Сердечно-сосудистая система – это система органов, обеспечивающая циркуляцию крови в организме. Состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, артериол, капилляров, венул, вен).
Сердце человека – полый мышечный орган кровеносной системы, сокращения которого обеспечивают кровообращение. Состоит из четырёх камер: левого предсердия, левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка.
Рисунок 1. Камеры сердца
Строение стенки сердца
Стенка сердца представлена тремя оболочками: внутренней, средней и наружной. Тонкая внутренняя стенка – эндокард – выстилает изнутри полости сердца и образует клапаны. Эндокард состоит из рыхлой соединительной ткани и покрыт эндотелием.
Средний (мышечный) слой сердца ― миокард – образован поперечнополосатой мышечной тканью и составляет основную массу сердца. В желудочках он толще, чем в предсердиях. Самый толстый — в левом желудочке. Там самое большое давление, так как оттуда начинается большой круг кровообращения.
Эпикард – тонкая наружная оболочка, которая переходит в перикард – серозную оболочку сердца.
Рисунок 2. Строение стенки сердца
В сердце четыре клапана: два створчатых и два полулунных. Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды.
Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева двухстворчатый, справа трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).
Во время сокращения предсердий створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты.
Во время сокращения желудочков створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты.
Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:
Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)
Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;
При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.
Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)
Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;
Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.
Клапан легочной артерии
Между ПРАВЫМ желудочком и выходом в легочный ствол;
Легочный клапан позволяет крови попадать из правого желудочка в легочные артерии, но предотвращает обратный ток крови из артерий в желудочек.
Аортальный клапан
Между ЛЕВЫМ желудочком и аортой;
Этот клапан пропускает кровь из левого желудочка в момент его сокращения и препятствует обратному току крови из аорты в левый желудочек в момент расслабления последнего.
Рисунок 3. Клапаны сердца
Крупные сосуды состоят из трёх слоев:
● внутренний слой ― эндотелий, он уменьшает трение;
● средний слой содержит гладкие мышцы, регулирующие просвет сосуда, и эластические волокна, придающие упругость;
● наружный слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, обеспечивает защиту, укрепление, кровоснабжение и иннервацию сосуда.
Виды сосудов
Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.
Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.
Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).
Давление и скорость крови в сосудах
Давление крови создается за счет сокращения желудочков. Под действием этого давления кровь течет по сосудам. По ходу кровяного русла давление постоянно уменьшается: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.
Скорость крови зависит от общего просвета сосуда: чем больше общий просвет, тем ниже скорость. Исходя из этого в артериях самая высокая скорость, в капиллярах – самая маленькая, в венах – средняя.
Рисунок 4. Виды сосудов
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