Отдел Покрытосеменные

Цветковые – самая распространенная группа растений на Земле. Этот отдел включает в себя 500 семейств, в которые входят около 250 тысяч видов. Наибольшее количество покрытосеменных растений обитает во влажных тропиках, однако их можно встретить практически во всех климатических зонах.

Эти растения впервые возникли в начале Мелового периода Мезозойской эры. Их предками, вероятнее всего, были голосеменные. Благодаря хорошо развитой способности к эволюционным изменениям – развитию приспособленности к разнообразным средам обитания – уже к концу периода Покрытосеменные заняли господствующее положение в растительном мире, которое остается за ними и до настоящего времени.

Необходимо понимать, какие именно признаки и свойства Цветковых растений позволяют им так широко распространиться по Земному шару.

Цветок – видоизмененный побег – отлично приспособлен для семенного размножения. Появление цветка стало решающим факторов в эволюции растений.

В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.

Опыление насекомыми требует меньшего количества пыльцы и более эффективно. Вид опыления влияет не только на форму и размер цветка, но и на особенности жизнедеятельности.

Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.

Ветроопыляемые и насекомоопыляемые растения

(Внимание! Задание 23)

Еще одно отличие от голосеменных – закрытое положение семязачатков. Они располагаются не голо на семенных чешуях, а прикрыты (защищены) завязью пестика.

Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.

Гаметофит покрытосеменных еще больше редуцирован: они утратили и антеридии, и архегонии.

Таким образом, гаметофит представляет собой всего несколько клеток: мужской – пыльцевое зерно, женский – зародышевый мешок. Развитие таких гаметофитов идет значительно быстрее и является прогрессивной чертой покрытосеменных.

Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и богатого ценными питательными веществами эндосперма.

Спорофит у покрытосеменных представлен самыми разнообразными формами: лианами, деревьями, кустарниками, одно- и многолетними травами. Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.

Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.

Прочитайте темы: “Строение цветка”, “Строение и разнообразие плодов” и переходите к тестированию.