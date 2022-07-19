Восточнославянские племена VIII — IX вв.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Всеобщая история
Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Франция в XIX веке Европейская культура в XIV-XV вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Восточная Европа в XVI в. Эпоха Крестовыых походов Древний Рим США в XIХ веке Реформация и её последствия Франция в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Англия в XVII веке Объединительные движения в Италии Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Древняя Греция Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Америка в XVIII веке Великие географические открытия Тридцатилетняя война
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Средневековый период
Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Степана Разина Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции НЭП 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Октябрьская революция Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция

Восточнославянские племена VIII — IX вв.

«Повесть временных лет» повествует, что накануне объединения большинства восточнославянских племен под властью единого центра — Киева существовало по меньшей мере 14 крупных племенных союзов:

1. Поляне (жители полей), ареал обитания — среднее Поднепровье, центр — Киев

2. Ильменские словене, ареал обитания — на севере от полян, (самое северное племя), район озера Ильмень, центры — Новгород, Ладога.

3. Древляне (жители лесов), ареал обитания — северо-западнее полян, центр — Искоростень.

4. Дряговичи (жители болот), ареал обитания — севернее древлян (территория современной Беларуси), крупные центры отсутствуют.

5. Северяне, ареал обитания — к востоку от полян (по рекам Десна, Сейм, Сула), центр — Чернигов.

6. Вятичи, ареал обитания — на северо-востоке от северян (междуречья Оки, Клязьмы и Волги), центры — Ростов, Суздаль.

7. Кривичи, ареал обитания — между ильменскими словенами и радимичами (в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины), центр — Смоленск.

8. Полочане, ареал обитания — юго-западнее кривичей (бассейн Западной Двины), центр — Полоцк.

9. Радимичи, ареал обитания — южнее кривичей, севернее полян (по рекам Сож и Сейм), крупные центры отсутствуют.

10. Волыняне, бужане, белые хорваты, ареал обитания — юго-западнее полян (бассейн реки Буг), самые западные племена.

11. Уличи, тиверцы, ареал обитания — южнее полян, самые южные племен.

Во всех древних описаниях расселения восточнославянских племен говорится о том, что жили они не изолированно от своих иноязычных соседей. Так, например, в районе ареала обитания ильменских словен и по соседству с вятичами и кривичами жили угро-финские племена:

1. Меря.

2. Весь.

3. Корела.

4. Чудь.

5. Мурома.

6. Мордва.

Собирая дань с окрестных племен, некоторые славяне сами находились в состоянии даннической зависимости от более сильных иноплеменных соседей.

Хазары собирали дань с:

1. Полян.

2. Северян.

3. Радимичей.

Варяги собирали дань с:

1. Ильменских словен.

2. Кривичей.

3. Чуди.

4. Мери.

image_description

Общественный строй славян

Поговорим о том, как жили восточные славяне и как было устроено их общество. Надо признать, что количество свидетельств, способных пролить свет на особенности общественного строя славян, ограничено. Поэтому позволим себе остановиться лишь на некоторых более общих, но достоверно известных тезисах о славянском обществе.

VI – VIII вв. — время разложения родоплеменного строя у наших предков. На смену племенам постепенно приходят военно-политические образования, возглавляемые князьями, в то же время растет роль как самого князя, так и возглавляемых им дружинников. Ключевая функция князя на начальном этапе — исключительно военная: защита подвластных территорий от внешних врагов. За свою «работу» князь и дружинники должны получать плату, ведь формально они могли бы в это время возделывать землю и выращивать хлеб, поскольку они этого не делают по уважительной причине — населению следует обеспечить князя и дружину всем необходимым для жизни (пища, одежда, жилье). Поэтому князь начинает регулярно объезжать территории с подвластным населением и собирает с них дань (полюдье).

На данном этапе внутри славянского общества формируется переходная к государству форма управления — военная демократия.

Признаки военной демократии:

1. все члены племени или племенного союза, разумеется, речь о мужчинах, участвуют в решении насущных задач племени

2. народное собрание, состоящие из мужчин, выступает высшим органом власти

3. пожалуй, важнейший признак - всеобщее вооружение населения

Военно-политическая элита Руси в X XI веках:

Отроки― в древней Руси члены младшей дружины. Как правило, младшая дружина комплектовалась из княжеских и боярских детей, а также детей старших дружинников. Отроки начинали свою службу с юных лет, исполняя вначале низшие обязанности при княжеском дворе, по сути являясь прислугой, свитой князя. В исключительных случаях отроки призывались на совет старшей дружины. Далее по мере «возмужания» отрок производился в гриди (княжеские телохранители)

Гриди — в Древней Руси младшие княжеские дружинники, телохранители князя (IX-XII века). Жили в дворцовых помещениях — гридницах. В Новгородской республике — постоянное войско, непосредственно подчинявшееся посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве засады.

Детские – младшие дружинники, составлявшие основную боевую единицу при князе.

Бояре, княжьи мужи – члены старшей дружины. Назначались на административные (посадники) или военные (воеводы) должности. Составляли совет князя.

Таким образом, к VIII в. славяне находились уже в нескольких шагах от создания государства, то есть все предпосылки к этому имелись. Открытым оставался лишь вопрос о том, какой племенной союз примет на себя бремя объединителя и в какой конкретный момент это произойдет.

Процесс создания государства был ускорен благодаря:

1. борьбе с военно-торговой экспансией варягов

2. агрессии Хазарского каганата, в зависимости от которого находилось большинство восточнославянских племен

Несомненно, общий враг (будь то хазары на юге или варяги на севере, сплачивает ранее воюющие племена).