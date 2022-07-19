Архитектура и живопись во второй половине XIX в.

Культурная жизнь пореформенной России была отмечена расцветом меценатства. Богатые предприниматели вкладывали деньги в развитие искусства (П. М. Третьяков, П.П. и В. П. Рябушинские, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, С. И. Щукин, А. А. Бахрушин), спонсируя творчество художников и собирая их произведения в коллекции. В 1892 году на базе одного из таких собраний была открыта Третьяковская галерея.

В середине XIX в. в изобразительном искусстве утвердился реализм, остававшийся господствующим стилем в течение половины столетия.

В 1870 г. было создано «Товарищество передвижных художественных выставок», оно объединило нескольких молодых художников, отошедших от традиций академизма. И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, В. Г. Перов, Н. Н. Ге, А. И. Куинджи и др. стремились приблизить искусство к народу. В их творчестве часто поднимались различные остросоциальные проблемы.

И. Е. Репин. Бурлаки на Волге

Передвижники развернули активную просветительскую деятельность, устраивали свои выставки во многих городах России. Наиболее яркой фигурой среди них был И. Е. Репин. В школе передвижников большое развитие получил исторический жанр, опиравшийся на значимые исторические сюжеты и народный эпос (В. И. Суриков, В. М. Васнецов).

В. И. Суриков. Боярыня Морозова

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком

В. М. Васнецов. Алёнушка

Близок к передвижникам был В. В. Верещагин, известный мастер батальной живописи.

В. В. Верещагин. Апофеоз войны

К концу XIX в. влияние передвижников упало. В изобразительном искусстве появились новые направления. Так, работы кисти В. А. Серова и И. И. Левитана были созвучны французской школе импрессионизма.

В. А. Серов. Девочка с персиками

И. И. Левитан. Золотая осень

Часть художников конца столетия сочетала сложившиеся в России традиции с новыми формами и приемами (М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, И. Я. Билибин и др.).

М. А. Врубель. Царевна-Лебедь

Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем

И. Я. Билибин. Жар-птица

На рубеже XIX – XX вв. модернистские поиски привели к складыванию группы художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, И. Э. Грабарь и др.). «Мирискусники» провозгласили новые художественно-эстетические принципы, противостоявшие и реалистическим воззрениям передвижников, и академизму. Они пропагандировали индивидуализм, свободу искусства от социальных и политических проблем. Главным для них были красота и традиции русской национальной культуры.

А. Н. Бенуа. Китайский павильон

Н. К. Рерих. Заморские гости

В начале XX в. возник «русский авангард». Его представители К. С. Малевич, Р. Р. Фальк, М. 3. Шагал и др. были предшественниками абстракционизма и оказали огромное влияние на развитие мирового искусства.

М. З. Шагал. Над городом

В скульптуре второй половины XIX в. реалистические традиции отразились в творчестве А. М. Опекушина (памятник А. С. Пушкину в Москве) и близкого передвижникам М. М. Антокольского, который создал галерею скульптурных портретов и исторических деятелей России («Иван Грозный», «Нестор-летописец», «Ермак», «Петр I»). Ряд монументальных скульптурных произведений выполнил М. О. Микешин (памятник «Тысячелетие России» в Новгороде). П. П. Трубецкой, фактически получивший художественное образование в Италии и близкий к мирискусникам, создал конный памятник Александру III в Санкт-Петербурге.

А. Н. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину в Москве

М. М. Антокольский. Нестор-летописец

М. О. Микешин. Тысячелетие Руси

В области архитектуры для второй половины XIX в. была характерна эклектика — разнообразие направлений и смешение стилей.

По проекту А. И. Резанова был построен дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге, где сочетались элементы барокко, мавританского и «русского» стиля.

А. И. Резанов. Дворец великого князя Владимира Александровича

Широкое распространение получил такой подвид эклектики как историзм, обращение к художественным традициям и декоративным решениям прошлого, комбинирование разных элементов в стилистически едином ансамбле здания. Постепенно «русский» стиль стал преобладать. В этой художественной традиции были построены Храм Спаса-на-Крови (А. А. Парланд), здания Исторического музея (арх. В. О.Шервуд), Городской думы (арх. Д. Н. Чичагов) в Москве.

А. А. Парланд. Спас-на-Крови

В. О. Шервуд. Здание Исторического музея

Д. Н. Чичагов. Здание Городской думы

В начале XX в. в российской архитектуре оформились три самостоятельных направления. В стиле модерн были возведены Ярославский вокзал и здание Художественного театра (арх. Ф. И. Шехтель), гостиница «Метрополь» (арх. В. Ф. Валькот) и др. В неорусском стиле использовались мотивы древнерусского зодчества в современной интерпретации (арх. А. В. Щусев — Казанский вокзал). Постройки в стиле неоклассицизма: Киевский вокзал (арх. И. И. Рерберг), Музей изобразительных искусств (арх. Р. И. Клейн) и здание Госбанка (арх. И. В. Жолтовский) — возрождали основные принципы этого стиля: парадность, строгая симметрия, монументальность форм.

Ф. И. Шехтель. Ярославский вокзал

В. Ф. Валькот. Гостиница «Метрополь»

А. В. Щусев. Казанский вокзал

И. И. Рерберг. Киевский вокзал

Р. И. Клейн. Музей изобразительных искусств

И. В. Жолтовский. Здание Госбанка

Достижения русской культуры XIX — начала XX веков получили мировое признание. Многие российские ученые были почетными членами европейских академий и научных учреждений. Имена отечественных путешественников остались на географической карте мира. В начале XX в. в русской литературе и изобразительном искусстве зародились новые художественные формы, которые оказали значительное влияние на развитие мировой культуры. В 1908 году вышел первый русский фильм, «Стенька Разин и княжна». Началась эпоха кинематографа.