Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Ткани высших растений Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость Половое размножение Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Клеточный цикл Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Мейоз
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Железы пищеварительной системы Дыхательная система Выделительная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Покровная система
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Классы моллюсков Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Характеристика растительного организма

Основные признаки растений

Растения выделяют в отдельное Царство, так как все организмы из этой группы обладают существенными отличительными признаками, которыми в совокупности не обладают ни Грибы, ни Бактерии, ни Животные.

Основные особенности растительных организмов:

  1. Растения – автотрофные фотосинтезирующие организмы

  2. Клетки растений имеют плотную клеточную стенку из целлюлозы

  3. Запасным питательным веществом у растений является крахмал

  4. Необходимые вещества (воду, минеральные соли) из окружающей среды растительные клетки получают путем осмоса (процесс диффузии через клеточную мембрану молекул по градиенту концентрации).

Внимание! Часто встречается на экзамене.

Концентрация растворённого вещества в клетке меньше, чем снаружи

В клетке и снаружи концентация растворённого вещества одинаковая

В клетке и снаружи концентрация растворённого вещества примерно одинаковая

Концентрация растворённого вещества в клетке больше, чем снаружи

Осмос

  1. Размножаются с помощью спор и семян (есть и другие способы размножения, но они характерны не только для растений)

  2. Неограниченный рост в течение жизни (у большинства растений)

  3. Прикрепленный образ жизни (у большинства растений)

  4. Закономерная смена полового и неполового поколений – гаметофита и спорофита (у большинства растений).

Как видите, обязательными для всех растений являются первые пять признаков, еще три – это дополнительные критерии, которые характерны для большинства (но не для всех) растений.

Классификация

В настоящее время насчитывается более 300 тысяч видов Растений, которые делятся на 2 группы: высшие и низшие.

К низшим относят водоросли, к высшим – 7 основных отделов, разделенным на две группы:

  • Споровые (Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Псилотовидные, Папоротниковидные)

  • Семенные (Голосеменные, Покрытосеменные).

Еще один отдел – Риниофиты – полностью исчез с лица Земли.

Классификация

На представленной выше схеме отсутствует отдел Псилотовидные. Он включает в себя всего 12 видов, и, следовательно, не рассматривается в рамках школьной программы и не встречается на экзамене.

Единственное, что вы должны о них знать – это то, что именно представители этого отдела (Псилофиты) являются одними из первых растений, освоившими наземную среду обитания.

Строение растительной клетки

Растения относятся к эукариотам, но имеют свои особенности. На представленном ниже рисунке вы можете их увидеть – они выделены зеленым цветом. Черным цветом обозначены органеллы, присутствующие в практически любой эукариотической клетке.

Строение растительной клетки

Важно не только понимать, какие органоиды есть в той или иной клетке, но и знать, в чем заключается их функция.

Если вы чувствуете, что недостаточно хорошо помните строение или функцию того или иного органоида – вернитесь к теории по строению клетки.