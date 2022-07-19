Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Птицы Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Хордовые
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Определение вида и популяции
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Покровная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Половая система Лимфатическая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Побег
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Клеточная теория Репликация ДНК Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Мейоз Биосинтез белка Генетический код и его свойства

Формы естественного отбора

Естественный отбор ― результат борьбы за существование; он основывается на преимущественном выживании и оставлении потомства наиболее приспособленными особями каждого вида и гибели менее приспособленных организмов.

Формы отбора:

  1. Стабилизирующий

  2. Движущий

  3. Дизруптивный (разрывающий)

Стабилизирующий отбор

Данная форма отбора направлена на сохранение установившегося в популяции среднего значения признака.

Результатом действия стабилизирующего отбора является большое сходство всех особей растений или животных, наблюдаемое в любой популяции.

Выживание детенышей со средним весом. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом.

Движущий отбор

Отбор направлен в пользу особей с уклоняющимся от ранее установившегося в популяции значением признака.

Приводит к закреплению новой нормы реакции организма, которая соответствует изменившимся условиям окружающей среды.

Возникновение у насекомых и грызунов устойчивости к ядохимикатам, у микроорганизмов ― к антибиотикам.

Дизруптивный (разрывающий)

Благоприятствует более чем одному фенотипически оптимальному признаку и действует против промежуточных форм.

Приводит как к возникновению внутривидового полиморфизма, так и к изоляции популяций.

Образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка ― ранне- и позднецветущая.

Норма реакции ― это та максимальная доля от фенотипического значения признака, на которую может изменить признак среда. Все биологические виды имеют определённую норму реакции генотипа, без изменения которого (в ходе микроэволюции) амплитуда изменений фенотипа не может выйти за генетически определенный предел.

Дестабилизирующий

Преимущество получают особи с мутациями с более широкой нормой реакции, полезен в чрезвычайно разнородной окружающей среде.

Популяции озерных лягушек, живущие в прудах с разнородной освещенностью, с чередованием участков, заросших ряской, тростником, рогозом, с "окнами" открытой воды, характеризуются широким диапазоном изменчивости окраски.

Прочитайте тему “Формы борьбы за существование” и переходите к тестированию.