Задание 20

(Задание на сравнение)

С 2023 года в ЕГЭ по истории появилось новая модель задания, проверяющая умение выпускников сравнивать исторические события и явления. Задание предполагает самостоятельное формулирование выпускниками тезиса о различиях или сходстве сравниваемых объектов и подтверждение этого тезиса с использованием исторических фактов.

Критерии оценивания

Обоснования тезиса должны обязательно содержать конкретные факты, например, для задания на сравнение дворянской политики Петра I и Екатерины II: «в период правления Петра I дворянство было обязано служить (ФАКТ 1), а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы» (ФАКТ 2), ИЛИ «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали (ФАКТ 1), а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские собрания (ФАКТ 2)».

В качестве исторических фактов не будут приниматься указания на совокупность событий (например: «были предоставлены вольности дворянству» для задания на сравнение дворянской политики Петра I и Екатерины II).

Особое внимание следует уделить системе выставления баллов, которая имеет ряд нюансов. 2 балла будет выставлено в том случае, если правильно сформулирован тезис, приведено только одно исторически корректное обоснование, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). Также 2 балла выпускник получит, если при правильно сформулированном тезисе приведено два обоснования (каждое содержит два исторических факта, по одному для каждого из сравниваемых объектов), но обоснование(-я) содержит(-ат) неточность, существенно не искажающую содержание ответа. В данном случае под неточностью понимается, например, указание какого-либо неверного факта, исключение которого не сделает обоснование неправильным, например: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а в период правления Екатерины II, в 1762 г., были учреждены дворянские собрания». Реально первые дворянские собрания появились в России в 1766 г. Но в исключение данного факта из обоснования не сделает неверным указанное в нем сравнение, поэтому данное указание («в 1762 г.») признается неточностью. Если же неверный факт искажает смысл обоснования, то оно будет считаться неправильным, например: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские земства». Приведенное обоснование основано на неверном факте («учреждены дворянские земства») и не может быть принято.

1 балл за задание ученик может получить в случае, если он некорректно сформулировал тезис, но привел хотя бы одно исторически корректное суждение, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов. Данное положение критериев, по сути, указывает на ситуацию, когда вместо обобщенного тезиса выпускник написал верное суждение, в котором с использованием конкретных исторических фактов сравнил указанные в задании объекты.

Кроме того, 1 балл ученик получит в случае, если в его ответе правильно сформулирован тезис, приведено хотя бы одно исторически корректное суждение, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов, но ни одно из приведенных суждений не обосновывает тезис. Например, для приведенного выше задания выпускник сформулировал тезис: «в период правления Екатерины II дворянство стало более богатым по сравнению с периодом правления Петра I». Но при обосновании этого тезиса выпускник привел суждение, которое не имеет отношения к экономическому положению дворянства, например: «в период правления Петра I дворяне подвергались телесным наказаниям, а в период правления Екатерины II телесные наказания для них были отменены». Данное суждение не обосновывает приведенный тезис, но позволяет сравнить указанные в задании объекты (положение дворянства при Петре I и Екатерине II) по одному из верных признаков.

Во всех остальных случаях, включая наличие верно сформулированного тезиса при отсутствии корректных пояснений, ученик получает 0 баллов.