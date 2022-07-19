Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Октябрьская революция Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Образование СССР Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Конференции Антигитлеровской коалиции Февральская революция "Военный коммунизм" Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4
Формат ЕГЭ
Задание 17 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Россия в Новое время
Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Культура Руси X-XIII вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в.
Всеобщая история
Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Тридцатилетняя война Англия в XVIII веке Церковь в Средневековье Англия в XVII веке Реформация и её последствия Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Великие географические открытия Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Америка в XVIII веке Эпоха Эллинизма Франция в XIX веке США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XIХ веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XV-XVI вв. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Восточная Европа в XVI в. Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Международные отношения в XVIII веке Франция в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Западе Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке

Часть 1 включает в себя 11 вопросов, охватывающих хронологический промежуток Отечественной истории с VIII-XXI вв.

  • Задания 1,3,5 относятся к категории установления соответствий между события/явлениями/процессами и предложенными датами/фактами/личностями. Таким образом эти задания проверяют чистую фактологию.

  • Задание 2 помимо истории России проверяют знание хронологии событий Всемирной истории на промежутке с V-XX вв. Для выполнения данного задания достаточно знать, в какое столетие (а лучше даже в какую половину столетия) происходило то или иное событие, для того чтобы составить верную хронологическую цепочку, сопоставив их с событиями из отечественной истории.

  • Задание 4 - это региональная таблица, в рамках которой выпускнику предстоит продемонстрировать знания пространственно-временнЫх связей в Отечественной истории.

  • Задания 8-11 - (один из самых сложных в первой части, как показывает статистика) посвящён работе с исторической картой. В данных заданиях от выпускника требуются как знания по исторической географии, так и навыки работы с картой (её атрибуция и работа с заданиями). Особенность задания состоит в том, что оно в большей степени проверяет знание именно внешней политики России на протяжении всей её истории.


    Особую роль в ЕГЭ по истории разработчики экзамена отводят работе с письменными источниками. Этому навыку посвящены задания 6, а также 12-13 и 16 из второй части. В данных заданиях проверяется умение выпускников проводить атрибуцию источника, основываясь на анализе данных, представленных в тексте.

  • Задание 7 напарвлено на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Задание относится к категории на установление соответствия

Часть 2 состоит из восьми заданий с развернутым ответом, в которых ученикам предлагается продемонстрировать более глубокие знания по Отечественной истории. Форматы заданий части 2:

  • Блок заданий 12-13 на работу с письменным историческим источником.

  • Задания 14-15 напарвлены на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Данные задания предлагают выпускникам поработать с весьма обширным иллюстративным материалом (изображения монет, марок, плакатов, памятников архитектуры, живописи и скульптуры), а также вспомнить многочисленные произведения русской литературы, музыки, а также достижения в области науки в тесной связи с их авторами.

  • Задание 16 специфически проверяет события Великой Отечественной войны (1941-1945) в рамках анализа двух отрывков исторических источников.

  • Задание 17 направлено на работу с причинно-следственными связями исторических событий и явлений.

  • Задание 18 проверяет знания выпускников в области исторических терминов и понятий.

  • Заданий 19, историческая аргументация, с 2022 года включает в себя элементы всеобщей истории.