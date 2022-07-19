Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Текст - словарная статья Грамматические ошибки Средства выразительности Речевые нормы Средства связи Паронимы Плеоназм Стили речи Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Фразеология и стилистика Текст - средства связи Типы речи Лексическое значение Орфоэпия
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Сравнительный оборот Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Орфоэпия  

Все слова, которые могут встретиться на экзамене, известны заранее. Их можно посмотреть на сайте ФИПИ в разделе «демоверсии». Чтобы выучить слова, нужно:

  1. Усвоить закономерности, по которым ударение ставится в русском языке,

  2. Если таких закономерностей нет, то применить мнемотехнику

Закономерности в орфоэпии:

  • В глаголах прошедшего времени в женском роде ударение всегда падает на окончание: гналА, бралА и т.п. Исключения - слАла, стлАла, крАла, клАла. Важно: если добавили приставку или постфикс -СЯ, слово не перестает быть исключением: было слАла, добавили приставку ПО-, ударение так и осталось на корне: послАла, было крАла, добавляем постфикс -СЯ, но ударение остается на корне: крАлась.

  • В личных формах глагола ударение тяготеет ко второй половине слова, то есть ближе к окончанию. Так происходит у многих глаголов второго спряжения: включИт, сорИт, солИт. Можно запомнить с помощью стишка:

ОблегчИт, вручИт, звонИт,

наделИт и одолжИт,

повторИт, сорИт, сверлИт,

укрепИт и защемИт

  • В полных причастиях ударение падает на суффикс и звучит он не как -ЕНН-, а как -ЁНН-. Например, еще решЁнный, облегчЁнный.

  • В деепричастиях ударение падает на ту же букву, что и в инфинитиве: принЯть – принЯв, начАть – начАв, прибЫть – прибЫв.

Для существительных нет определенного правила, но есть небольшая закономерность: в односложных или двусложных словах с постоянным ударением на корень, во множественном числе ударение остается на корне: тУфля – тУфли, тОрт – тОрты. Стишок для запоминания:

шАрфы, крАны, пОрты,

бАнты, Иксы, тОрты

Также сложные слова собраны в следующем стишке:

Откуда мне, нерпа,

Терпение чЕрпать?

Почему ты прЕдана

ВероисповЕданью?

Разве не завИдно?

Разве не обидно?