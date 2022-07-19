Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.)

Приход к власти Л. И. Брежнева:

В январе – феврале 1959 года состоялся XXI съезд КПСС, на котором была провозглашена полная и окончательная победа социализма в СССР, также было торжественно заявлено, что раз социализм построен, то самое время заняться строительством коммунизма.

Леонид Ильич Брежнев

В октябре 1961 года состоялся XXII съезде КПСС, где был намечен поэтапный план построения коммунизма к 1980 году, то есть у советской власти было еще 20 лет для того, чтобы построить идеальное государство. Как брался смело утверждать Никита Сергеевич: «Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Однако реальность была далека от планов и программ.

В 1961 году были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечить материально-техническую базу коммунизма, что значило – выйти на первое место в мире по уровню жизни; 2. Перейти к коммунистическому самоуправлению; 3. Сформировать нового человека, который будет жить в коммунистическом будущем.

Кроме того, в Устав КПСС были внесены некоторые новые положения:

1. О возможности проведения внутрипартийных дискуссий; 2. О сменяемости партийных кадров в центре и на местах; 3. О расширении прав местных партийных органов; 4. О выдвижении руководящих кадров исключительно на основе их деловых качеств.

Все эти положения, будь они, конечно, реализованы на деле, смогли бы изменить облик власти, могли бы способствовать формированию принципов открытости и даже демократизации партийной системы. Однако, это были лишь пустые постулаты, которые на деле не несли за собой абсолютно никаких изменений.

Вообще шаги Н. С. Хрущева, непоследовательные и смелые, вызывали тревогу и опасения у тех, чьи интересы оказались задеты в результате его реформ. Против преобразований, декларируемых первым секретарем, выступал партийный аппарат, военные, интеллигенция, массы трудящихся — то есть почти все. Уровень жизни в начале 1960-х годов после некоторого улучшения вновь стал хуже.

Итог: в октябре 1964 года Никита Хрущев вполне демократическим путем был отстранен от власти, обвинен в «волюнтаризме и субъективизме», лишен возможности руководить партией и страной и отправлен на пенсию. Он стал первым лидером страны, отправленным в отставку политическими противниками и первым, оставшимся в живых лидером. Это, конечно, была заслуга самого Хрущева.

Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 года — Генеральным секретарем) был избран Л. И. Брежнев. Председателем Совета Министров СССР стал А. Н. Косыгин.

Консервация политического режима

2.1. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры

Основные характеристики:

Усилился контроль партии и государства за всеми сферами жизни общества (фактически возрождение сталинизма).

Отмена сменяемости (ротации) партийной номенклатуры (что способствовало в итоге появлению «геронтократии» (власть старцев)).

Возрождена система льгот и привилегий партийной и государственной номенклатуры.

Усиление нападок на критику И. В. Сталина и сталинизма (репрессии возвращаются).

Кампания в прессе по возвеличиванию Л. И. Брежнева (неосталинизм).

Преследование инакомыслящих (более мягкими методами, чем при И. В. Сталине).

2.2. Укрепление роли армии и органов безопасности:

В это время возрастает роль армейских генералов и армии как таковой, а также органов госбезопасности. С приходом к власти Брежнева увеличилось в несколько раз финансирование оборонных программ.

1967 год — начало массовой установки в подземных шахтах межконтинентальных баллистических ракет (залог будущего военно-стратегического паритета с США).

1976 год — начало установки ядерных ракет средней дальности в Восточной Европе.

Итоги:

Укрепление обороноспособность страны.

Усиление позиций военного руководства во властных структурах.

Производство и содержание военной техники, разработка перспективных моделей вооружений не позволяли повысить уровень жизни советских людей и улучшить их быт

С 1967 года руководителем КГБ становится секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, который начал уделять особое внимание борьбе с инакомыслием. По его предложению создается пятое управление КГБ, цель которого – борьба с диссидентством (диссиденты – граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно отличались от господствующей в то время коммунистической идеологии). Сотрудники пятого управления внедрялись в общественные и государственные организации, должны были наблюдать, прослушивать телефонные звонки попавших под подозрение лиц, подсматривать и подслушивать в поисках информации.

