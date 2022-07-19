Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Формы борьбы за существование
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Большой и малый круги кровообращения Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Членистоногие Классы моллюсков
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Типы размножения Селекция растений Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Половое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Транспорт веществ в клетке
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты – биологические нерегулярные полимеры, мономерами которым служат нуклеотиды.

Связи между нуклеотидами легко подвергаются гидролизу.

Каждый нуклеотид состоит из остатка углевода, остатка фосфорной кислоты и азотистого основания.

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Строение нуклеотида – мономера нуклеиновых кислот

Пентоза может быть двух типов:

Азотистые основания бывают пяти типов:

Изучение структуры нуклеиновых кислот имеет исключительно важное значение для понимания наследования признаков у организмов и закономерностей функционирования, как отдельных клеток, так и клеточных систем – тканей и органов.

Классификация нуклеиновых кислот

Существует два типа нуклеиновых кислот – ДНК и РНК.

ДНК РНК

Полимер, состоящий из двух нуклеотидных спиралей

Мономеры молекул ДНК представляют собой нуклеотиды, состоящие из:

1. азотистого основания (аденина, тимина, гуанина или цитозина)

2. пятичленного углевода (дезоксирибозы)

3. остатка фосфорной кислоты

В полинуклеотидной цепочке соседние нуклеотиды связаны между собой через сахар (дезоксирибозу) и остаток фосфорной кислоты

Полимер, состоящей из одной цепи (двуцепочечные в случае РНК вирусов)

Мономерами которого являются нуклеотиды:

1. Три азотистые те же самые, что входят в состав ДНК (А, Г, Ц); четвертое – урацил (У) – вместо тимина.

2. рибоза вместо дезоксирибозы

3. остаток фосфорной кислоты

В цепочке РНК нуклеотиды соединяются путем образования ковалентных связей

между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого

Строение нуклеиновых кислот

Принцип комплементарности

Из рисунка ниже видно, что нуклеотиды соединены друг с другом не случайно, а избирательно.

Способность к избирательному взаимодействию

● аденина с тимином (А + Т)

● гуанина с цитозином (Г + Ц)

называется комплементарностью.

Комплементарное взаимодействие определенных нуклеотидов объясняется особенностями пространственного расположения атомов в их молекулах, которые позволяют им сближаться и образовывать Н-связи.

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Принцип комплементарности между двумя цепями молекул ДНК

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Принцип комплементарности между ДНК и РНК

Принцип полуконсервативности

Каждая молекула ДНК состоит из одной цепи исходной родительской молекулы и одной вновь синтезированной цепи. Такой механизм репликации называется полуконсервативным. В настоящее время этот механизм считается доказанным благодаря опытам Мэтью Мезельсона и Франклина Сталя.

Виды и функции РНК

Существует несколько видов одно цепочечной РНК. Их названия обусловлены выполняемой функцией или местом нахождения в клетке.

Рибосомальная РНК (рРНК), содержащаяся в рибосомах, участвуют в синтезе белка. Молекулы рРНК относительно невелики и состоят в среднем из 10 нуклеотидов.

Информационная РНК (иРНК), переносящая к рибосомам информацию о последовательности аминокислот в белках, которые должны синтезироваться. Размер этих РНК зависит от длины участка ДНК, на котором они были синтезированы.

Транспортные РНК доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, "узнают" (по принципу комплементарности) триплет иРНК, соответствующий переносимой аминокислоте, осуществляют точную ориентацию аминокислоты на рибосоме.

Картинки по запросу "виды рнк""

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота)

АТФ – свободный нуклеотид; универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых клетках.

В состав АТФ входит:

● азотистое основание (аденин)

● моносахарид (рибоза)

● три остатка фосфорной кислоты

Фосфаты в молекуле последовательно связаны между собой. При этом два последних связаны так называемой макроэргической связью (~), разрыв которой обеспечивает клетку большим количеством энергии. Таким образом, АТФ выполняет в клетке энергетическую функцию.

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Строение АТФ