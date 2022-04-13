Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Для экзамена важно четко знать основные определения этой темы: биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема.
Биотоп ― участок суши или водоема с однородными условиями среды обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.
Постоянное взаимодействие биоценоза и биотопа определяет более сложной системы ― биогеоценоза.
От термина «биогеоценоз» следует отличать термин «экосистема».
Казалось бы, это определение тождественно термину «биогеоценоз», однако это не так. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания.
Временные, искусственные и водные экосистемы НЕ считаются биогеоценозами, но являются экосистемами.
Любой биогеоценоз является экосистемой.
Не всякая экосистема ― биогеоценоз.
Цепи питания
Компонентами всех экологических систем являются живые организмы. Они взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, в том числе пищевые. Таким образом, они формируют пищевые цепи.
Последовательно питаясь друг другом, живые организмы образуют звенья цепи питания, называемые трофическими уровнями.
Первый компонент типичной пищевой цепи (первый трофический уровень).
Продуценты ― производители органического вещества.
Аккумулируют энергию солнца, переводя ее в энергию химической связи в молекуле глюкозы.
Фототрофы: зеленые растения, цианобактерии, эвглена зеленая и хемотрофы: бактерии.
Второй компонент пищевой цепи (второй трофический уровень).
Консументы I-ого порядка ― потребители продуцентов.
Используют органическое вещество растений в качестве источника энергии и строительного материала для синтеза своих органических веществ и осуществления всех процессов жизнедеятельности.
Травоядные животные: грызуны, зайцеобразные, олени.
Третий компонент пищевой цепи (третий трофический уровень).
Консументы II-ого порядка ― потребители консументов I-ого порядка.
Они питаются растительноядными животными, используя их органическое вещество для своих нужд.
Хищные животные: волки, лисы, коршуны, орлы, щуки и т.д.
Четвертый компонент пищевой цепи (четвертый трофический уровень).
Консументы III-его порядка ― потребители консументов II-ого порядка.
Крупные хищники или падальщики, питающиеся останками умерших тел.
Замыкающий компонент пищевой цепи (последний трофический уровень).
Редуценты ― разрушители.
Перевод органических веществ мертвых тел в неорганические.
Бактериальные организмы, грибы.
Поскольку одним и тем же растением или животным могут питаться несколько организмов, то создаются сети питания, в которых тоже используется разделение по основным функциям, но участников больше.
Виды цепей питания
Пример пастбищной цепи: пшеница → мышь → змея
Схема пастбищной цепи: продуцент → консумент → редуцент
Однако не все растения и животные поедаются какими-либо участниками пищевой цепи. Часть из них просто отмирает, формируя детрит.
Детрит ― мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. К нему относят листовой опад, ил, а также экскременты животных (навоз).
Существуют организмы, питающиеся детритом, они называются детритофаги.
Пример детритной цепи: листовой опад → дождевой червь → крот → бактерии.
Схема детритной цепи: детрит → детритофаг → консумент → редуцент
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