Юрий Владимирович Андропов

Диссидентов не расстреливали и не отправляли в лагеря, их лечили в специализированных психиатрических лечебницам («ведь только сумасшедший человек может быть недоволен советским строем»). Органы госбезопасности контролировали даже научные дискуссии в университетах, ведь в них тоже могла содержаться крамола.

Итог: Массовый террор ушел в прошлое, но политические преследования приобрели более изощренный характер.



Принятие Конституции СССР 1977 года





Приближался 1980 год, а вместе с ним и тот момент, когда должен наступить коммунизм, но на горизонте его пока не было видно. Это нужно было как-то объяснить советскому народу, для чего и была придумана концепция «развитого социализма» (промежуточной стадии между социализмом и коммунизмом)

Общие положения:

Закреплено понятие развитого социализма («Конституция развитого социализма»).

Объявлено о построении общенародного государства.

В Конституции было закреплено руководящее положение коммунистической партии (статья 6 гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза»).

Усиление экономической и политической роли союзного центра и ущемление прав республик.

Расширены права общественных организаций в политической жизни (разумеется, только формально).

Введены принципы межгосударственного общения (в основе Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе «Хельсинки-75»).

Советское общество на переломе: истоки диссидентского движения и неосталинизм

В середине 1960-х годов под воздействием хрущевской «оттепели» возникло диссидентское движение, куда вошли правозащитные, национально-освободительные, религиозные организации и движения (диссидентство – движение советских граждан, оппозиционно настроенных по отношению к политике властей и ставящих целью либерализацию политического режима в СССР).

Причин возникновения этого движения было несколько:





― Предоставление населению реальных гражданских и политических прав и свобод;

― Отмена цензуры и предоставление свободы творчества;

― Снятие “железного занавеса” и установление тесного контакта с Западом;

― Недопущение неосталинизма. ― Выработка в людях демократических убеждений;― Предоставление населению реальных гражданских и политических прав и свобод;― Отмена цензуры и предоставление свободы творчества;― Снятие “железного занавеса” и установление тесного контакта с Западом;― Недопущение неосталинизма.

1. Отход советского руководства от политики «оттепели»;2. В 1975 году СССР подписал Хельсинские соглашения, в которых говорилось о правах человека. Разница между заявленными правами и советской действительностью и послужила причиной возникновения диссидентов.3. То же самое с Конституцией 1977 года. В ней также провозглашались права и свободы граждан, которые на практике не соблюдались.





Членами диссидентского движения организовывались забастовки и митинги. Духовным лидером правозащитного движения стал академик А. Д. Сахаров («отец водородной бомбы»). Вдохновителем гонений на диссидентов выступил Суслов (идеолог партии).

С диссидентами и внутренними оппозиционерами боролось КГБ во главе с Андроповым.



В 1967 году арестовали поэта Ю. Галанскова и публициста А. Гинзбурга (их обвиняли в том, что они опубликовали за границей «Белую книгу» (сборник документов) по делу Синявского и Даниэля).

В последующие годы подверглись гонениям и вынуждены были покинуть страну выдающиеся деятели литературы и искусства (А. Солженицын, И. Бродский, В. Аксенов, скульптор Э. Неизвестный, кинорежиссер А. Тарковский, музыканты М. Ростропович и Г. Вишневская).

Тема преступлений эпохи «большого террора» с конца 1960-х годов фактически оказывается под запретом, начинает формироваться образ великого полководца И. В. Сталина, одержавшего победу в Великой Отечественной войне, что свидетельствует об окончательном отходе от политики «оттепели» и демократических тенденций в области идеологии и культуры.

В последующие годы подверглись гонениям и вынуждены были покинуть страну выдающиеся деятели литературы и искусства (А. Солженицын, И. Бродский, В. Аксенов, скульптор Э. Неизвестный, кинорежиссер А. Тарковский, музыканты М. Ростропович и Г. Вишневская). Тема преступлений эпохи «большого террора» с конца 1960-х годов фактически оказывается под запретом, начинает формироваться образ великого полководца И. В. Сталина, одержавшего победу в Великой Отечественной войне, что свидетельствует об окончательном отходе от политики «оттепели» и демократических тенденций в области идеологии и культуры. В 1969 произошло создание первой в СССР открытой гражданской ассоциации «Инициативная группа защиты прав человека в СССР». Ассоциация занималась составлением текстов и обращений, адресованных ООН и содержащих сведения о политических преследованиях в СССР.

