Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Селекция растений Половое размножение Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Цитология
Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Клеточный цикл Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке Немембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Внутренняя среда организма Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Большой и малый круги кровообращения
Ботаника
Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений
Зоология
Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Формы борьбы за существование

Борьба за существование ― один из движущих факторов эволюции, наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Выделяют три формы борьбы за существование:

  1. Внутривидовая

  2. Межвидовая

  3. Борьба с неблагоприятными условиями

Внутривидовая борьба ― борьба между особями одного вида за пищу, место, свет, воду.

Результат борьбы: Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых. Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей ту же экологическую нишу.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• состязание между хищниками одной популяции за добычу;

• внутривидовой каннибализм –уничтожение молодняка при избыточной численности популяции;

• борьба за главенство в стае

• в одновозрастном хвойном лесу одни деревья широко раскинули крону и больше улавливают света, их корни проникают глубже и достают воду и питательные вещества, принося ущерб слабым

Межвидовая борьба ― борьба между особями разных видов за пищу, место, воду, свет.

Результат борьбы: Использование одного вида другим в качестве пищи, расселение на новой территории.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• вытеснение жалоносной европейской пчелой местной австралийской;

• борьба за пищу между видами одного рода – серой и черной крысами;

• поедание хищниками жертв

• ели в лиственном лесу хорошо развиваются под пологом деревьев, а затем перегоняют в росте лиственные деревья, всходы которых в глубокой тени гибнут;

• сорные растения (аборигены данной местности) угнетают культурные растения;

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

Борьба с неблагоприятными условиями ― выживание наиболее приспособленных особей, популяций и видов в постоянно меняющихся условиях неживой природы.

Результат борьбы: Выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений
• Зимой животные меняют окраску, густоту шерсти, впадают в спячку

• редукция листьев и образование длинных корней у растений пустыни;

• ловля насекомых у болотных растений (восполнение недостатка азота)

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

 

Рисунок 1. Межвидовая борьба 

 

 

Рисунок 2. Борьба с неблагоприятными условиями среды 

 

 

Рисунок 3. Внутривидовая борьба 