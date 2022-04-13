Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система – это система органов, обеспечивающая циркуляцию крови в организме. Состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, артериол, капилляров, венул, вен).

Сердце

Сердце человека – полый мышечный орган кровеносной системы, сокращения которого обеспечивают кровообращение. Состоит из четырёх камер: левого предсердия, левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка.

Рисунок 1. Камеры сердца

Автоматия сердца — это его способность ритмично сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце (в видоизмененных мышечных клетках).

Строение стенки сердца

Стенка сердца представлена тремя оболочками: внутренней, средней и наружной. Тонкая внутренняя стенка – эндокард – выстилает изнутри полости сердца и образует клапаны. Эндокард состоит из рыхлой соединительной ткани и покрыт эндотелием.

Средний (мышечный) слой сердца ― миокард – образован поперечнополосатой мышечной тканью и составляет основную массу сердца. В желудочках он толще, чем в предсердиях. Самый толстый — в левом желудочке. Там самое большое давление, так как оттуда начинается большой круг кровообращения.

Эпикард – тонкая наружная оболочка, которая переходит в перикард – серозную оболочку сердца.

Рисунок 2. Строение стенки сердца

Клапаны сердца

В сердце четыре клапана: два створчатых и два полулунных. Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева двухстворчатый, справа трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).

общего расслабления створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Во времястворчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Во время сокращения предсердий створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Во время сокращения желудочков створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты.

Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:

Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)

Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;

При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.

Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)

Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;

Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.

Клапан легочной артерии

Между ПРАВЫМ желудочком и выходом в легочный ствол;

Легочный клапан позволяет крови попадать из правого желудочка в легочные артерии, но предотвращает обратный ток крови из артерий в желудочек.

Аортальный клапан

Между ЛЕВЫМ желудочком и аортой;

Этот клапан пропускает кровь из левого желудочка в момент его сокращения и препятствует обратному току крови из аорты в левый желудочек в момент расслабления последнего.

Рисунок 3. Клапаны сердца

Сосуды

Крупные сосуды состоят из трёх слоев:

● внутренний слой ― эндотелий, он уменьшает трение;

● средний слой содержит гладкие мышцы, регулирующие просвет сосуда, и эластические волокна, придающие упругость;

● наружный слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, обеспечивает защиту, укрепление, кровоснабжение и иннервацию сосуда.

Виды сосудов

Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.

Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.

Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).

Давление и скорость крови в сосудах

Давление крови создается за счет сокращения желудочков. Под действием этого давления кровь течет по сосудам. По ходу кровяного русла давление постоянно уменьшается: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.

Скорость крови зависит от общего просвета сосуда: чем больше общий просвет, тем ниже скорость. Исходя из этого в артериях самая высокая скорость, в капиллярах – самая маленькая, в венах – средняя.

Рисунок 4. Виды сосудов

Прочитайте тему “Большой и малый круги кровообращения” и переходите к тестированию.