В 1975 году замполит большого противолодочного корабля «Сторожевой» Балтийского флота капитан 3-го ранга В. Саблин арестовал командира и повел корабль в нейтральные воды, чтобы обратиться к руководству страны с революционным воззванием. В нем говорилось: «Граждане, Отечество в опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь...». «Сторожевой» был остановлен советской авиацией. Саблин расстрелян.

В 1976 году в Москве создана группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (Московская Хельсинская группа, МХГ). Это была правозащитная организация, целью которой было содействие практическому выполнению гуманитарных статей Хельсинских соглашений 1975 года.

Поворотным событием Брежневской политики, ознаменовавшим начало борьбы с диссидентами и переход к эпохе неосталинизма, стал арест и приговор к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки писателей А. Синявского и Ю. Даниэля за публикацию своих произведений за границей (судебный процесс длился с 1965 по 1966 год).

В конце 1979 – начале 1980 года произошел арест и ссылка почти всех лидеров и активных участников не только правозащитного движения, но и национальных и религиозных организаций. Помимо ареста и ссылок, с диссидентами боролись следующими методами:



2. Выдворяли из страны;

3. Лишали советского гражданства;

4. Накладывали запрет на творческую деятельность;

5. Увольняли с работы. 1.Помещали в психиатрические лечебницы;2. Выдворяли из страны;3. Лишали советского гражданства;4. Накладывали запрет на творческую деятельность;5. Увольняли с работы.

Помимо диссидентов и правозащитников, в Советском союзе существовали так называемые «шестидесятники». Шестидесятники — субкультура советской интеллигенции, в основном захватившая поколение, родившееся приблизительно между 1925 и 1945 годами. Историческим контекстом, сформировавшим взгляды «шестидесятников», были годы сталинизма, Великая Отечественная война, итоги XX съезда КПСС и эпоха «оттепели». Однако ещё в детстве им пришлось пережить мировоззренческий кризис, так как эта среда сильно пострадала от так называемых сталинских «чисток». У некоторых «шестидесятников» родители были посажены или расстреляны. Обычно это не вызывало радикального пересмотра взглядов, однако заставляло больше рефлексировать и приводило к скрытой оппозиции режиму.

Экономическое развитие СССР 1964 – 1982 гг. и социальная политика

Аграрная реформа 1965 года

После реформ Хрущева в экономике царил хаос: кукурузная кампания была провалена, зерна в стране не хватало и его приходилось закупать из США, система управления (ВСНХ и местные совнархозы) была слишком бюрократизирована и порождала местнические отношения между регионами. Эту ситуацию необходимо было исправлять. С 1965 года реализовывалась аграрная реформа.

Основные этапы преобразований в деревне:

Повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.

Увеличение капиталовложений в деревню.

Устранение ранее установленных ограничений на ведение личного подсобного

хозяйства колхозников.

хозяйства колхозников. Перераспределение национального дохода в пользу сельского хозяйства (государственных средств вложено больше, чем в космические программы).

Итоги:

Временное ускорение сельскохозяйственного производства и снижение остроты продовольственного вопроса.

Реформы в промышленности: замыслы и результаты

В промышленности, как и в сельском хозяйстве произошли серьезные перемены. Данные реформы также носят название реформ А. А. Косыгина.



1. Повысить эффективность работы народного хозяйства;2. Ускорить темпы роста экономики;3. Задействовать экономические методы стимулирования экономики (раньше все держалось на энтузиазме и на административных рычагах).

Алексей Николаевич Косыгин

Основные меры:

Снижение плановых показателей, спускаемых на предприятие. Если раньше заводы и фабрики жестко контролировались министерствами (на них спускалось несколько сотен плановых показателей, которые они должны были выполнить), то теперь число плановых показателей сокращалось до 5, главными из которых была рентабельность производства, размер прибыли и объем реализованной (а не произведенной продукции).

Усиление экономического стимулирования (на предприятиях разрешалось создавать поощрительные фонды, деньги из которых могли направляться на материальное поощрение лучших рабочих).

Восстановление отраслевых министерств вместо совнархозов.

