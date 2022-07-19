Орфоэпия

Все слова, которые могут встретиться на экзамене, известны заранее. Их можно посмотреть на сайте ФИПИ в разделе «демоверсии». Чтобы выучить слова, нужно:

Усвоить закономерности, по которым ударение ставится в русском языке, Если таких закономерностей нет, то применить мнемотехнику

Закономерности в орфоэпии:

В глаголах прошедшего времени в женском роде ударение всегда падает на окончание: гналА, бралА и т.п. Исключения - слАла, стлАла, крАла, клАла. Важно: если добавили приставку или постфикс -СЯ, слово не перестает быть исключением: было слАла, добавили приставку ПО-, ударение так и осталось на корне: послАла, было крАла, добавляем постфикс -СЯ, но ударение остается на корне: крАлась.

В личных формах глагола ударение тяготеет ко второй половине слова, то есть ближе к окончанию. Так происходит у многих глаголов второго спряжения: включИт, сорИт, солИт. Можно запомнить с помощью стишка:

ОблегчИт, вручИт, звонИт,

наделИт и одолжИт,

повторИт, сорИт, сверлИт,

укрепИт и защемИт

В полных причастиях ударение падает на суффикс и звучит он не как -ЕНН-, а как -ЁНН-. Например, еще решЁнный, облегчЁнный.

В деепричастиях ударение падает на ту же букву, что и в инфинитиве: принЯть – принЯв, начАть – начАв, прибЫть – прибЫв.

Для существительных нет определенного правила, но есть небольшая закономерность: в односложных или двусложных словах с постоянным ударением на корень, во множественном числе ударение остается на корне: тУфля – тУфли, тОрт – тОрты. Стишок для запоминания:

шАрфы, крАны, пОрты,

бАнты, Иксы, тОрты

Также сложные слова собраны в следующем стишке:

Откуда мне, нерпа,

Терпение чЕрпать?

Почему ты прЕдана

ВероисповЕданью?

Разве не завИдно?

Разве не обидно?