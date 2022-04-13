Отдел Покрытосеменные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды экосистем
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Селекция животных Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Внутренняя среда организма Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Роль витаминов Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Покровная система
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Ткани высших растений Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Хордовые Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные
Цитология
Одномембранные органоиды Мейоз Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Митоз Метаболизм и основные понятия Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)

Отдел Покрытосеменные

Цветковые – самая распространенная группа растений на Земле. Этот отдел включает в себя 500 семейств, в которые входят около 250 тысяч видов. Наибольшее количество покрытосеменных растений обитает во влажных тропиках, однако их можно встретить практически во всех климатических зонах.

Эти растения впервые возникли в начале Мелового периода Мезозойской эры. Их предками, вероятнее всего, были голосеменные. Благодаря хорошо развитой способности к эволюционным изменениям – развитию приспособленности к разнообразным средам обитания – уже к концу периода Покрытосеменные заняли господствующее положение в растительном мире, которое остается за ними и до настоящего времени.

Необходимо понимать, какие именно признаки и свойства Цветковых растений позволяют им так широко распространиться по Земному шару.

Цветок – видоизмененный побег – отлично приспособлен для семенного размножения. Появление цветка стало решающим факторов в эволюции растений.

В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.

Опыление насекомыми требует меньшего количества пыльцы и более эффективно. Вид опыления влияет не только на форму и размер цветка, но и на особенности жизнедеятельности.

Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.

Ветроопыляемые и насекомоопыляемые растения

(Внимание! Задание 23)

Еще одно отличие от голосеменных – закрытое положение семязачатков. Они располагаются не голо на семенных чешуях, а прикрыты (защищены) завязью пестика.

Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.

Гаметофит покрытосеменных еще больше редуцирован: они утратили и антеридии, и архегонии.

Таким образом, гаметофит представляет собой всего несколько клеток: мужской – пыльцевое зерно, женский – зародышевый мешок. Развитие таких гаметофитов идет значительно быстрее и является прогрессивной чертой покрытосеменных.

Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и богатого ценными питательными веществами эндосперма.

Спорофит у покрытосеменных представлен самыми разнообразными формами: лианами, деревьями, кустарниками, одно- и многолетними травами. Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.

Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.

Прочитайте темы: “Строение цветка”, “Строение и разнообразие плодов” и переходите к тестированию.