Лишайники – комплексные организмы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Строение семени Размножение водорослей Жизненные циклы растений
Зоология
Тип Членистоногие Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Круглые черви Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные
Организм как биологическая система
Половое размножение Мутационная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Типы размножения Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Одномембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Митоз
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология бактерий Физиология вирусов Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Эндокринная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Половая система Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии

Лишайники – комплексные организмы

Лишайники – симбиотические организмы, сочетающие в себе зеленую водоросль (иногда – цианобактерии) и гриб.

Лишайник = зеленая водоросль (или цианобактерия) + гриб

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Такое сожительство подразумевает взаимную выгоду.

  • Растение, будучи автотрофом, поставляет гетеротрофу-грибу необходимые ему органические вещества.

  • Гриб, способный поглощать из почвы воду и минеральные вещества, отдает часть их водоросли. Кроме того, он защищает водоросль от высыхания, обеспечивая ее необходимой для жизни средой. Такое строение лишайника позволяет ему существовать в различных (даже крайне неблагоприятных) условиях и получать питание из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и тумана, и даже из частиц пыли, осевших на слоевище. Их можно встретить даже на голых скалах и камнях, на черепице домов, и в других тяжелых для жизни условиях.

Строение лишайника

Тело лишайника представлено слоевищем.

Обычно они имеют серый, реже – светлый или бурый цвет. Растут они крайне медленно, и их возраст достигает иногда сотен лет.

По внешнему виду лишайники делят на накипные, листоватые и кустистые. Накипные лишайники являются наиболее просто организованными и формируют 80 – 90% всех видов.

Накипные: слоевище имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Плотно прилегают к поверхности произрастания.

Листоватые: в виде пластинок, похожих на сухие листья.

Кустистые: слоевище имеет вид кустиков – плотно собранных гифов.

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Размножение лишайников

Лишайники чаще всего размножаются следующими способами:

  • Кусочками слоевища, которые случайно отламываются, а потом прорастают, образуя новый организм;

  • Специальными частицами – соредиями, в которых клетки водорослей окружены гифами.

Такие частицы могут располагаться на поверхности лишайника либо внутри таллома. Со временем таллом лопается и частицы разлетаются. При прорастании они образуют новые талломы.

Вегетативное размножение лишайников

Кроме этого, гриб лишайника размножается спорами. Споры – это мелкие клетки гриба, которые после созревания вылетают из лишайника. Встретив соответствующий вид водоросли, споры прорастают и образуют с ней новый лишайник.

Экология лишайников

Жизнедеятельность лишайников очень интересна.

  • Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха, поэтому их не встретишь в черте города или в промышленной зоне, и их называют «индикаторами чистоты».

  • Лишайники могут расти там, где не могут существовать никакие другие растения, поэтому их называют «пионерами растительности».

  • Лишайники играют очень важную роль в почвообразовании, так как они способны выделять различные кислоты, расщепляющие непригодный для жизни субстрат, и перерабатывать его в почву.

Таким образом, вместе с бактериями, грибами и другими водорослями они создают условия для жизни других, более развитых организмов, в том числе растений и животных.

Для человека:

  • Интересны кормовые лишайники (например, ягель) – он служит пищей для оленей, косулей, маралов

  • Некоторые виды лишайников используются в пищу самим человеком. Также лишайники использует парфюмерная, химическая и фармацевтическая промышленность.