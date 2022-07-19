Культура Руси X-XIII вв.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ
Россия в Новое время
Россия накануне преобразований Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)
Всеобщая история
Международные отношения в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XIХ веке Эпоха Крестовыых походов Древний Рим Церковь в Средневековье Образование независимых государств в Латинской Америке Великие географические открытия Англия в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Англия в XV-XVI вв. США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XVIII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Реформация и её последствия Америка в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Древняя Греция Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Тридцатилетняя война Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Англия в XVII веке Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке
Новейшая история России
Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Образование СССР Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Февральская революция Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.

Культура Руси X-XIII вв.

Русская культура домонгольского периода, как и любая культура эпохи Средневековья, характеризуется следующими чертами:

  • замедленные темпы развития,

  • традиционализм,

  • господство религиозного мировоззрения в идеологии,

  • накопление знаний, а не объяснение.

Несмотря на ряд отличий в развитии Руси и западноевропейских стран, русская культура формировалась и развивалась в общем русле христианской культуры.

Культура Киевской Руси унаследовала традиции восточнославянских племен, составивших ядро Древнерусского государства. Она также испытала определенное влияние степных народов и особенно Византии, откуда на Русь пришло христианство. Через Византию Русь также приобщилась к наследию античности. Во второй половине XII — начале XIII в. Культура Древней Руси испытывала влияние ряда западноевропейских художественных традиций.

В культуре домонгольской Руси можно выделить три периода:

  • культура восточных славян

  • культура Киевской Руси

  • культура княжеств периода раздробленности.

Образование и наука

К моменту принятия христианства у восточных славян уже был собственный алфавит. Христианство способствовало дальнейшему развитию письменности. Братья-миссионеры из греческого города Салоники, Кирилл и Мефодий, считаются создателями азбуки. Во второй половине IX в. Кирилл и Мефодий, согласно мнению большинства исследователей, создали первый алфавит (глаголицу), который, в свою очередь, был вскоре переработан ими же с использованием греческого письма. Так появилась нынешняя азбука, кириллица, используемая до сих пор.

image_description

Образец глаголического письма

image_description

Образец кириллического письма

Основные центры обучения грамоте в Древней Руси — школы при монастырях и церквях, где учащиеся осваивали не только навыки чтения и письма, но и высшие науки того времени (богословие, грамматику, диалектику, риторику и т. п.)

Сохранилось множество свидетельств о широком распространении грамотности среди жителей Древней Руси. О грамотности городского населения свидетельствуют находимые археологами ремесленные изделия, на которых имеются различные надписи. В 1951 г. в Новгороде были обнаружены берестяные грамоты, послания, которыми обменивались жители Древней Руси, преимущественно горожане. Также на стенах многих храмов сохранились надписи, оставленные прихожанами, — граффити.

image_description

Образец берестяной грамоты

Литература, устное народное творчество

От домонгольского времени до наших дней сохранилось немного книг (около 150). На данный момент древнейшим памятником из датируемых является «Остромирово Евангелие» (1056 – 1057 гг.). Широкое распространение на Руси получила переводная литература как религиозного, так и светского содержания, в основном византийская и южнославянская (сербская, болгарская и т.п.). Кроме переписывания религиозных текстов и многочисленных переводов на древнерусский язык с греческого и латыни, древнерусскими авторами создавались оригинальные сочинения. В отличие от западноевропейских стран, где литературным языком была латынь, на Руси писали на народном языке.

Выделяют следующие жанры древнерусской литературы:

  • Летопись («Повесть временных лет», составленная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII в., «Псковская летопись», «Ипатьевская летопись», «Лаврентьевская летопись»);

  • Жизнеописания русских святых жития (одними из самых известных на Руси стали Жития князей Бориса и Глеба, также стоит упомянуть Киево-Печерский патерик, сборник рассказов об основании монастыря и житий первых подвижников);

  • Публицистика («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (40-е годы XI в.), «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово» и «Моление» Даниила Заточника и др.);

  • Самое знаменитое произведение периода удельной раздробленности — анонимное «Слово о полку Игореве».

Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество, и прежде всего былины, повествующие о героической борьбе русского народа с кочевниками.

