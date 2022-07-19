Селекция животных

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Цитология
Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Половая система Ткани в организме человека Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Инфекционные заболевания человека
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Селекция животных Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Селекция животных

В селекции животных, по сравнению с селекцией растений, есть ряд особенностей.

  • Во-первых, для животных характерно в основном половое размножение, поэтому любая порода является сложной гетерозиготной системой.

  • Во-вторых, у многих видов имеет место позднее половое созревание, смена поколений происходит через несколько лет.

  • В-третьих, потомство немногочисленное.

Основными методами селекции животных являются гибридизация и отбор.

Различают те же методы скрещивания — близкородственное скрещивание, инбридинг, и неродственное, аутбридинг. Инбридинг, как и у растений, приводит к депрессии.

Отбор у животных проводится по экстерьеру (определенным параметрам внешнего строения), т.к. именно он является критерием породы.

Собаки корги

Внутрипородное разведение

Направлено на сохранение и улучшение породы. Практически выражается в отборе лучших производителей, выбраковке особей, не отвечающих требованиям породы. В племенных хозяйствах ведутся племенные книги, отражающие родословную, экстерьер и продуктивность животных многих поколений.

Межпородное скрещивание

Используют для создания новой породы. При этом часто проводят близкородственное скрещивание — родителей скрещивают с потомством, братьев с сестрами, что помогает получить большее число особей, обладающих нужными свойствами. Инбридинг сопровождается жестким постоянным отбором; обычно получают несколько линий, затем производят скрещивание разных линий.

Примером может служить выведенная академиком М.Ф. Ивановым порода свиней — украинская белая степная.

Украинская белая степная

При создании этой породы использовались свиноматки местных украинских свиней с небольшой массой и невысоким качеством мяса и сала, но хорошо приспособленных к местным условиям. Самцами-производителями были хряки белой английской породы. Гибридное потомство вновь было скрещено с английскими хряками, в нескольких поколениях применялся инбридинг. Были получены линии, при скрещивании которых появились родоначальники новой породы, которые по качеству мяса и массе не отличались от английской породы, по выносливости — от украинских свиней.

Отдаленная гибридизация

Межвидовое скрещивание известно с древних времен. Чаще всего межвидовые гибриды стерильны (нарушение мейоза и, как следствие, отсутствие гаметогенеза). С глубокой древности человек использует гибрид кобылицы с ослом — мула, который отличается выносливостью и долгожительством.

Мул

Но иногда гаметогенез у отдаленных гибридов протекает нормально, что позволило получить новые ценные породы животных.

  • Примером являются архаромериносы, которые, как и архары, могут пастись высоко в горах, а как мериносы, дают хорошую шерсть.

Архаромериносы

  • Получены плодовитые гибриды от скрещивания местного крупного рогатого скота с яками и зебу.

  • При скрещивании белуги и стерляди получен плодовитый гибрид — бестер, хорька и норки — хонорик, продуктивен гибрид между карпом и карасем.

Хонорик

Использование эффекта гетерозиса

Часто при межпородном скрещивании в первом поколении проявляется эффект гетерозиса; гетерозисные животные отличаются скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью.

Например, при скрещивании двух мясных пород кур получают гетерозисных бройлерных кур. При скрещивании беркширской и дюрокджерсейской пород свиней получают скороспелых свиней с большой массой и хорошим качеством мяса и сала.

Испытание по потомству

Проводят для подбора самцов, у которых не проявляются некоторые качества («молочность и жирномолочность» быков, «яйценоскость» петухов).

Для этого производителей-самцов скрещивают с несколькими самками, оценивают продуктивность и другие качества дочерей, сравнивая их с материнскими и со среднепородными.

Искусственное осеменение

Используют для получения потомства от лучших самцов производителей, тем более что половые клетки можно хранить при температуре жидкого азота любое время.

Гормональная суперовуляция и трансплантация эмбрионов

С помощью этого метода у выдающихся коров можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их другим коровам; эмбрионы так же хранятся при температуре жидкого азота. Это дает возможность увеличить в несколько раз число потомков от выдающихся производителей.