Варианты ЕГЭ по Истории
Часть 1 включает в себя 11 вопросов, охватывающих хронологический промежуток Отечественной истории с VIII-XXI вв.
Задания 1,3,5 относятся к категории установления соответствий между события/явлениями/процессами и предложенными датами/фактами/личностями. Таким образом эти задания проверяют чистую фактологию.
Задание 2 помимо истории России проверяют знание хронологии событий Всемирной истории на промежутке с V-XX вв. Для выполнения данного задания достаточно знать, в какое столетие (а лучше даже в какую половину столетия) происходило то или иное событие, для того чтобы составить верную хронологическую цепочку, сопоставив их с событиями из отечественной истории.
Задание 4 - это региональная таблица, в рамках которой выпускнику предстоит продемонстрировать знания пространственно-временнЫх связей в Отечественной истории.
Задания 8-11 - (один из самых сложных в первой части, как показывает статистика) посвящён работе с исторической картой. В данных заданиях от выпускника требуются как знания по исторической географии, так и навыки работы с картой (её атрибуция и работа с заданиями). Особенность задания состоит в том, что оно в большей степени проверяет знание именно внешней политики России на протяжении всей её истории.
Задание 7 напарвлено на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Задание относится к категории на установление соответствия
Часть 2 состоит из восьми заданий с развернутым ответом, в которых ученикам предлагается продемонстрировать более глубокие знания по Отечественной истории. Форматы заданий части 2:
Блок заданий 12-13 на работу с письменным историческим источником.
Задания 14-15 напарвлены на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Данные задания предлагают выпускникам поработать с весьма обширным иллюстративным материалом (изображения монет, марок, плакатов, памятников архитектуры, живописи и скульптуры), а также вспомнить многочисленные произведения русской литературы, музыки, а также достижения в области науки в тесной связи с их авторами.
Задание 16 специфически проверяет события Великой Отечественной войны (1941-1945) в рамках анализа двух отрывков исторических источников.
Задание 17 направлено на работу с причинно-следственными связями исторических событий и явлений.
Задание 18 проверяет знания выпускников в области исторических терминов и понятий.
Заданий 19, историческая аргументация, с 2022 года включает в себя элементы всеобщей истории.