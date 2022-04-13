Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Перифирическая нервная система Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Эндокринная система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС
Зоология
Общая характеристика животных Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Одноклеточные организмы Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Митоз Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Биосинтез белка Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение цветка Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола

Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Внимание!

Для экзамена важно четко знать основные определения этой темы: биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема.

Биоценоз ― устойчивая совокупность популяций различных организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), приспособившаяся за определенный исторический период к совместному существованию на однородном участке территории или акватории.

Биотоп ― участок суши или водоема с однородными условиями среды обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.

Постоянное взаимодействие биоценоза и биотопа определяет более сложной системы ― биогеоценоза.

Биогеоценоз ― это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов (биоценоз) и определенными условиями среды обитания (биотоп), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

От термина «биогеоценоз» следует отличать термин «экосистема».

Экосистема сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Казалось бы, это определение тождественно термину «биогеоценоз», однако это не так. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания.

Временные, искусственные и водные экосистемы НЕ считаются биогеоценозами, но являются экосистемами.

Внимание!

Любой биогеоценоз является экосистемой.

Не всякая экосистема ― биогеоценоз.

Цепи питания

Компонентами всех экологических систем являются живые организмы. Они взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, в том числе пищевые. Таким образом, они формируют пищевые цепи.

Пищевая цепочка ― последовательность взаимосвязанных видов, в которой каждое последующее звено питается предыдущим. При этом у каждого организма в этой цепочке есть своя функция.

Последовательно питаясь друг другом, живые организмы образуют звенья цепи питания, называемые трофическими уровнями.

  1. Первый компонент типичной пищевой цепи (первый трофический уровень).

Продуценты ― производители органического вещества.

Аккумулируют энергию солнца, переводя ее в энергию химической связи в молекуле глюкозы.

Фототрофы: зеленые растения, цианобактерии, эвглена зеленая и хемотрофы: бактерии.

  1. Второй компонент пищевой цепи (второй трофический уровень).

Консументы I-ого порядка ― потребители продуцентов.

Используют органическое вещество растений в качестве источника энергии и строительного материала для синтеза своих органических веществ и осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Травоядные животные: грызуны, зайцеобразные, олени.

  1. Третий компонент пищевой цепи (третий трофический уровень).

Консументы II-ого порядка ― потребители консументов I-ого порядка.

Они питаются растительноядными животными, используя их органическое вещество для своих нужд.

Хищные животные: волки, лисы, коршуны, орлы, щуки и т.д.

  1. Четвертый компонент пищевой цепи (четвертый трофический уровень).

Консументы III-его порядка ― потребители консументов II-ого порядка.

Крупные хищники или падальщики, питающиеся останками умерших тел.

  1. Замыкающий компонент пищевой цепи (последний трофический уровень).

Редуценты ― разрушители.

Перевод органических веществ мертвых тел в неорганические.

Бактериальные организмы, грибы.

Цепь питания записывается в виде последовательности организмов со стрелками, направленными от поедаемого к поедающему: растение (продуцент) → растительноядное животное (консумент 1 порядка) → хищное животное (консумент 2 порядка) → редуцент.

Поскольку одним и тем же растением или животным могут питаться несколько организмов, то создаются сети питания, в которых тоже используется разделение по основным функциям, но участников больше.

Картинки по запросу "сети питания""

Виды цепей питания

Классическая цепь питания, которую мы описали выше, называется пастбищной. Другое ее название ― цепь выедания, так как в ней происходит последовательное использование органических веществ, в процессе поедания одних организмов другими.

Пример пастбищной цепи: пшеница → мышь → змея

Схема пастбищной цепи: продуцент → консумент → редуцент

Однако не все растения и животные поедаются какими-либо участниками пищевой цепи. Часть из них просто отмирает, формируя детрит.

Детрит ― мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. К нему относят листовой опад, ил, а также экскременты животных (навоз).

Существуют организмы, питающиеся детритом, они называются детритофаги.

В природе формируются детритные цепи питания. Они начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Другое название этих цепей ― цепи разложения.

Пример детритной цепи: листовой опад → дождевой червь → крот → бактерии.

Схема детритной цепи: детрит → детритофаг → консумент → редуцент

Прочитайте тему “Виды пирамид. Правило экологической пирамиды” и переходите к тестированию.