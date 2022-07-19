Мутационная изменчивость

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Отдел Мхи Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений
Цитология
Клеточная теория Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Мейоз Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Органы чувств Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы

Мутационная изменчивость

Термин «мутация» впервые был введен в генетику Гуго де Фризом (1901 г.), голландским ботаником. Мутацией он назвал явление скачкообразного, внезапного изменения наследственного признака. Мутации могу быть полезными, вредными и нейтральными.

По месту возникновения мутации делятся на соматические и генеративные.

Выделяют три формы мутационной изменчивости:

1)генные мутации, когда происходят изменения в самих генах — в составе и последовательности нуклеотидов:

● потеря одного или нескольких нуклеотидов;

● вставка лишнего нуклеотида;

● замена одного или нескольких нуклеотидов в пределах гена.

2) хромосомные мутации: изменения осуществляются на уровне хромосомы, ее структуры:

внутрихромосомные перестройки:

  • Делеция — утрата одного из участков хромосомы (внутреннего или концевого), что может стать причиной нарушения эмбриогенеза и формирования множественных аномалий развития.

  • Инверсия — встраивание фрагмента хромосомы на прежнее место после поворота на 180°. В результате нарушается порядок расположения генов.

  • Дупликация — удвоение (или умножение) какого-либо участка хромосомы.

межхромосомные перестройки:

  • Транслокации — обмен фрагментами между негомологичными хромосомами.

3) геномные мутации — изменение на уровне количества хромосом, изменение их количества

● анеуплоидия — добавление или утрата нескольких хромосом

● полиплоидия — увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору

Мутации как причина онкологических заболеваний

Причинами появления опухолей являются мутации, происходящие в клетках. В результате мутаций клетки начинают бесконтрольно делиться. Бесконтрольно поделившиеся клетки образуют ткань опухоли.

В большинстве случаев опухоль развивается спонтанно под влиянием окружающей среды и не передается по наследству. Возникновение онкологического заболевания объясняется случайными мутациями во время деления клеток, которые возникают, например, под чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Цитоплазматическая изменчивость

Ещё одной из форм изменчивости является цитоплазматическая изменчивость. Она не связана с ядерной ДНК, мутации происходят в ДНК митохондрий и пластид.

Цитоплазматические мутации могут передаваться по наследству, так как при оплодотворении зигота всю цитоплазму получает от яйцеклетки.

Примером цитоплазматической изменчивости является пестролистность у растений. Это мутация в ДНК пластид.

Эпигенетика

Как стало понятно из теории выше, на нашу ДНК влияет не только наследственность, но и все, что происходит с организмом в течение жизни.

Эпигенетика – раздел генетики, исследующий изменения активности генов, при котором структура ДНК остается прежней.

Эпигенетические модификации – модификации, происходящие под влиянием внешних факторов и изменяющие фенотип. В результате меняется то, как организм считывает последовательность генов в ДНК. При этом последовательность нуклеотидов ДНК не меняется.

Процесс считывания является одним из этапов экспрессии генов: в ходе нее наследственная информация из ДНК преобразуется в РНК, а затем в белок (признак).

От экспрессии генов зависит то, какие белки образуются в организме. Эпигенетические изменения могут включать и выключать те или иные гены в ходе экспрессии. То есть фенотип наследуется вместе с генотипом, но может быть выключен под влиянием новых воздействий. Например, у однояйцевых близнецов одинаковый генотип, но фенотипы могут быть разные (у них может быть разная масса тела, так как у клеток разная программа экспрессии генов).

Важнейшие факторы эпигенетических изменений:

  • природные и климатические условия

  • образ жизни и питание

  • уровень стресса

  • особенности старения

  • перенесенные инфекции (бактерии и вирусы способны подорвать иммунную систему, и это унаследует потомство)

Эпигенетические изменения обратимы, если изменить режим питания и физических нагрузок, то это повлияет на врожденный метаболизм.

Сравнительная характеристика форм изменчивости

Формы изменчивости Причины появления Значение Примеры
Ненаследственная модификационная (фенотипическая) Изменение условий среды, в результате чего организм изменяется в пределах нормы реакции, заданной генотипом Адаптация — приспособление к данным условиям среды, выживание, сохранение потомства Белокочанная капуста в условиях жаркого климата не образует кочана. Породы лошадей и коров, завезенных в горы, становятся низкорослыми

Наследственная (генотипическая)

Мутационная

Влияние внешних и внутренних мутагенных факторов, в результате чего происходит изменение в генах и хромосомах Материал для естественного и искусственного отбора, так как мутации могут быть полезные, вредные и безразличные, доминантные и рецессивные Появление полиплоидных форм в популяции растений или у некоторых животных (насекомых, рыб) приводит к их репродуктивной изоляции и образованию новых видов, родов — микроэволюции

Наследственная (генотипическая)

Комбинативная

Возникает стихийно в рамках популяции при скрещивании, когда у потомков появляются новые комбинации генов Распространение в популяции новых наследственных изменений, которые служат материалом для отбора Появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и красноцветковой примул. При скрещивании белого и серого кроликов может появиться черное потомство

Наследственная (генотипическая)

Соотносительная (коррелятивная)

Возникает в результате свойства генов влиять на формирование не одного, а двух и более признаков Постоянство взаимосвязанных признаков, целостность организма как системы Длинноногие животные имеют длинную шею. У столовых сортов свеклы согласованно изменяется окраска корнеплода, черешков и жилок листа