
Имеют органы движения, пищеварения, выделения, газообмена, кровообращения, нервная, органы чувств и др.

Органы тела:

Вегетативные: корень, стебель, лист; генеративные: цветок, плод, семя

Также важно знать различия в строении клеток животных и растений

Царство Животные Царство Растения
Не имеют клеточную стенку Клеточная стенка из целлюлозы (=клетчатки)
Имеют небольшие вакуоли (сократительная, пищеварительная) Имеют большую, постоянно существующую вакуоль, содержащую клеточный сок
Не имеют пластид Есть пластиды
Запасают гликоген Запасают крахмал
Имеют клеточный центр

Клеточный центр отсутствует

!НО! есть у низших растений

Сравнение животной и растительной клетки

Главные типы животных

Известно около 1,5 млн. видов животных. На схеме представлены все те систематические единицы животных.

Классификация животных