Варианты ЕГЭ по Истории

Часть 1 включает в себя 11 вопросов, охватывающих хронологический промежуток Отечественной истории с VIII-XXI вв.

Задания 1,3,5 относятся к категории установления соответствий между события/явлениями/процессами и предложенными датами/фактами/личностями. Таким образом эти задания проверяют чистую фактологию.

Задание 2 помимо истории России проверяют знание хронологии событий Всемирной истории на промежутке с V-XX вв. Для выполнения данного задания достаточно знать, в какое столетие (а лучше даже в какую половину столетия) происходило то или иное событие, для того чтобы составить верную хронологическую цепочку, сопоставив их с событиями из отечественной истории.

Задание 4 - это региональная таблица, в рамках которой выпускнику предстоит продемонстрировать знания пространственно-временнЫх связей в Отечественной истории.

Задания 8-11 - (один из самых сложных в первой части, как показывает статистика) посвящён работе с исторической картой. В данных заданиях от выпускника требуются как знания по исторической географии, так и навыки работы с картой (её атрибуция и работа с заданиями). Особенность задания состоит в том, что оно в большей степени проверяет знание именно внешней политики России на протяжении всей её истории.



Особую роль в ЕГЭ по истории разработчики экзамена отводят работе с письменными источниками. Этому навыку посвящены задания 6, а также 12-13 и 16 из второй части. В данных заданиях проверяется умение выпускников проводить атрибуцию источника, основываясь на анализе данных, представленных в тексте.