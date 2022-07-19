Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)

Эпоха реформ С. Ю. Витте

В 1894 году на престол вступил Николай II (1894 – 1917). В годы его правления по инициативе С. Ю. Витте был проведен ряд реформ, которые были направлены на поощрение промышленности и банковского дела, а также на ускорение индустриализации страны:

В 1894 году была введена винная монополия. Только государство теперь имело право реализовывать на территории страны спиртные напитки. Данная реформа существенно пополнила казну; В 1897 году проведена денежная реформа — в оборот введен конвертируемый золотой рубль. Это укрепило финансовую систему страны и подтолкнуло западных инвесторов вложиться в русскую промышленность; Произошла скупка государством частных железных дорог; В 1896 году Витте удалось организовать строительство КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), проходящей через Манчжурию. Строительство этой дороги позволило провести дорогу до Владивостока в гораздо более короткие сроки.

С. Ю. Витте на посту министра финансов.

Также в этот период в 1897 году была проведена первая (и единственная) всеобщая перепись населения Российской империи.

Общественные движения в России на рубеже веков

В эпоху Александра III в России, начиная с «Освобождения труда», начинают появляться марксистские организации. Новое революционное учение попало на благоприятную почву – на 1880 – 1890-е годы приходится начало массового рабочего движения, стачки и забастовки на предприятиях становятся не редкостью. С 1895 по 1898 год существовал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (под руководством В. И. Ульянова-Ленина), также выражавшего интересы пролетариата. Однако эта организация была разгромлена, многие ее члены арестованы и сосланы в Сибирь.

В ответ на появления множества марксистских и рабочих организаций, включенных в политический процесс, власти решили использовать политику «полицейского социализма». Начальник Московского охранного отделения С. В. Зубатов заметил, что арестованные им члены революционных кружков делятся на две категории: интеллигентов-революционеров и рабочих. Рабочие, в отличие от профессиональных революционеров, часто не видели своей вины, не осознавали политического характера своих деяний. Все, что они хотели – улучшения своего экономического положения.

Для отвлечения пролетариата от участия в политических организациях, Зубатов предложил создавать легальные рабочие организации под крылом Департамента полиции (первое такое общество взаимопомощи было основано в 1901 году). Такие организации решали экономические вопросы, помогали нуждающимся рабочим и организовывали их культурный досуг. По имени вдохновителя этих организаций явление получило название «зубатовщина».

Русско-японская война 1904 – 1905 годов.

Ещё накануне войны министр внутренних дел В. К. Плеве (сторонник расширения влияния России на Дальнем Востоке) выступал за авантюристический агрессивный курс, захват Маньчжурии и Кореи, за «небольшую победоносную войну» с Японией для предотвращения назревавшей в России революции.

Причины войны:

Укрепление позиций России на Дальнем Востоке обеспокоило Японию, США и Англию. Россия хотела с помощью «маленькой победоносной войны» отвлечь народ от революционных настроений и укрепить свои позиции на международной арене.

Ход войны:

1. В ночь на 27 января 1904 года 10 японских эсминцев внезапно открыли огонь по русской эскадре у Порт-Артура;

2. 28 января 1904 года Япония объявила войну России;

3. 9 февраля 1904 года произошла трагическая гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в японском порту Чемульпо;

4. 11-21 августа 1904 года произошло сражение при Ляояне;

5. 20 декабря 1904 года Порт-Артур (военно-морская база России) был сдан;

6. В феврале 1905 года состоялась битва под Мукденом;

7. 14 – 15 мая 1905 года произошло Цусимское сражение, в котором был разгромлен русский флот;

8. 23 августа 1905 года был заключен Портсмутский мирный договор (российскую делегацию возглавил С. Ю. Витте). Россия проиграла все крупные сражения этой войны, была экономически истощена. Кроме того, в стране полыхала Первая русская революция, а на международной арене Николай II испытывал давление со стороны европейских держав и США. Поэтому Витте пришлось пойти на достаточно унизительный мир, по которому:

Россия отдавала Японии Южный Сахалин; Россия признавала Корею сферой влияния Японии; Россия передавала Японии права на Порт-Артур; Япония получала особые права на рыболовство у русских берегов; Обе стороны выводили свои войска из Маньчжурии.

Русские полководцы в этой войне: А. Н. Куропаткин, С. О. Макаров, А. М. Стессель.

Причины поражения России в войне:

Военно-техническое превосходство японцев; Удаленный театр военных действий.

Русско-японская война, призванная снизить революционный накал в стране и повысить авторитет власти, имела абсолютно противоположный результат и лишь подхлестнула революционные события в России.

Становление российского парламентаризма

17 октября 1905 года Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором провозгласил политические свободы и объявил о созыве Государственной Думы, что стало началом парламентаризма в России. Начали возникать либеральные и консервативные партии.

Однако еще до издания Манифеста в подполье возникли партии социалистического толка:

1. Партия социалистов-революционеров была создана в 1902 году.

Лидер: В. М. Чернов

Программа-минимум: свержение самодержавия, установление республики, социализация земли.

Программа – максимум: достижение мирового социализма путем крестьянской революции (дело в том, что эсеры – это неонародники; как и народники, они выражали интересы в первую очередь не рабочих, а крестьян).

