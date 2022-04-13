Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Ботаника
Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология бактерий Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Плоские черви
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Репликация ДНК Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система – это система органов, обеспечивающая циркуляцию крови в организме. Состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, артериол, капилляров, венул, вен).

Сердце

Сердце человека – полый мышечный орган кровеносной системы, сокращения которого обеспечивают кровообращение. Состоит из четырёх камер: левого предсердия, левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка.

 

Рисунок 1. Камеры сердца 

Автоматия сердца — это его способность ритмично сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце (в видоизмененных мышечных клетках).

Строение стенки сердца

Стенка сердца представлена тремя оболочками: внутренней, средней и наружной. Тонкая внутренняя стенка – эндокард – выстилает изнутри полости сердца и образует клапаны. Эндокард состоит из рыхлой соединительной ткани и покрыт эндотелием.  

Средний (мышечный) слой сердца ― миокард – образован поперечнополосатой мышечной тканью и составляет основную массу сердца. В желудочках он толще, чем в предсердиях. Самый толстый — в левом желудочке. Там самое большое давление, так как оттуда начинается большой круг кровообращения. 

Эпикард – тонкая наружная оболочка, которая переходит в перикард – серозную оболочку сердца. 

 

Рисунок 2. Строение стенки сердца 

 

Клапаны сердца

В сердце четыре клапана: два створчатых и два полулунных. Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева двухстворчатый, справа трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).

Во время общего расслабления створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты.

Во время сокращения предсердий створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты.

Во время сокращения желудочков створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты.

Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:

Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)

  • Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;

  • При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.

Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)

  • Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;

  • Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.

Клапан легочной артерии

  • Между ПРАВЫМ желудочком и выходом в легочный ствол;

  • Легочный клапан позволяет крови попадать из правого желудочка в легочные артерии, но предотвращает обратный ток крови из артерий в желудочек.

Аортальный клапан

  • Между ЛЕВЫМ желудочком и аортой;

  • Этот клапан пропускает кровь из левого желудочка в момент его сокращения и препятствует обратному току крови из аорты в левый желудочек в момент расслабления последнего.

Рисунок 3. Клапаны сердца

Сосуды

Крупные сосуды состоят из трёх слоев:

● внутренний слой ― эндотелий, он уменьшает трение;

● средний слой содержит гладкие мышцы, регулирующие просвет сосуда, и эластические волокна, придающие упругость;

● наружный слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, обеспечивает защиту, укрепление, кровоснабжение и иннервацию сосуда.

Виды сосудов

  • Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.

  • Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.

  • Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).

Давление и скорость крови в сосудах 

Давление крови создается за счет сокращения желудочков. Под действием этого давления кровь течет по сосудам. По ходу кровяного русла давление постоянно уменьшается: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.  

Скорость крови зависит от общего просвета сосуда: чем больше общий просвет, тем ниже скорость. Исходя из этого в артериях самая высокая скорость, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.  

 

 

Рисунок 4. Виды сосудов 

Прочитайте тему “Большой и малый круги кровообращения” и переходите к тестированию.