Декоративно-прикладное искусство в домонгольский период также получило широкое распространение. К сожалению, многие техники вследствие завоевания были навсегда утрачены. Древнерусские мастера ювелирного дела овладели разными техниками работы с металлом, в числе которых:

  • Скань (филигрань) — ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки

  • Зернь — мелкие шарики, напаянные на изделия в орнамент из скани

  • Чернь — придание серебру черного цвета химическим путем, таким образом можно было наносить на изделия узоры и рисунки

Русская культура X – XIII вв. Архитектура и изобразительное искусство

Раскопки и исследования показали, что до конца X в. на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянными или земляными. Одно из первых каменных сооружений — возведенная византийскими зодчими Десятинная церковь, датируемая концом X века.

image_description

Десятинная церковь в Киеве. Реконструкция.

Во время монгольского нашествия храм был подожжен и не сохранился до наших дней.

В середине XI в., при Ярославе Мудром, был сооружен Софийский собор (1037) в Киеве, образцом для которого выступил знаменитый собор Св. Софии в Константинополе.

image_description

Софийский собор в Киеве. Исторический вид.

image_description

Софийский собор в Киеве. Современный вид.

image_description

Золотые ворота в Киеве

Тогда же были воздвигнуты Золотые ворота в Киеве. Вслед за строительством Софии в Киеве Софийские соборы были сооружены также в Новгороде и Полоцке, был возведен Спасский собор в Чернигове и др. Известно, что на территории Дренерусского государства было воздвигнуто около 15 близких по стилю каменных храмов XI – начала XII вв. Принципы строительства были заимствованы из Византийской империи. Тип храма, пришедший из Византии, называют крестово-купольным. В основании постройки лежал крест, перекрывавшийся круглым куполом.

В период раздробленности складывались собственные архитектурно-художественные школы в разных регионах. Большинство храмов XII – начала XIII в. одноглавые. Различия в характере архитектуры в основном связаны с используемым строительным материалом. Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове, Рязани строили из плинфы (кирпича). В Новгороде самым распространенным строительным материалом был известняк.

Наиболее известные памятники Новгорода — соборы Юрьева и Антониева монастырей, церковь Спаса на Нередице.

image_description

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Великом Новгороде

image_description

Рождественский собор Антониева Монастыря в Великом Новгороде

image_description

Церковь Спаса на Нередице в Великом Новгороде

К памятникам архитектуры Владимиро-Суздальской Руси относятся сохранившиеся до наших дней (хотя порой и в перестроенном виде) Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире; остатки дворца князя Андрея в Боголюбове — одного из немногих светских каменных зданий, частично дошедших до нас от домонгольского времени; церковь Покрова на Нерли; соборы Переславля-Залесского, Суздаля, Юрьева-Польского и т.п.

image_description

image_description

Золотые ворота во Владимире

image_description

Успенский собор во Владимире

image_description

Дмитриевский собор во Владимире

image_description

Церковь Покрова на Нерли

Внутри храма стены украшались фресками и мозаиками.

Фреска — живопись водяными красками по сырой штукатурке.

Мозаика — изображение или узор, выполненный из кусочков камня, мрамора, керамики, смальты.

На Руси мозаичные изображения набирались из смальты, особого стекловидного материала. В технике мозаики выполнена огромная фигура молящейся за человечество Богоматери Оранты в апсиде Софии Киевской.

image_description

Мозаика Богоматерь Оранта в Софийском соборе в Киеве

Необходимым атрибутом интерьеров храмов были иконы. Иконы того времени, как правило, были довольно большими по размеру. Так же, как фрески и мозаики, первые на Руси иконы были написаны греческими мастерами. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на рубеже XI – XII вв. Эта икона получила название Владимирской Богоматери и стала своеобразным символом Руси (в настоящее время она хранится в Третьяковской галерее).

image_description

Икона Владимирской Богоматери

С образованием самостоятельных княжеств-государств в живописи складывались региональные художественные школы, отличавшиеся друг от друга как манерой исполнения, так и используемой цветовой гаммой.

Монументальная скульптура того времени не получила значительного развития, так как православная церковь видела в скульптуре напоминание о низвергнутых идолах и языческой вере.

Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и княжеств-государств периода раздробленности, их культуры было формирование древнерусской народности. Для нее характерны общий язык, относительное политическое единство, определенная территория, близость материальной и духовной культуры, общность исторических корней.