Отдел Покрытосеменные

Эти растения впервые возникли в начале Мелового периода Мезозойской эры. Их предками, вероятнее всего, были голосеменные. Благодаря хорошо развитой способности к эволюционным изменениям – развитию приспособленности к разнообразным средам обитания – уже к концу периода Покрытосеменные заняли господствующее положение в растительном мире, которое остается за ними и до настоящего времени.
В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.
Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.
Ветроопыляемые и насекомоопыляемые растения
(Внимание! Задание 23)
Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.
Таким образом, гаметофит представляет собой всего несколько клеток: мужской – пыльцевое зерно, женский – зародышевый мешок. Развитие таких гаметофитов идет значительно быстрее и является прогрессивной чертой покрытосеменных.
Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и богатого ценными питательными веществами эндосперма.
Спорофит у покрытосеменных представлен самыми разнообразными формами: лианами, деревьями, кустарниками, одно- и многолетними травами. Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.
Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.
Прочитайте темы: “Строение цветка”, “Строение и разнообразие плодов” и переходите к тестированию.