Немембранные органоиды

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки:

1. Микротрубочки – состоят в основном из белка тубулина.

Функции: обеспечивают транспорт органелл

2. Микрофиламенты – тонкие, состоят в основном из белка актина

Функции:

поддержание формы клетки

псевдоподиальные реакции

сокращение всех видов мышц

3. Промежуточные филаменты – стабильны (в отличие от динамичных микротрубочек и микрофиламентов, постоянно подверженных сборке-разборке)

Функции: в основном отвечают за поддержание формы клеток

Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

<О> Центриоли (клеточный центр)

Представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных. У растений центриолей нет, за исключением низших водорослей.

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками. Каждая центриоль построена из 27 цилиндрических элементов (тубулиновых микротрубочек), сгруппированных в 9 триплетов. Эти триплеты расположены по окружности.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению.

Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Рибосомы

Немембранные органоиды клетки. Состоят из рРНК и белков. Обладают каталитической активностью – способны образовывать пептидные связи, из-за чего участвуют в процессе синтеза белка.

В эукариотических клетках располагаются в цитоплазме, на шероховатой ЭПС, в митохондриях и пластидах.

Включения

Необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма.

Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

По функциональному назначению включения подразделяются на следующие группы:

трофические или накопительные – запасы питательных веществ (вкрапления липидов, полисахаридов, реже – белков);

секреты – химические соединения в жидком виде, накапливающиеся в железистых клетках;

пигменты – окрашенные вещества, выполняющие определённые функции (например, гемоглобин переносит кислород, меланин – окрашивает кожу);

экскреты – продукты метаболического распада.

Межклеточные контакты

У высших животных и растений клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. В растительных тканях отдельные клетки соединяются между собой с помощью плазмодесм, а животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Плазмодесмы растений – это тонкие цитоплазматические каналы, которые проходят через клеточные стенки соседних клеток, соединяя их между собой.

Полость плазмодесм устлана плазмалеммой. Совокупность всех клеток, объединенных плазмодесмами, называется симпластом, между ними возможен регулируемый транспорт веществ.

Десмосомы животных – межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов.

Десмосомы особенно характерны для клеток, подвергающихся физическим нагрузкам, таким как клетки кожи и миокарда, где они играют важную структурную роль, обеспечивая «точечную сварку» клеток.