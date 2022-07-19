Формы естественного отбора

Естественный отбор ― результат борьбы за существование; он основывается на преимущественном выживании и оставлении потомства наиболее приспособленными особями каждого вида и гибели менее приспособленных организмов.

Формы отбора:

Стабилизирующий Движущий Дизруптивный (разрывающий)

Стабилизирующий отбор

Данная форма отбора направлена на сохранение установившегося в популяции среднего значения признака.

Результатом действия стабилизирующего отбора является большое сходство всех особей растений или животных, наблюдаемое в любой популяции.

Выживание детенышей со средним весом. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом.

Движущий отбор

Отбор направлен в пользу особей с уклоняющимся от ранее установившегося в популяции значением признака.

Приводит к закреплению новой нормы реакции организма, которая соответствует изменившимся условиям окружающей среды.

Возникновение у насекомых и грызунов устойчивости к ядохимикатам, у микроорганизмов ― к антибиотикам.

Дизруптивный (разрывающий)

Благоприятствует более чем одному фенотипически оптимальному признаку и действует против промежуточных форм.

Приводит как к возникновению внутривидового полиморфизма, так и к изоляции популяций.

Образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка ― ранне- и позднецветущая.

Норма реакции ― это та максимальная доля от фенотипического значения признака, на которую может изменить признак среда. Все биологические виды имеют определённую норму реакции генотипа, без изменения которого (в ходе микроэволюции) амплитуда изменений фенотипа не может выйти за генетически определенный предел.

Дестабилизирующий

Преимущество получают особи с мутациями с более широкой нормой реакции, полезен в чрезвычайно разнородной окружающей среде.

Популяции озерных лягушек, живущие в прудах с разнородной освещенностью, с чередованием участков, заросших ряской, тростником, рогозом, с "окнами" открытой воды, характеризуются широким диапазоном изменчивости окраски.

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