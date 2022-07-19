Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Формат ЕГЭ
Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ
Всеобщая история
Европейская культура в XIV-XV вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XVII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Древняя Греция Англия в XVII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Франция в XV-XVI вв. Реформация и её последствия Эпоха Эллинизма США в XIХ веке Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XVIII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Древний Рим Франция в XIX веке Образование независимых государств в Латинской Америке Англия в XV-XVI вв. Америка в XVIII веке Великие географические открытия Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.
Новейшая история России
Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1

Восстание Степана Разина

Помимо Соляного и Медного бунтов, правление Алексея Михайловича было омрачено восстанием Степана Разина 1670-1671 годов.

Причины восстания:

  • «Соборное уложение» 1649 года и окончательное закрепощение крестьян;

  • Рост налогов на войну для ведения войн с Польшей и Швецией и, как следствие, разорение основной части населения;

  • Неурожаи, эпидемии;

  • Ухудшение положения служилых людей по прибору — стрельцов, пушкарей и др. (для них были введены налоги на занятия ремеслом и торговлей, уменьшено жалованье);

  • Низкий уровень жизни казаков;

К середине 60-х годов XVII века положение казачества на Дону ухудшилось до крайности, начался голод. Предводитель казаков Василий Ус отправил посольство в Москву с просьбой принять его отряд на царскую службу, чтобы они могли хоть как-то прокормить себя, однако получил отказ.

image_description

Б. Кустодиев. Степан Разин.

Ход восстания

Мирный поход превратился в восстание, против бунтующих было отправлено войско князя Ю.Н. Борятинского. Усовцы вернулись на Дон, с ними ушли многие русские холопы и крестьяне, бежавшие от своих помещиков. Чуть позже усовцы влились в войско Степана Тимофеевича Разина, которому удалось поднять на борьбу с угнетателями тысячи недовольных.

Первым делом, казаки, возглавляемые Степаном Разиным, перекрыли Волгу, которая являлась главной судоходной рекой страны. После этого восставшие занялись захватом с последующими грабежами проплывающих мимо кораблей. Летом 1669 года казакам удалось захватить Яицкий городок, после чего они продолжили движение к Кагальницкому городку. Захватив его, Разин, организовал массовую мобилизацию в свои войска для начала похода на Москву.

Масштабные военные действия пришлись на весну 1670 года. Сначала армия Разина штурмом взяла Царицын, затем — Астрахань. Представители местной администрации были казнены, вместо них было организовано собственное казацкое правительство. В этот период массово переходят на сторону Разина крестьяне Среднего Поволжья.

В начале осени 1670 года восставшие подошли к Симбирску и осадили его, однако взять город не смогли. В этих условиях царь Алексей Михайлович отправляет навстречу армии Разина — войска, возглавляемые князем Долгоруким.

image_description

Карта восстания Степана Разина.

Поражение восстания

Князю Долгорукому удалось снять осаду Симбирска и нанести армии Разина сокрушительное поражение. Сам Степан Разин был тяжело ранен и вывезен своими сторонниками на Дон.

Предвидя скорое поражение и опасаясь расправы, другие предводители восстания решают выдать атамана властям.

Степан Разин был вывезен в Москву, где в июне 1671 года его казнили. Сторонники Разина продолжали удерживать Астрахань до ноября 1671 года.

Причинами поражения восстания Степана Разина стали:
1. Неорганизованность войска;

2. Разрозненность действий;

3. Отсутствие четких целей.

image_description

С. Кириллов. Степан Разин.