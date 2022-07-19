Опорно- двигательный аппарат. Мышцы

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Органогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Половое размножение
Цитология
Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Половая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма
Ботаника
Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Сукцессия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем

Опорно- двигательный аппарат. Мышцы

Мышцы ― активная часть опорно-двигательной системы.

У мышц различают центральную часть, или сократительную (брюшко), построенную из поперечнополосатой мышечной ткани, и концевые части, или несократимые, — сухожилия, образованные плотной волокнистой соединительной тканью. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям скелета, поэтому их называют скелетными. Форма мышц зависит от расположения мышечных волокон относительно оси сухожилия.

Рисунок 1. Строение мышцы

Рисунок 2. Мышцы человека

По действию на суставы выделяют мышцы:

● сгибатели;

● разгибатели;

● отводящие;

● приводящие;

● вращательные;

● сжиматели;

Если две мышцы в суставе выполняют одно действие, такие мышцы называются синергистами, если мышцы выполняют противоположные действия — антагонистами.

Согласованная работа мышц сгибателей и разгибателей.

В выполнении человеком любого движения принимают участие две группы противоположно действующих мышц: сгибатели и разгибатели суставов.

Работа всех групп скелетных мышц, обслуживающих какой-либо сустав, происходит согласованно, так как находится под контролем головного мозга.

Согласованная деятельность мышц сгибателей и разгибателей суставов возможна благодаря чередованию процессов возбуждения и торможения в нервных клетках спинного мозга.

Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц сгибателей и одновременном расслаблении мышц разгибателей.

Работа мышц

Сокращаясь, мышца действует на кость как на рычаг и производит механическую работу. Любое мышечное сокращение связано с расходом энергии. Источниками этой энергии служат распад и окисление органических веществ (углеводов, жиров).

Протекающая через мышцы кровь постоянно снабжает их питательными веществами и кислородом и уносит из них углекислый газ и другие продукты распада.

Рисунок 3. Работа мышц

Утомление мышц ― временное понижение работоспособности органа. Утомление мышц связано с накоплением в них молочной кислоты. Кроме того, при утомлении расходуются запасы гликогена, а следовательно, снижается интенсивность синтеза АТФ.

Работоспособность мышц повышается при тренировках.