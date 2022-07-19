Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Двумембранные органоиды Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Половая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Экологические проблемы
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей
Зоология
Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Подтип Оболочники Тип Моллюски Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция растений
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3

Отделы пищеварительной системы

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Картинки по запросу пищеварительная система

Рисунок 1. Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.).

Ротовая полость

  • В ротовой полости происходит вкусовое восприятие пищи за счет рецепторов, пища пережевывается благодаря зубам и языку и смачивается слюной.

  • Слюна выделяется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких, расположенных в эпителии ротовой полости.

  • За сутки выделяется 0,5-2,0 л слюны. Слюна содержит 99% воды и 1% других веществ:

Внимание! Нужно знать!

  • муцин ― слизистый белок, склеивает пищевой комок

  • амилаза ― расщепляет крахмал

  • гидрокарбонат натрия ― создаёт щёлочную среду для работы амилазы

  • лизоцим ― антибиотик (обеззараживает поступающую пищу)

Рисунок 2. Расположение слюнных желез

Безусловнорефлекторное выделение слюны происходит при раздражении рецепторов ротовой полости.

Условнорефлекторное ― при виде или запахе знакомой пищи, мыслях о пище, наступлении времени приема пищи и т. д.

Пережёвывание пищи осуществляется за счёт зубов.

Зубы

Зуб состоит из корня, находящегося в челюстной кости, шейки, окруженной десной, и коронки, находящейся в ротовой полости.

Основную массу зуба составляет дентин. Корень и шейка покрыты цементом, коронка ― эмалью. Внутри зуба имеется полость, заполненная пульпой ― соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами.

У взрослого человека на каждой челюсти с каждой стороны имеется 8 зубов: 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных (премоляра) и 3 больших коренных зуба (моляра).

Рисунок 3. Строение зуба и зубная система человека

Виды зубов Функции
Резцы Разгрызают пищу
Клыки Откусывают твёрдую пищу
Коренные зубы (большие и малые) Перетеряют пищу

При глотании пища проходит через глотку:

● мягкое нёбо поднимается, закрывая проход в носовую полость;

● надгортанник опускается, закрывая проход в гортань (дыхательные пути).

Рисунок 4. Глотательные движения

Из глотки пища поступает в пищевод. Его стенки выделяют слизь и совершают перистальтические сокращения – проводят пищу до желудка.

Желудок

  • Полый мышечный орган. Объем 1,5-3 л, пища проводит здесь 3 часа.

  • Имеет три слоя мышц, которые перемешивают пищу с желудочным соком (3 л в сутки). Состав сока:

Внимание! Нужно знать!

  • пепсин ― расщепляет белки до аминокислот в кислой среде

  • для заданий знать не надо = липаза ― расщепляет до глицерина и жирных кислот эмульгированные (состоящие из мелких капелек) жиры молока и бульонов (остальные жиры расщепляются в кишечнике)

  • соляная кислота ― денатурирует белки, активизирует пепсин, убивает бактерии

  • слизь ― защищает эпителий желудка от механических повреждений и самопереваривания

Регуляция желудочного сокоотделения:

Условнорефлекторная ― на вид или запах знакомой пищи, мысли о пище, наступление времени приема пищи и т. д.

Безусловнорефлекторная ― на раздражение пищей рецепторов ротовой полости и желудка.

Гуморальная при всасывании питательных веществ в кровь (через слизистую оболочку в желудке) усиливается работа желёз желудка.

В желудке выделяют такие основные отделы: вход, свод, тело и выход (привратник). Вход — место перехода пищевода в желудок, а выход — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.

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Рисунок 5. Строение желудка

Из желудка далее полупереваренные остатки направляются в кишечник.

Кишечник

Картинки по запросу кишечник

Рисунок 6. Кишечник человека

Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:

  • Кольцеобразных складок

  • Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна

  • Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок

Тонкий кишечник

Рисунок 7. Строение тонкого кишечника

Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.

В тонком кишечнике происходит 3 процесса:

1. Моторика ― включает в себя:

  • перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);

  • маятникообразные движения (перемешивание пищи);

  • сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).

2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:

  • полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):

Внимание! Нужно знать!

  • амилаза разлагает крахмал до глюкозы

  • липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот

  • трипсин разлагает белки до аминокислот

  • пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.

3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).

Рисунок 8. Строение кишечной ворсинки

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке осуществляется с участием секретов печени и поджелудочной железы (см. теорию «Железы пищеварительной системы»).

Толстая кишка

Рисунок 9. Строение толстой кишки

Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок.

Функции:

1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).

2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий

  • Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой

  • Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В

  • Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.

Для сохранения нормальной микрофлоры желательно:

  • есть растительную пищу (целлюлоза);

  • употреблять кисломолочные продукты;

  • ограничить пероральное употребление антибиотиков, лекарств вообще и консервов.

3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:

  • Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);

  • Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);

  • Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)

4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.

Прочитайте тему “Железы пищеварительной системы” и переходите к тестированию.