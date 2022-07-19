Сказуемое. Виды сказуемого

Сказуемое имеет не только лексическое значение, но и грамматическое: наклонение и время (в изъявительном наклонении).
Я смотрю фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие происходит сейчас – настоящее время).
Я посмотрел фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие происходило в прошлом – прошедшее время).
Я посмотрю фильм (глагол в изъявительном наклонении, действие произойдет в будущем – будущее время).
Я посмотрел бы фильм (глагол в условном (сослагательном) наклонении, желательность, возможность действия)
Посмотри, пожалуйста, фильм (глагол в повелительном наклонении, просьба о совершении действия).
Существует три типа сказуемых:
простое глагольное сказуемое
составное глагольное сказуемое
составное именное сказуемое
Способы выражения ПГС:
I. Одним словом:
Глаголом в форме одного из наклонений
ЗАПОМНИ!
Формообразующие частицы, участвующие в создании форм повелительного наклонения (пусть, пускай, да и т.д.) и условного (сослагательного) наклонения (бы, б) входят в состав сказуемого. При этом сказуемое остается простым глагольным.
Я читаю книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие происходит сейчас – настоящее время).
Я прочитал книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие происходило в прошлом – прошедшее время).
Я прочитаю книгу (глагол в изъявительном наклонении, действие произойдет в будущем – будущее время).
Я прочитал бы книгу (глагол в условном (сослагательном) наклонении, желательность, возможность действия)
Прочитай, пожалуйста, книгу (глагол в повелительном наклонении, просьба о совершении действия).
Инфинитивом:
Всего опасаться – ничего не достичь.
Глагольным междометием:
Она хвать (=схватила) его за руку.
II. Словосочетанием:
Фразеологизмом
Ты опять ворон считаешь?
Глаголом + частицей с оттенком значения
Он так и ждал моей ошибки.
Повтором глагола – длительным действием и усилением
Мы ехали, ехали, но впереди была еще долгая дорога.
Лежишь-полеживаешь летом в жару на даче.
Повтором глагола с частицей
Витя, ну ты молодец! Сказал так сказал.
Глаголом + частицей было, себе
Решил было все проблемы, а тут опять беда пришла.
Гуляй себе по набережной и дыши воздухом!
Глаголом + глаголом в устаревшей форме для передачи оттенка значения
Он знай себе посвистывает.
Глаголом действия + глаголом цели этого действия в одной форме
Пойдем выйдем на крыльцо.
Частица «НЕ» всегда входит в состав сказуемого!
Сравни:
Я могу прийти завтра. (утверждение)
Я НЕ могу прийти завтра. (отрицание)
Вспомогательным глаголом в СГС может быть:
фазисный глагол (указывает на фазу действия – начало, середина, конец): стать, начинать, продолжать, закончить и т.д.
Пример: Мы закончили решать задания по этой теме.
модальный глагол (передает отношение к действию): хотеть, мочь, уметь, думать, любить и т.д.
Пример: Я люблю читать книги.
глагол-связка «быть» (в наст. вр. – нулевая форма) + кр. прил. или слова кат. состояния: рад, должен, мог, надо, можно, нельзя и т.д.
Пример: Я был рад помочь тебе.
фразеологизм: Я так и горел желанием поскорее взобраться на склон.
Пример: Я так и горел желанием поскорее взобраться на склон.
Связкой в СГС может быть:
Глагол-связка «быть» в значении «являться» (в настоящем времени – нулевая форма):
Он ученик. – Он был учеником. – Он будет учеником.
Глаголы: являться, бывать, казаться, оказаться, стать, сделаться, делаться, представляться и т.д.
Погода сделалась изменчивой.
Глаголы движения, состояния, деятельности: идти, лежать, бежать, стоять, жить и т.д.
Старик жил одиночкой.
Именной частью в СГС может быть:
Существительное в разных падежах:
Старуха та считалась ведьмою.
Полные и краткие причастия и прилагательные:
Ее называли красивой. Он был верен клятве. Этот рассказ не окончен.
Прилагательные в сравнительной степени:
Эта работа оказалась лучше.
Местоимения:
Все эти рисунки – мои.
Наречия:
Делать такие выводы оказалось преждевременно.
Мы шли налегке.
Числительные и словосочетания с числительными:
Эта машина была его первой.
Фразеологизмы:
Иванов был мастером на все руки.
Инфинитив входит в состав сказуемого, если действие выполняет один субъект.
Инфинитив не входит в состав сказуемого, если действие выполняется разными субъектами.
Сравните:
Врач просил принести лекарство (просил врач, но принесет кто-то).
Врач решил принести лекарство (врач решил и принесет).