Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Одноклеточные организмы Разнообразие класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Органогенез Бесполое размножение Половое размножение Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Селекция растений
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Отдел Красные водоросли

Красные водоросли – имеют зеленый, оранжевый, красный и синий пигменты. Эти пигменты способны поглощать свет, проникающий сквозь значительную толщу воды, поэтому они могут обитать на дне морей, на еще большей глубине по сравнению с бурыми водорослями.

Поскольку большой пласт воды оказывает на растения значительное давление, их клеточная стенка модифицировалась: в ней появились прочные вещества (карбонаты кальция и магния)

Местообитание

Из 4000 видов красных водорослей (багрянок) только 200 видов обитает в пресноводных водоемах и почвах. Багрянки – глубоководные организмы. Они могут обитать на глубине до 100-200 м (а отдельные представители обнаружены на глубине до 300 и даже 500 м), но могут развиваться и в верхних горизонтах моря.

Строение красных водорослей

Чем короче длина световой волны, тем больше ее энергия, поэтому на большие глубины проникают только световые волны с короткой длиной и, соответственно, с высокой энергией. Вспомогательные пигменты красных водорослей расширяют спектр поглощаемого ими света в сине-зеленой и сине-фиолетовой областях спектра.

Основной фотосинтетический пигмент – хлорофилл а (зеленого цвета). Вспомогательные фотосинтетические пигменты: каротиноиды и фикобилины.

Именно фикобилины, имеющие белковую природу, поглощают остатки синего и фиолетового света, проникающие на большие глубины.

В соответствии с изменением соотношения фотосинтетических пигментов окраска красных водорослей с увеличением глубины меняется: на мелководье они желто-зеленые, затем становятся розовыми и, наконец, на глубине более 50 м приобретают интенсивный красный цвет.

Красными эти водоросли выглядят только, если их вытащить на поверхность.

На большой глубине водолазам они кажутся черными, настолько эффективно поглощают они весь падающий на них свет.

Слоевище (таллом) красных водорослей, как правило, многоклеточное (нитчатое или пластинчатое), редко одноклеточное. Некоторые красные водоросли, например кораллины, имеют скелет, состоящий из углекислого кальция (СаСO3) или магния (MgCO3). Они участвуют в образовании коралловых рифов.

Отсутствие жгутиковых форм на всех стадиях размножения – характерный признак красных водорослей.

Предполагают, что багрянки, в отличие от друг их водорослей, произошли от древних, примитивных эукариот, еще лишенных жгутиков.

Значение красных водорослей

Красные водоросли – основные продуценты органического вещества на больших глубинах. Они являются кормом и укрытием для глубоководных морских животных.

  • Наибольшее практическое значение имеют анфельция и филлофора, дающие студнеобразующие вещества – агар-агар, агароид, карраген.

  • Некоторые красные водоросли, например порфира, употребляются в пищу.

  • Из красных водорослей получают особые полисахариды – каррагены, подавляющие размножение вируса СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита).

  • Красные водоросли, так же, как и другие водоросли, можно использовать на корм скоту и как удобрение.