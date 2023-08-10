Начните заниматься за счет MAXIMUM Education

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Курсы на 2023 год

Занятия в MAXIMUM Education - это:

  • Интерактивное обучение
  • Онлайн-модуль
  • Домашние задания
  • Прогресс ученика
  • Даем все необходимое в одном онлайн-модуле: уроки в реальном времени и в записи, домашнее задание и статистика успеваемости
  • Вовлекаем каждого ученика в процесс обучения - отсидеться не выйдет
  • Контролируем прогресс ученика и проводим индивидуальную работу над ошибками
  • Остаемся на связи и помогаем ученику даже вне уроков и личных встреч

Онлайн-модуль делает твое обучение комфортным и эффективным.


Здесь всегда можно:

  • увидеть свое актуальное расписание 
  • прочитать теорию и подготовиться к уроку 
  • выполнить домашние задания
  • провести работу на ошибками
  • отследить свой прогресс на курсе
Онлайн-модуль

Цель домашнего задания – отрабатывать полученный на уроках материал и выявлять пробелы в знаниях ученика.


Задания с кратким ответом проверяются автоматически, а с развернутым - проверяет лично преподаватель, поэтому результат всегда объективный

Домашние задания

Главная цель преподавателя – максимальный результат ученика, потому мы внимательно следим за каждым показателем в ходе обучения:

  • Посещаемость ученика
  • Результаты домашних заданий и симуляций
  • Общий прогресс и мотивация ученика на курсе
Прогресс ученика

    Как начать пробный период?

    1. Выберите класс, предмет, введите свои данные и зарегистрируйтесь

    2. Получите письмо с доступом на указанную почту

    3. Перейдите в личный кабинет по ссылке и начинайте учиться

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    Татьяна Викторовна
    11 августа 2022
    Были с сыном на консультации по профориентации. Остались очень довольны. Все четко, профессионально и по делу! Получили массу полезной информации для подготовки к ЕГЭ. Обязательно вернемся в начале учебного года!
    Никутьев Матвей
    28 мая 2022
    Удобная платформа для тщательной подготовки к экзаменам, все удобные виды предоставляемой информации, такие как: очные занятия с преподавателями, обширная и приятная глазу теория, практическая часть предоставлена к каждому уроку, также предоставлены видео к каждой теме, где преподаватели объясняют все на доступном языке.
    Елена Геннадьевна
    19 апреля 2022
    Ребёнок проходил экспресс-подготовку (3.5 мес.) в этом центре по математике и русскому языку и, как сказал мой сын, "как много нового я узнал о русском языке!" Надо сказать, что русский язык у него был "Ахиллесовой пятой" все 11 лет))), и во многом благодаря преподавателю центра он сдал ЕГЭ на ..87!!!!(Мы надеялись хотя-бы на 78- 80, а тут 87!) Математику сдал на 80, честно говоря, учитывая, что математика его любимый предмет, ожидала большего))), но что есть, то есть...В любом случае спасибо огромное педагогам центра за помощь в подготовке наших детей! Вы делаете большое дело, и мы это ценим! Успехов! С уважением, Елена!
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    Елизавета Березина
    Поступила в ВШЭ на бюджет
    Елена Черныш
    17 января 2023
    Ходила с внучкой на лекцию (или мастер-класс) по подготовке к ОГЭ. Узнала для себя много нового, изменила свое отношение к тому, продолжать ли обучение в 10-11 классе или идти в колледж. Внучка тоже заинтересовалась. Надеюсь, мы вольемся в их процесс подготовки к ОГЭ. Сотрудники организации - молодые люди, весьма своеобразно мыслящие. Произвели на меня положительное впечатление.
    Ольга Селифонкина
    12 августа 2022
    Понравилось тестирование ребёнка для выбора профессии. Проверка уровня знаний и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Центр предлагает помощь к подготовке к экзаменам. Пока этим не воспользовалась.
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    Полина Дзюба
    Поступила в МГПУ на бюджет
    Ксюша Р.
    13 апреля 2022
    Занимаюсь онлайн, так как нет возможности ходить на очные занятия. Занимаюсь с конца сентября в мини-группах с Данилой Сафроновым по обществознанию и Дашей Павличенко по истории - прекрасные преподаватели, которые доносят информацию интересно и, самое главное, понятно. Как человек, который не знал историю от слова "совсем" - симуляцию в январе я написала на 88 баллов и считаю, что это достойный результат. Спасибо большое за таких прекрасных преподавателей!
    Pavel A.Shantrukov
    19 апреля 2022
    В минувшие выходные в Москве прошла образовательная выставка. Я родитель старшеклассника, ребёнок заканчивает 8 класс. По итогам целого дня, проведённого на выставке, получены чёткие ответы на вопросы по структуре ОГЭ и ЕГЭ, развеяны мифы и слухи, сделаны выводы. Понравилась Бросилась в глаза дружная и сплочённая команда преподавателей, лекторов и сотрудников MAXIMUM Education, их отзывчивость и готовность помочь любому слушателю. По результатам выставки структурирован вектор движения к сдаче ОГЭ, пройдена профориентация, прояснились перспективы,"step by step" в подготовке учащегося. Спасибо за приглашение и организацию. Лично для меня и моего ребёнка выставка оказалась крайне востребованной и нужной. Итогом плодотворного дня стала наша победа в розыгрыше колонки Yandex Алиса.