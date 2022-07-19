Морфология вирусов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Одномембранные органоиды Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Митоз Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Физиология вирусов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Выделительная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Органы чувств
Ботаника
Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Папоротникообразные Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Мхи Ткани высших растений Разнообразие отдела Покрытосеменные
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Результаты эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Происхождение человека Синтетическая теория эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Морфология вирусов

В зависимости от строения вирусы делят на простые и сложные.

Простые вирусы состоят только из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки (капсида).

Расположение молекул белка относительно нуклеиновой кислоты может быть различным:

На рисунке изображен вирус табачной мозаики (4), у которого нуклеиновая кислота (1) с помощью белков (2) закручена по спирали. Цифрой 3 отмечены антигены вируса, выступающие над поверхностью его оболочки.

Сложные вирусы также имеют нуклеиновую кислоту и капсид, но в дополнение к последнему они получают дополнительную оболочку - суперкапсид. Эта оболочка не относится собственно к вирусу, она образуется в процессе выхода из клетки хозяина, это часть ее клеточной мембраны.

Такое строению характерно, например, для вируса гриппа.

Вирус гриппа

Обратите внимание: у вирусов нет ни ядра, ни цитоплазмы, ни цитоплазматической мембраны, поэтому мы не можем сказать, что вирусы имеют клеточное строение. Их относят к доклеточным формам жизни.

Помимо разделения вирусов на простые и сложные, есть и масса других классификаций. В составе сердцевины вируса могут быть самые различные нуклеиновые кислоты, в зависимости от этого их делят на следующие группы:

Внимание! На экзамене часто встречаются вопросы о вирусе бактерий.

Бактериофаг – вирус, поражающий клетки бактерий.

  • Бактериофаг имеет все признаки вирусов.

  • Состоит из белковой головки, в центре которой находится молекула вирусная ДНК и хвоста.

  • На конце хвоста расположены хвостовые нити, которые контактируют с рецепторными участками на поверхности бактериальной клетки и закрепляют бактериофаг.

  • Базальная пластинка хвоста содержит фермент, разрушающий клеточную стенку бактерий, что обеспечивает проникновение вирусной ДНК.