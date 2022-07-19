Немембранные органоиды

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Большой и малый круги кровообращения Половая система Эндокринная система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы
Зоология
Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение семени Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Отдел Мхи
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Репликация ДНК Двумембранные органоиды
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов

Немембранные органоиды

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки:

1. Микротрубочки – состоят в основном из белка тубулина.

Функции: обеспечивают транспорт органелл

2. Микрофиламенты – тонкие, состоят в основном из белка актина

Функции:

  • поддержание формы клетки

  • псевдоподиальные реакции

  • сокращение всех видов мышц

3. Промежуточные филаменты – стабильны (в отличие от динамичных микротрубочек и микрофиламентов, постоянно подверженных сборке-разборке)

Функции: в основном отвечают за поддержание формы клеток

Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Клеточный центр рибосомы — От Земли до Неба

<О> Центриоли (клеточный центр)

Представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных. У растений центриолей нет, за исключением низших водорослей.

Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками. Каждая центриоль построена из 27 цилиндрических элементов (тубулиновых микротрубочек), сгруппированных в 9 триплетов. Эти триплеты расположены по окружности.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению.

Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Рибосомы

Немембранные органоиды клетки. Состоят из рРНК и белков. Обладают каталитической активностью – способны образовывать пептидные связи, из-за чего участвуют в процессе синтеза белка.

В эукариотических клетках располагаются в цитоплазме, на шероховатой ЭПС, в митохондриях и пластидах.

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Включения

Необязательные компоненты клетки, появляющиеся и исчезающие в зависимости от интенсивности и характера обмена веществ в клетке и от условий существования организма.

Включения имеют вид зерен, глыбок, капель, вакуолей, гранул различной величины и формы.

Картинки по запросу "клеточные включения""

По функциональному назначению включения подразделяются на следующие группы:

  • трофические или накопительные – запасы питательных веществ (вкрапления липидов, полисахаридов, реже – белков);

  • секреты – химические соединения в жидком виде, накапливающиеся в железистых клетках;

  • пигменты – окрашенные вещества, выполняющие определённые функции (например, гемоглобин переносит кислород, меланин – окрашивает кожу);

  • экскреты – продукты метаболического распада.

Межклеточные контакты

У высших животных и растений клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. В растительных тканях отдельные клетки соединяются между собой с помощью плазмодесм, а животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Плазмодесмы растений – это тонкие цитоплазматические каналы, которые проходят через клеточные стенки соседних клеток, соединяя их между собой.

Полость плазмодесм устлана плазмалеммой. Совокупность всех клеток, объединенных плазмодесмами, называется симпластом, между ними возможен регулируемый транспорт веществ.

Десмосомы животных – межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов.

Десмосомы особенно характерны для клеток, подвергающихся физическим нагрузкам, таким как клетки кожи и миокарда, где они играют важную структурную роль, обеспечивая «точечную сварку» клеток.