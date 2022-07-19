Задание 20

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Всеобщая история
Объединительные движения в Италии Страны Азии в XIX веке Англия в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Великие географические открытия Восточная Европа в XVI в. Франция в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Крестовыых походов Древний Рим Америка в XVIII веке Англия в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века США в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война Франция в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Основные события всеобщей истории ХХ в. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Реформация и её последствия Древняя Греция
Средневековый период
Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Правление Бориса Годунова Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Новейшая история России
Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР Герои ВОВ и их подвиги Октябрьская революция Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Гражданская война НЭП Февральская революция 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Образование СССР СССР накануне Великой Отечественной войны Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм"
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

Задание 20

(Задание на сравнение)

С 2023 года в ЕГЭ по истории появилось новая модель задания, проверяющая умение выпускников сравнивать исторические события и явления. Задание предполагает самостоятельное формулирование выпускниками тезиса о различиях или сходстве сравниваемых объектов и подтверждение этого тезиса с использованием исторических фактов.

Критерии оценивания

Обоснования тезиса должны обязательно содержать конкретные факты, например, для задания на сравнение дворянской политики Петра I и Екатерины II: «в период правления Петра I дворянство было обязано служить (ФАКТ 1), а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы» (ФАКТ 2), ИЛИ «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали (ФАКТ 1), а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские собрания (ФАКТ 2)».

В качестве исторических фактов не будут приниматься указания на совокупность событий (например: «были предоставлены вольности дворянству» для задания на сравнение дворянской политики Петра I и Екатерины II).

Особое внимание следует уделить системе выставления баллов, которая имеет ряд нюансов. 2 балла будет выставлено в том случае, если правильно сформулирован тезис, приведено только одно исторически корректное обоснование, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). Также 2 балла выпускник получит, если при правильно сформулированном тезисе приведено два обоснования (каждое содержит два исторических факта, по одному для каждого из сравниваемых объектов), но обоснование(-я) содержит(-ат) неточность, существенно не искажающую содержание ответа. В данном случае под неточностью понимается, например, указание какого-либо неверного факта, исключение которого не сделает обоснование неправильным, например: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а в период правления Екатерины II, в 1762 г., были учреждены дворянские собрания». Реально первые дворянские собрания появились в России в 1766 г. Но в исключение данного факта из обоснования не сделает неверным указанное в нем сравнение, поэтому данное указание («в 1762 г.») признается неточностью. Если же неверный факт искажает смысл обоснования, то оно будет считаться неправильным, например: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские земства». Приведенное обоснование основано на неверном факте («учреждены дворянские земства») и не может быть принято.

1 балл за задание ученик может получить в случае, если он некорректно сформулировал тезис, но привел хотя бы одно исторически корректное суждение, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов. Данное положение критериев, по сути, указывает на ситуацию, когда вместо обобщенного тезиса выпускник написал верное суждение, в котором с использованием конкретных исторических фактов сравнил указанные в задании объекты.

Кроме того, 1 балл ученик получит в случае, если в его ответе правильно сформулирован тезис, приведено хотя бы одно исторически корректное суждение, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов, но ни одно из приведенных суждений не обосновывает тезис. Например, для приведенного выше задания выпускник сформулировал тезис: «в период правления Екатерины II дворянство стало более богатым по сравнению с периодом правления Петра I». Но при обосновании этого тезиса выпускник привел суждение, которое не имеет отношения к экономическому положению дворянства, например: «в период правления Петра I дворяне подвергались телесным наказаниям, а в период правления Екатерины II телесные наказания для них были отменены». Данное суждение не обосновывает приведенный тезис, но позволяет сравнить указанные в задании объекты (положение дворянства при Петре I и Екатерине II) по одному из верных признаков.

Во всех остальных случаях, включая наличие верно сформулированного тезиса при отсутствии корректных пояснений, ученик получает 0 баллов.