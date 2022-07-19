Характеристика растительного организма

Основные признаки растений

Растения выделяют в отдельное Царство, так как все организмы из этой группы обладают существенными отличительными признаками, которыми в совокупности не обладают ни Грибы, ни Бактерии, ни Животные.

Основные особенности растительных организмов:

Растения – автотрофные фотосинтезирующие организмы Клетки растений имеют плотную клеточную стенку из целлюлозы Запасным питательным веществом у растений является крахмал Необходимые вещества (воду, минеральные соли) из окружающей среды растительные клетки получают путем осмоса (процесс диффузии через клеточную мембрану молекул по градиенту концентрации).

Внимание! Часто встречается на экзамене.

Концентрация растворённого вещества в клетке меньше, чем снаружи

В клетке и снаружи концентация растворённого вещества одинаковая

В клетке и снаружи концентрация растворённого вещества примерно одинаковая

Концентрация растворённого вещества в клетке больше, чем снаружи

Осмос

Размножаются с помощью спор и семян (есть и другие способы размножения, но они характерны не только для растений) Неограниченный рост в течение жизни (у большинства растений) Прикрепленный образ жизни (у большинства растений) Закономерная смена полового и неполового поколений – гаметофита и спорофита (у большинства растений).

Как видите, обязательными для всех растений являются первые пять признаков, еще три – это дополнительные критерии, которые характерны для большинства (но не для всех) растений.

Классификация

В настоящее время насчитывается более 300 тысяч видов Растений, которые делятся на 2 группы: высшие и низшие.

низшим относят водоросли, к высшим – 7 основных отделов, разделенным на две группы: относят водоросли, к– 7 основных отделов, разделенным на две группы: Споровые (Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Псилотовидные, Папоротниковидные)

Семенные (Голосеменные, Покрытосеменные).

Еще один отдел – Риниофиты – полностью исчез с лица Земли.

Классификация

На представленной выше схеме отсутствует отдел Псилотовидные. Он включает в себя всего 12 видов, и, следовательно, не рассматривается в рамках школьной программы и не встречается на экзамене.

Единственное, что вы должны о них знать – это то, что именно представители этого отдела (Псилофиты) являются одними из первых растений, освоившими наземную среду обитания.

Строение растительной клетки

Растения относятся к эукариотам, но имеют свои особенности. На представленном ниже рисунке вы можете их увидеть – они выделены зеленым цветом. Черным цветом обозначены органеллы, присутствующие в практически любой эукариотической клетке.

Строение растительной клетки

Важно не только понимать, какие органоиды есть в той или иной клетке, но и знать, в чем заключается их функция.

Если вы чувствуете, что недостаточно хорошо помните строение или функцию того или иного органоида – вернитесь к теории по строению клетки.