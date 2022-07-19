Архитектура и живопись во второй половине XIX в.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Средневековый период
Феодальная раздробленность Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Всеобщая история
Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Эпоха Крестовыых походов Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Основные события всеобщей истории ХХ в. Европейская культура в XIV-XV вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Древняя Греция Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XVIII веке Англия в XIХ веке Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война США в XIХ веке Реформация и её последствия Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XVII веке Эпоха Эллинизма Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Америка в XVIII веке Великие географические открытия Страны Азии в XIX веке
Новейшая история России
СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) СССР накануне Великой Отечественной войны Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Образование СССР Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Конференции Антигитлеровской коалиции Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. "Военный коммунизм" НЭП Февральская революция 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ

Архитектура и живопись во второй половине XIX в.

Культурная жизнь пореформенной России была отмечена расцветом меценатства. Богатые предприниматели вкладывали деньги в развитие искусства (П. М. Третьяков, П.П. и В. П. Рябушинские, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, С. И. Щукин, А. А. Бахрушин), спонсируя творчество художников и собирая их произведения в коллекции. В 1892 году на базе одного из таких собраний была открыта Третьяковская галерея.

В середине XIX в. в изобразительном искусстве утвердился реализм, остававшийся господствующим стилем в течение половины столетия.

В 1870 г. было создано «Товарищество передвижных художественных выставок», оно объединило нескольких молодых художников, отошедших от традиций академизма. И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, В. Г. Перов, Н. Н. Ге, А. И. Куинджи и др. стремились приблизить искусство к народу. В их творчестве часто поднимались различные остросоциальные проблемы.

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И. Е. Репин. Бурлаки на Волге

Передвижники развернули активную просветительскую деятельность, устраивали свои выставки во многих городах России. Наиболее яркой фигурой среди них был И. Е. Репин. В школе передвижников большое развитие получил исторический жанр, опиравшийся на значимые исторические сюжеты и народный эпос (В. И. Суриков, В. М. Васнецов).

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В. И. Суриков. Боярыня Морозова

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком

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В. М. Васнецов. Алёнушка

Близок к передвижникам был В. В. Верещагин, известный мастер батальной живописи.

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В. В. Верещагин. Апофеоз войны

К концу XIX в. влияние передвижников упало. В изобразительном искусстве появились новые направления. Так, работы кисти В. А. Серова и И. И. Левитана были созвучны французской школе импрессионизма.

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В. А. Серов. Девочка с персиками

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И. И. Левитан. Золотая осень

Часть художников конца столетия сочетала сложившиеся в России традиции с новыми формами и приемами (М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, И. Я. Билибин и др.).

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М. А. Врубель. Царевна-Лебедь

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Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем

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И. Я. Билибин. Жар-птица

На рубеже XIX – XX вв. модернистские поиски привели к складыванию группы художников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, И. Э. Грабарь и др.). «Мирискусники» провозгласили новые художественно-эстетические принципы, противостоявшие и реалистическим воззрениям передвижников, и академизму. Они пропагандировали индивидуализм, свободу искусства от социальных и политических проблем. Главным для них были красота и традиции русской национальной культуры.

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А. Н. Бенуа. Китайский павильон

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Н. К. Рерих. Заморские гости

В начале XX в. возник «русский авангард». Его представители К. С. Малевич, Р. Р. Фальк, М. 3. Шагал и др. были предшественниками абстракционизма и оказали огромное влияние на развитие мирового искусства.

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М. З. Шагал. Над городом

В скульптуре второй половины XIX в. реалистические традиции отразились в творчестве А. М. Опекушина (памятник А. С. Пушкину в Москве) и близкого передвижникам М. М. Антокольского, который создал галерею скульптурных портретов и исторических деятелей России («Иван Грозный», «Нестор-летописец», «Ермак», «Петр I»). Ряд монументальных скульптурных произведений выполнил М. О. Микешин (памятник «Тысячелетие России» в Новгороде). П. П. Трубецкой, фактически получивший художественное образование в Италии и близкий к мирискусникам, создал конный памятник Александру III в Санкт-Петербурге.

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А. Н. Опекушин. Памятник А.С. Пушкину в Москве

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М. М. Антокольский. Нестор-летописец

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М. О. Микешин. Тысячелетие Руси

В области архитектуры для второй половины XIX в. была характерна эклектика — разнообразие направлений и смешение стилей.

По проекту А. И. Резанова был построен дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге, где сочетались элементы барокко, мавританского и «русского» стиля.

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А. И. Резанов. Дворец великого князя Владимира Александровича

Широкое распространение получил такой подвид эклектики как историзм, обращение к художественным традициям и декоративным решениям прошлого, комбинирование разных элементов в стилистически едином ансамбле здания. Постепенно «русский» стиль стал преобладать. В этой художественной традиции были построены Храм Спаса-на-Крови (А. А. Парланд), здания Исторического музея (арх. В. О.Шервуд), Городской думы (арх. Д. Н. Чичагов) в Москве.

А. А. Парланд. Спас-на-Крови

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В. О. Шервуд. Здание Исторического музея

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Д. Н. Чичагов. Здание Городской думы

В начале XX в. в российской архитектуре оформились три самостоятельных направления. В стиле модерн были возведены Ярославский вокзал и здание Художественного театра (арх. Ф. И. Шехтель), гостиница «Метрополь» (арх. В. Ф. Валькот) и др. В неорусском стиле использовались мотивы древнерусского зодчества в современной интерпретации (арх. А. В. Щусев — Казанский вокзал). Постройки в стиле неоклассицизма: Киевский вокзал (арх. И. И. Рерберг), Музей изобразительных искусств (арх. Р. И. Клейн) и здание Госбанка (арх. И. В. Жолтовский) — возрождали основные принципы этого стиля: парадность, строгая симметрия, монументальность форм.

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Ф. И. Шехтель. Ярославский вокзал

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В. Ф. Валькот. Гостиница «Метрополь»

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А. В. Щусев. Казанский вокзал

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И. И. Рерберг. Киевский вокзал

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Р. И. Клейн. Музей изобразительных искусств

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И. В. Жолтовский. Здание Госбанка

Достижения русской культуры XIX — начала XX веков получили мировое признание. Многие российские ученые были почетными членами европейских академий и научных учреждений. Имена отечественных путешественников остались на географической карте мира. В начале XX в. в русской литературе и изобразительном искусстве зародились новые художественные формы, которые оказали значительное влияние на развитие мировой культуры. В 1908 году вышел первый русский фильм, «Стенька Разин и княжна». Началась эпоха кинематографа.