Эсеры не исключали использование индивидуального террора (убийство министра внутренних дел В.К. Плеве, московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. Руководителями Боевой организации партии эсеров в разные времена были Е. Ф. Азеф и Б. В. Савинков).

2. РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия). Возникла в 1898 году. В 1903 году был принят Устав и Программа. На II съезде РСДРП в 1903 году произошел раскол партии на меньшевиков (Ю. О. Мартов) и большевиков (В. И. Ленин).

Программа – минимум: свержение самодержавия, установление республики.

Программа-максимум: социалистическая революция (эсдеки, в отличие от эсеров, делали ставку не на крестьян, а не рабочих, выражали интересы пролетариата).

Отличия большевиков от меньшевиков (идеология, тактика):

Большевики держали курс на развертывание революции, на свержение царизма путем вооруженного восстания, на гегемонию рабочего класса, на изоляцию кадетской буржуазии, на союз с крестьянством, на создание временного революционного правительства из представителей рабочих и крестьян, на доведение революции до победного конца.

Меньшевики – на свертывание революции. Вместо свержения царизма путем восстания они предлагали его реформирование и «улучшение», вместо гегемонии пролетариата — гегемонию либеральной буржуазии, вместо союза с крестьянством — союз с кадетской буржуазией, вместо временного революционного правительства — Государственную думу, как центр «революционных сил» страны.

Либеральные партии:

1. Партия конституционных демократов (кадеты).

Год основания: 1905.

Лидер: П. Н. Милюков.

Программа: демократизация, конституционная монархия, решение аграрного вопроса.

Выражали интересы либеральных общественных деятелей, чиновничества.

2. «Союз 17 октября» (октябристы).

Год основания: 1905.

Лидеры: А.И. Гучков, М. В. Родзянко.

Программа: двухпалатный парламент, равенство граждан, свобода предпринимательства, решение аграрного вопроса.

Выражали интересы промышленников и буржуазии.

Консервативные партии:

1. «Союз русского народа».

Год создания: 1905.

Лидер: А. И. Дубровин, 1905.

2. «Союз имени Михаила Архангела».

Год основания: 1905.

Лидер: В.М. Пуришкевич.

Консервативные партии имели схожие программы: сохранение и укрепление исконно русских начал — самодержавия, православия, народности. Консерваторы требовали от власти жестких мер по борьбе с революционными организациями.

Аграрная реформа П. А. Столыпина 1906 – 1911 годов.

Необходимость аграрных преобразований была очевидна. Во-первых, требовалось уничтожить пережитки, которые мешали развитию страны: помещичье землевладение, самодержавный строй, сословные привилегии. Во-вторых, необходимо было успокоить общественное мнение и приглушить революционные настроения.

В 1906 году П. А. Столыпин начал проведение аграрной реформы.

Пётр Аркадьевич Столыпин.

Цели реформы:

Замена общинного землевладения частным, уничтожение крестьянской общины; Создание слоя крестьян-собственников; Решение вопроса крестьянского малоземелья не путем ликвидации помещичьей собственности, а путем переселения крестьян в Сибирь.

Ход реформы:

9 ноября 1906 года — издан Указ о праве на свободный выход крестьян из общины.

Начали появляться хутора (когда крестьянам давался земельный участок за пределами деревни) и отруба (когда крестьянину выделялась часть общинной земли в рамках деревни; земля просто огораживалась и становилась собственностью крестьянина). Для решения проблемы малоземелья крестьянам предоставлялись ссуды на покупку земли, началась переселенческая политика правительства (переселение в Сибирь, Урал, Среднюю Азию).

Результаты:

Реформа способствовала ускорению расслоения крестьянства — начали выделяться кулаки (зажиточные), середняки, бедняки; Общинное землевладение было ликвидировано лишь частично — из общины вышло 26% крестьян, так как крестьяне в значительной своей части были еще слишком бедны, чтобы желать выхода из общины, понимая, что без общины у них было меньше шансов выжить; Частично была решена проблема малоземелья путем переселения крестьян из густонаселенных центральных губерний. Переселенцы из европейской части России начали активное освоение просторов Сибири и Дальнего Востока. Им давали значительные льготы и большой надел. Хотя значительная часть переселенцев возвратилась на прежнее место своего проживания, так как крестьяне сталкивались с различными трудностями: их враждебно встречали старожилы, выделявшиеся земли их не устраивали по разным причинам, имел место чиновничий произвол по отношению к переселенцам; Усилился конфликт между зажиточными крестьянами деревни и беднейшей ее частью, так как зажиточные крестьяне стремились к расширению своих земельных наделов за счет своих односельчан, что приводило к серьёзным столкновениям вплоть до убийств и поджогов; Помещичье землевладение было сохранено, так как ближайшее окружение императора, думское большинство не могло пойти на ликвидацию или хотя бы ограничение помещичьего землевладения, это затрагивало их собственность, их интересы. Кроме того, аграрные преобразования Столыпина отвлекали крестьян от идеи раздела помещичьих земель, что говорит в пользу его продворянской политики. Во время Столыпинской реформы активно поощрялась покупка помещичьих земель крестьянами через разного рода операции Крестьянского банка (посредством льготного кредитования), что также частично решило проблему малоземелья.

Проведение реформы было прервано началом Первой мировой войны.