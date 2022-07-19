Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса

Опричнина. От централизации к феодальной диктатуре

Иван IV был приверженцем сильной самодержавной власти, для установления которой в России было необходимо, в первую очередь, расправиться с сильным боярством, а также ликвидировать остатки раздробленности, как считал русский царь.

Сделать это можно было разными методами, но Иван Васильевич выбрал метод насилия и террора.

Царь Иван Васильевич Грозный. В. М. Васнецов.

В январе 1565 года царь выехал в Александровскую слободу, откуда отправил в столицу два послания: первое было адресовано Боярской Думе и всему духовенству, а второе — населению. В своем первом послании царь объявлял о своем отказе от власти из-за измен бояр. Во втором послании к посадским людям столицы царь снова озвучивал свое решение и заявлял, что не имеет претензий к горожанам.

Со стороны Ивана Васильевича это был продуманный политический шаг, однако это было и опасно, так как на кон была поставлена верховная власть в государстве. Царь рассчитывал, что его будут просить вернуться на трон, и когда это произошло, Иван Васильевич озвучил свои условия: неограниченной власть и учреждение опричнины (от слова «опричь» — кроме; раньше так назывался удел, выделявшийся вдове при разделе имущества мужа).

В результате страна была поделена на две части: опричнину и земщину. В опричнине даже создавались параллельные земщине органы власти, а столицей (в противовес «земской» Москве) была объявлена Александровская слобода. На землях опричнины поселились дворяне, составившие опричное войско, на первоначальном этапе это было 1000 человек. Содержание опричного войска ложилось тяжелым бременем на плечи жителей земщины.

Опричники имели характерный внешний вид: носили черную одежду, а к седлам их лошадей были привязаны метлы и собачьи головы, что символизировало собачью преданность царю и готовность выметать измену с русской земли.

Если политика Избранной рады отличалась характером медленных, постепенных преобразований и построение сословно-представительной монархии, в рамках которой удалось бы достичь консолидации между различными группами верхов российского общества, то опричнина принесла с собой жесткие методы централизации, репрессии, опалы и преобразования, направленные на создание самодержавной монархии.

Опричник.

Задача Ивана Грозного была ясна — любой ценой искоренить стремления феодальной знати к самостоятельности. Начался кровавый опричный террор. Реки крови текли по улицам русских городов.

Главный опричник и любимец царя Малюта Скуратов задушил московского митрополита Филиппа (Федор Колычев), который осмелился публично осудить опричную политику царя. Князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, его жена и дочь были вызваны в Москву и там отравлены. Насилию подвергался каждый, кто хоть в чем-то был не согласен с политикой царя. Зачастую страдали ни в чем не повинные люди, на которых случайно падало подозрение в измене.

Последние минуты митрополита Филиппа. А. Н. Новосильцев. 1890 год.

В декабре 1569 года Иван отправился в поход на Новгород, который, согласно поступившему доносу, хотел войти в состав Литвы. По дороге до Новгорода Иваном Грозным были разгромлены Клин, Тверь, Торжок. Погром Новгорода продолжался шесть недель, были замучены и убиты сотни человек, разрушены церкви. Опричнина способствовала значительному ухудшению положения крестьян и их закрепощению.

В 1571 году опричному войску не удалось отразить набег крымских татар на Москву, татарам удалось подойти совсем близко к Москве и даже сжечь посад. Этот факт продемонстрировал неспособность опричников бороться с внешними врагами, низкий уровень их военной подготовки и неэффективность опричной системы в целом.

В 1572 году у села Молоди крымчаки потерпели поражение на этот раз от русского войска, возглавляемого опытным полководцем М. И. Воротынским. В этом же году царь отменил опричнину.

Итоги и последствия опричнины были удручающие:

1) разорение и опустошение земель (уменьшение площади обрабатываемых земель), рост налогов, сокращение населения;

2) ужесточение крепостного права (в 1581 году были введены «заповедные лета», в которые запрещался переход от одного владельца к другому в Юрьев день; мера была введена из-за бегства крестьян на окраины Московского государства вследствие запустения земель);

3) раскол политической элиты на сторонников проводимой политики и ее противников;

4) усиление самодержавной тенденции российской государственности, утверждение деспотического характера власти царя;

5) ослабление обороноспособности государства вследствие хозяйственного упадка и опричного террора, уничтожившего многих бояр – воевод (сожжение Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем в 1571 году, поражение в Ливонской войне в 1583 году);

6) создание предпосылок Смутного времени – кризиса Российского государства в начале XVII в.

Хотя следует отметить, что свою цель – повышение централизации государства – она выполнила. Оппозиционное боярство было либо уничтожено, либо подавлено. Новгород – город, в котором были сильны сепаратистские тенденции еще со времен Ивана III, навсегда забыл об идеи отделения от Москвы и переходе под власть Литвы.

Кризис власти в конце XVI века. Конец династии Рюриковичей

Иван Грозный, уходя в вечность, оставил государство ослабленным, его действия привели к кризису российской государственности и общества. Да, конечно, при Иване Васильевиче были ликвидированы удельные порядки и повысилась централизация государства. Отмена местничества в войске позволила одержать победу над Казанью и Астраханью, а ликвидация системы кормлений уменьшила уровень коррупции в государстве. Но опричнина с ее террором по отношению к простым людям привела страну к экономической разрухе и снижению обороноспособности, что наглядно продемонстрировал набег Девлет-Гирея в 1571 году. Власть царя приобрела деспотичный характер. Вкупе с поражением в Ливонской войне эти события послужили прологом к Смутному времени.

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. И. Е. Репин, 1885.

После смерти Ивана Грозного на русский престол вступил его сын — 27-летний Федор, который правил государством до 1598 года. Федор предпочитал молиться и беседовать с монахами и был далек от государственного управления. Фактическим правителем государства с 1587 года был шурин (брат жены) царя – Борис Годунов.

С подачи Годунова в 1589 году в России было утверждено патриаршество, первым русским патриархом стал Иов.

Фёдор I Иоаннович.

Продолжилось дальнейшее закрепощение крестьян, значительно ухудшилось положение холопов. Указ о «заповедных летах» (впервые был принят в 1581 году и запрещал крестьянам в определенные года переходить от феодала к феодалу даже за неделю до и после Юрьева дня; вводился как временная мера) распространился на всю страну, что стало симметричным ответом на участившееся бегство крестьян от непомерных повинностей в условиях глубокого социально-экономического кризиса в стране. В 1597 году вводятся «урочные лета», по которому срок сыска беглых крестьян устанавливается в 5 лет. Если крестьянина за это время не нашли и не вернули прежнему владельцу, он может остаться жить на новом месте. С одной стороны, закон затруднял бегство крестьян, но с другой — был выгоден их новым владельцам и государству.

Борис Годунов, как талантливый дипломат, сумел подписать выгодный для Русского царства Тявзинский мир, завершивший русско-шведскую войну 1590-1595 годов. По этому договору к России возвращались потерянные после Плюсского перемирия Ивангород, Ям, Копорье.

Федор Иванович умер 7 января 1598 года, не оставив наследников. Династия Рюриковичей пресеклась.