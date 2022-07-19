Культура Руси X-XIII вв.

Русская культура домонгольского периода, как и любая культура эпохи Средневековья, характеризуется следующими чертами:
замедленные темпы развития,
традиционализм,
господство религиозного мировоззрения в идеологии,
накопление знаний, а не объяснение.
Несмотря на ряд отличий в развитии Руси и западноевропейских стран, русская культура формировалась и развивалась в общем русле христианской культуры.
Культура Киевской Руси унаследовала традиции восточнославянских племен, составивших ядро Древнерусского государства. Она также испытала определенное влияние степных народов и особенно Византии, откуда на Русь пришло христианство. Через Византию Русь также приобщилась к наследию античности. Во второй половине XII — начале XIII в. Культура Древней Руси испытывала влияние ряда западноевропейских художественных традиций.
В культуре домонгольской Руси можно выделить три периода:
культура восточных славян
культура Киевской Руси
культура княжеств периода раздробленности.
Образование и наука
К моменту принятия христианства у восточных славян уже был собственный алфавит. Христианство способствовало дальнейшему развитию письменности. Братья-миссионеры из греческого города Салоники, Кирилл и Мефодий, считаются создателями азбуки. Во второй половине IX в. Кирилл и Мефодий, согласно мнению большинства исследователей, создали первый алфавит (глаголицу), который, в свою очередь, был вскоре переработан ими же с использованием греческого письма. Так появилась нынешняя азбука, кириллица, используемая до сих пор.
Образец глаголического письма
Образец кириллического письма
Основные центры обучения грамоте в Древней Руси — школы при монастырях и церквях, где учащиеся осваивали не только навыки чтения и письма, но и высшие науки того времени (богословие, грамматику, диалектику, риторику и т. п.)
Сохранилось множество свидетельств о широком распространении грамотности среди жителей Древней Руси. О грамотности городского населения свидетельствуют находимые археологами ремесленные изделия, на которых имеются различные надписи. В 1951 г. в Новгороде были обнаружены берестяные грамоты, послания, которыми обменивались жители Древней Руси, преимущественно горожане. Также на стенах многих храмов сохранились надписи, оставленные прихожанами, — граффити.
Образец берестяной грамоты
Литература, устное народное творчество
От домонгольского времени до наших дней сохранилось немного книг (около 150). На данный момент древнейшим памятником из датируемых является «Остромирово Евангелие» (1056 – 1057 гг.). Широкое распространение на Руси получила переводная литература как религиозного, так и светского содержания, в основном византийская и южнославянская (сербская, болгарская и т.п.). Кроме переписывания религиозных текстов и многочисленных переводов на древнерусский язык с греческого и латыни, древнерусскими авторами создавались оригинальные сочинения. В отличие от западноевропейских стран, где литературным языком была латынь, на Руси писали на народном языке.
Выделяют следующие жанры древнерусской литературы:
Летопись («Повесть временных лет», составленная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII в., «Псковская летопись», «Ипатьевская летопись», «Лаврентьевская летопись»);
Жизнеописания русских святых — жития (одними из самых известных на Руси стали Жития князей Бориса и Глеба, также стоит упомянуть Киево-Печерский патерик, сборник рассказов об основании монастыря и житий первых подвижников);
Публицистика («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (40-е годы XI в.), «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово» и «Моление» Даниила Заточника и др.);
Самое знаменитое произведение периода удельной раздробленности — анонимное «Слово о полку Игореве».
Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество, и прежде всего былины, повествующие о героической борьбе русского народа с кочевниками.
Декоративно-прикладное искусство в домонгольский период также получило широкое распространение. К сожалению, многие техники вследствие завоевания были навсегда утрачены. Древнерусские мастера ювелирного дела овладели разными техниками работы с металлом, в числе которых:
Скань (филигрань) — ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки
Зернь — мелкие шарики, напаянные на изделия в орнамент из скани
Чернь — придание серебру черного цвета химическим путем, таким образом можно было наносить на изделия узоры и рисунки
Раскопки и исследования показали, что до конца X в. на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянными или земляными. Одно из первых каменных сооружений — возведенная византийскими зодчими Десятинная церковь, датируемая концом X века.
Десятинная церковь в Киеве. Реконструкция.
Во время монгольского нашествия храм был подожжен и не сохранился до наших дней.
В середине XI в., при Ярославе Мудром, был сооружен Софийский собор (1037) в Киеве, образцом для которого выступил знаменитый собор Св. Софии в Константинополе.
Софийский собор в Киеве. Исторический вид.
Софийский собор в Киеве. Современный вид.
Золотые ворота в Киеве
Тогда же были воздвигнуты Золотые ворота в Киеве. Вслед за строительством Софии в Киеве Софийские соборы были сооружены также в Новгороде и Полоцке, был возведен Спасский собор в Чернигове и др. Известно, что на территории Дренерусского государства было воздвигнуто около 15 близких по стилю каменных храмов XI – начала XII вв. Принципы строительства были заимствованы из Византийской империи. Тип храма, пришедший из Византии, называют крестово-купольным. В основании постройки лежал крест, перекрывавшийся круглым куполом.
В период раздробленности складывались собственные архитектурно-художественные школы в разных регионах. Большинство храмов XII – начала XIII в. одноглавые. Различия в характере архитектуры в основном связаны с используемым строительным материалом. Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове, Рязани строили из плинфы (кирпича). В Новгороде самым распространенным строительным материалом был известняк.
Наиболее известные памятники Новгорода — соборы Юрьева и Антониева монастырей, церковь Спаса на Нередице.
Георгиевский собор Юрьева монастыря в Великом Новгороде
Рождественский собор Антониева Монастыря в Великом Новгороде
Церковь Спаса на Нередице в Великом Новгороде
К памятникам архитектуры Владимиро-Суздальской Руси относятся сохранившиеся до наших дней (хотя порой и в перестроенном виде) Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире; остатки дворца князя Андрея в Боголюбове — одного из немногих светских каменных зданий, частично дошедших до нас от домонгольского времени; церковь Покрова на Нерли; соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Юрьева-Польского и т.п.
Золотые ворота во Владимире
Успенский собор во Владимире
Дмитриевский собор во Владимире
Церковь Покрова на Нерли
Внутри храма стены украшались фресками и мозаиками.
Фреска — живопись водяными красками по сырой штукатурке.
Мозаика — изображение или узор, выполненный из кусочков камня, мрамора, керамики, смальты.
На Руси мозаичные изображения набирались из смальты, особого стекловидного материала. В технике мозаики выполнена огромная фигура молящейся за человечество Богоматери Оранты в апсиде Софии Киевской.
Мозаика Богоматерь Оранта в Софийском соборе в Киеве
Необходимым атрибутом интерьеров храмов были иконы. Иконы того времени, как правило, были довольно большими по размеру. Так же, как фрески и мозаики, первые на Руси иконы были написаны греческими мастерами. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на рубеже XI – XII вв. Эта икона получила название Владимирской Богоматери и стала своеобразным символом Руси (в настоящее время она хранится в Третьяковской галерее).
Икона Владимирской Богоматери
С образованием самостоятельных княжеств-государств в живописи складывались региональные художественные школы, отличавшиеся друг от друга как манерой исполнения, так и используемой цветовой гаммой.
Монументальная скульптура того времени не получила значительного развития, так как православная церковь видела в скульптуре напоминание о низвергнутых идолах и языческой вере.
Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и княжеств-государств периода раздробленности, их культуры было формирование древнерусской народности. Для нее характерны общий язык, относительное политическое единство, определенная территория, близость материальной и духовной культуры, общность исторических корней.