Введение элементов хозрасчета (предприятие при хозрасчете практически переставало контролироваться, переводилось на самоокупаемость и самофинансирование: само решало, где закупать сырье, куда сбывать продукцию, что делать со своей прибылью; вводились элементы оптовой торговли между предприятиями, хотя раньше этот процесс также контролировало государство).

Итоги:

Рост объемов промышленного производства на 50%.

Экстенсивный характер развития производства (во второй половине 1960-х годов было построено около 1900 новых предприятий, в том числе Волжский автозавод в Тольятти).

Физический износ и моральное старение оборудования.

Повышение производительности труда в конце 1960-х – начале 1970-х годов.

Повышение заинтересованности работников в результатах своего труда.

Однако в 1970-е вновь начался спад темпов производства. Реформа 1965 года «ушла в песок», хотя формально ее никто не отменял. Рыночные элементы были задавлены административно-командной системой. Плановых показателей к середине 1980-х годов стало больше тысячи, предприятия были лишены самостоятельности.



Экономика в 1970-1980-е годы

В чем кроется причина неудачи реформы? Почему «начали за здравие, а закончили за упокой»?Непоследовательность и половинчатость, содержавшиеся непосредственно в самом замысле реформы. Сочетание экономических начал с жестко централизованной плановой экономикой, как показывает мировой и отечественный опыт, дает лишь кратковременный эффект, а затем вновь происходит доминирование административных принципов и подавление экономических;Некомплексный характер реформы. Ни о какой демократизации производственных отношений, изменении форм собственности и перестройке политической системы речь даже не шла;Слабая кадровая подготовленность и обеспеченность реформы. Инерция мышления руководящих хозяйственных кадров, давление на них прежних стереотипов, отсутствие творческой смелости и инициативы у непосредственных исполнителей преобразований обусловливали половинчатость замысла реформы и обрекали ее в итоге на неудачу;Противодействие реформе со стороны партийного аппарата и его руководителей (Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного, Ю. В. Андропова), боявшихся, что экономика может выйти из-под партийного контроля, а реформа — поставить под сомнение сущность социалистического строя;Негативную роль сыграли Чехословацкие события 1968 года, где аналогичные новации привели к началу демонтажа политической системы, что очень испугало советское руководство.





После неудавшейся Косыгинской реформы начали нарастать кризисные явления.Экономика 1970 – начала 1980-х годов имела следующиеСнижение темпов экономического развития год от года. Это явление получило название «».В середине 1960-х годов Советский Союз приступил к реализации беспрецедентного углеводородного мегапроекта — освоению уникальных нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири.Для активизации экономики этого региона в 1974 году было решено вернуться к строительству БАМ (Байкало-Амурской магистрали, первая попытка строительства которой предпринималась до Великой Отечественной войны).Благодаря Западно-Сибирскому проекту страна вышла в мировые энергетические лидеры. В 1975 году СССР добыл почти 500 миллионов тонн "черного золота" и обогнал многолетнего чемпиона по нефтедобыче - США. После энергетического кризиса 1973 года СССР быстро наращивал объемы нефтяного экспорта в западные страны, которые, в отличие от союзников по соцлагерю, расплачивались свободно конвертируемой валютой. Объемы валютных поступлений СССР от нефтяного экспорта поразительны. Если в 1970 году выручка СССР составляла 1,05 миллиардов долларов, то в 1975 году уже 3,72, а к 1980 году возросла до 15,74 миллиардов долларов.СССР пошел по экстенсивному пути развития экономики. Вместо того, чтобы вкладываться в наукоемкие отрасли и компьютеризацию, советские лидеры вывозили природные ресурсы и получали за этоОстаточный принцип финансирования легкой промышленности, преимущественное развитие ВПК и тяжелой промышленности. Дефицит товаров народного потребления формировал «теневую экономику», развивается «черный рынок».Проблемы с внедрением в производство достижений научно-технического прогресса (из-за излишней бюрократизации).

Социальная политика Л. И. Брежнева

В СССР проводилась широкомасштабная социальная политика. Некоторые считают эпоху Брежнева «Золотым веком социализма». И на это есть несколько причин:



1. Отсутствовала безработица2. Существовало бесплатное образование и здравоохранение3. Гарантировалось пенсионное обеспечение4. Существовали высокие расходы на науку, культуру и спорт5. Именно в эпоху Брежнева у многих советских граждан появляются телевизоры, холодильники, автомобили.