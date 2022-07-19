Лишайники – комплексные организмы

Лишайник = зеленая водоросль (или цианобактерия) + гриб
Такое сожительство подразумевает взаимную выгоду.
Растение, будучи автотрофом, поставляет гетеротрофу-грибу необходимые ему органические вещества.
Гриб, способный поглощать из почвы воду и минеральные вещества, отдает часть их водоросли. Кроме того, он защищает водоросль от высыхания, обеспечивая ее необходимой для жизни средой. Такое строение лишайника позволяет ему существовать в различных (даже крайне неблагоприятных) условиях и получать питание из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и тумана, и даже из частиц пыли, осевших на слоевище. Их можно встретить даже на голых скалах и камнях, на черепице домов, и в других тяжелых для жизни условиях.
Строение лишайника
Обычно они имеют серый, реже – светлый или бурый цвет. Растут они крайне медленно, и их возраст достигает иногда сотен лет.
Накипные: слоевище имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Плотно прилегают к поверхности произрастания.
Листоватые: в виде пластинок, похожих на сухие листья.
Кустистые: слоевище имеет вид кустиков – плотно собранных гифов.
Размножение лишайников
Кусочками слоевища, которые случайно отламываются, а потом прорастают, образуя новый организм;
Специальными частицами – соредиями, в которых клетки водорослей окружены гифами.
Такие частицы могут располагаться на поверхности лишайника либо внутри таллома. Со временем таллом лопается и частицы разлетаются. При прорастании они образуют новые талломы.
Вегетативное размножение лишайников
Кроме этого, гриб лишайника размножается спорами. Споры – это мелкие клетки гриба, которые после созревания вылетают из лишайника. Встретив соответствующий вид водоросли, споры прорастают и образуют с ней новый лишайник.
Экология лишайников
Жизнедеятельность лишайников очень интересна.
Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха, поэтому их не встретишь в черте города или в промышленной зоне, и их называют «индикаторами чистоты».
Лишайники могут расти там, где не могут существовать никакие другие растения, поэтому их называют «пионерами растительности».
Лишайники играют очень важную роль в почвообразовании, так как они способны выделять различные кислоты, расщепляющие непригодный для жизни субстрат, и перерабатывать его в почву.
Интересны кормовые лишайники (например, ягель) – он служит пищей для оленей, косулей, маралов
Некоторые виды лишайников используются в пищу самим человеком. Также лишайники использует парфюмерная, химическая и фармацевтическая промышленность.